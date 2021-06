Laskisiko velkakatto asuntojen hintoja? ”Jonkinlaiset hintamuutokset ovat mahdollisia”

Velkakatto saattaa aiheuttaa jonkinlaisia muutoksia asuntojen hintoihin, Finanssialan pääekonomisti arvioi. Pankeissa ei uskota selviin muutoksiin ainakaan lyhyellä aikavälillä.

Hallitus pyrkii rajoittamaan suomalaisten velkaantumista. Yhtenä toimenpiteenä on kaavailtu kotitalouksille tulosidonnaista velkakattoa, joka nykyisen arvion mukaan olisi noin viisinkertainen kotitalouksien vuosittaisiin bruttotuloihin nähden.

Näin ollen esimerkiksi bruttona 35 000 euroa vuodessa tienaavalla saisi olla enintään 175 000 euroa velkaa. Pääkaupunkiseudulla ja muissa kasvukeskuksissa velkakaton on arvioitu heikentävän erityisesti nuorten mahdollisuuksia oman asunnon ostoon.

Velkakaton yhtenä ajatuksena on asuntojen hinnannousun hidastaminen pääkaupunkiseudulla ja muissa kasvukeskuksissa. Finanssiala ry:n johtaja, pääekonomisti Veli-Matti Mattila arvioi, että vaikutukset hintoihin ovat mahdollisia.

– Tämähän on viranomaispuolelta esille tuotu oletus siitä, että näin käy. Se osaltaan kertoo siitä, että kyllä velkakaton oletetaan kiristävän jossain määrin asuntoluototusta, jotta asuntolainojen kysyntä vähenee ja sitä kautta asuntojen hintoihin kohdistuu vähemmän nousupaineita. Kyllä jonkinlaiset hintamuutokset ovat mahdollisia.

Jos velkakatolla olisi selviä vaikutuksia hintakehitykseen, olisi raja silloin Mattilan mukaan varsin tiukka.

– Varmaan haja-asutusalueilla harvemmin se katto muodostuu esteeksi, mutta nimenomaan tilanteessa, jossa kotitalous muuttaa haja-asutusalueelta kasvukeskukseen, voi siitä hyvinkin tulla este muutolle.

Asuntojen hintojen mahdollisen laskun konkreettista määrää on hyvin vaikea arvioida useiden muuttujien takia.

– Lähinnä vaikutuksen etumerkistä voidaan puhua tässä tilanteessa, Mattila toteaa.

Mattilan mukaan velkakatto muodostuu esteeksi asunnon ostolle lähinnä pääkaupunkiseudulla ja muilla kasvualueilla.

OP:n asuntorahoituksen talouden turvista vastaavan Anna Niinimäen mukaan asuntojen hinnanmuutokset jäisivät velkakaton myötä pieniksi. Asuntojen hintojen kehitykseen vaikuttavia asioita on lukematon määrä.

– Isossa kuvassa en usko, että tällä suoranaisesti vaikutetaan asuntojen hintoihin. Markkinoilla on niin monentyyppisiä asuntoja ja toisaalta niin monenlaisessa tilanteessa olevia asiakkaita, joista osaan velkakatto vaikuttaisi ja osaan ei. Varmasti silloinkin jos velkakatto tulisi voimaan, halutuilla alueilla olevien haluttujen asuntojen hinnat pysyisivät edelleen korkeina.

Nordean ekonomisti Juho Kostiainen ei pidä velkakaton vaikutusta asuntojen hintoihin todennäköisenä ainakaan lyhyellä aikavälillä.

– Tietysti se voisi karsia joitain ryhmiä asuntomarkkinoilta, mutta asuntojen hintoihin kuitenkin pääasiallisesti vaikuttaa kysyntä ja tarjonta, eli kuinka paljon ihmisiä muuttaa tiettyyn kaupunkiin ja paljonko sinne rakennetaan.

Velan saannin rajoittaminen saattaisi kasvukeskuksissa johtaa Kostiaisen mukaan heikentää kotitalouksien ja yksityisten asuntosijoittajien mahdollisuuksia asuntojen ostoon ja tätä kautta lisätä suursijoittajien ja yritysten vuokratuloja.

Asuntojen kokonaiskysyntä pysyisi näin suunnilleen samana, sillä kotitalouksien kysyntävaje korvautuisi kannattavuuden kasvaessa sijoittajilla.

– Jos ei ole mahdollisuutta ostaa asuntoa, sitten täytyy asua vuokralla. Ei se asuntojen kysyntää itsessään vähennä, että joiltain rajoitetaan velansaantia.

Kostiainen uskoo, että asuntojen kokonaiskysyntä pysyisi suunnilleen samana, jos velkakatto otettaisiin käyttöön.

Mattila pitää mahdollisena, että velkakatosta voi olla hyötyä ylivelkaantumisen hillinnässä. Se kuitenkin edellyttäisi hänen mukaansa esimerkiksi positiivisen luottorekisterin olemassaoloa, jonka kautta luotonantajilla olisi mahdollisuus ajantasaisiin tietoihin luotonhakijoiden veloista ja tuloista, taloyhtiölainaosuudet mukaan lukien.

– Ilman tätä velkakatto on hyvin kömpelö ja epäluotettava väline ylivelkaantumisen ehkäisemiseen.

Niinimäen mukaan huolta herättää velkakaton mahdollinen eriarvoistava vaikutus. Ensiasunnon ostajille ja maan sisällä työn perässä muuttaville velkakatto voi tulla äkisti vastaan.

– Varmasti tällä tavoitteena on nimenomaan ylivelkaantumisen estäminen, mutta näkisin, että meillä on keinovalikoimassa muitakin tapoja ehkäistä ylivelkaantumista, esimerkiksi kuluttajien taloustaitojen parantaminen ja luotonmyönnön yhteydessä tapahtuva perinteinen arviointi siitä, mikä on kenellekin realistinen hanke lähteä toteuttamaan.

Pankin myöntämän lainan takana on jo nykyisellään perusteellinen prosessi, jonka aikana selvitetään lainan myöntämisen kannalta olennaiset asiat.

– Pankkitoiminta ja luoton myöntäminen perustuu siihen, että kun asiakas hakee lainaa, silloin käydään hänen kanssaan huolella läpi sitä kokonaistilannetta, hakijan tuloja ja menoja suhteessa siihen haaveeseen, mitä hän on toteuttamassa, Niinimäki kertoo.

Koistiaisen mukaan pankin näkökulmasta velkakatto ei ole tarpeellinen toimenpide. Velkaantumisen kasvua on viime vuosina tapahtunut lähinnä taloyhtiölainoissa ja kulutusluotoissa, ei niinkään asuntolainoissa.

– Meillä kaikkein olennaisinta on asuntoluototus, ja asuntolainan kasvu on ollut hyvin vakaata viime vuosina. Lainan määrä ei ole juurikaan kasvanut suhteessa tuloihin. Meidän näkökulmasta säätelyä pitäisi ohjata sinne, missä nopeaa lainakannan kasvua on nähty.