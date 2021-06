Enää hetki isoon muutokseen – muista nämä, kun teet verkko-ostoksia

Tullisäädösten muuttuminen heinäkuun alussa vaikuttaa myös verkkokauppaostoksiin. Esimerkiksi Kiinasta tilatuista pikkutavaroista pitää maksaa jatkossa veroa. Tullin mukaan muutos on lisännyt ruuhkaa asiakaspalvelussa.

Heinäkuun alusta alkaen kaikki EU:n ulkopuolelta toimitettavat ostokset pitää tullata ja niistä pitää maksaa arvonlisävero, Tulli muistuttaa tiedotteessaan.

Aikaisemmin arvonlisäveroa ei ole tarvinnut maksaa pienistä EU:n ulkopuolelta tulevista ostoksista, joiden arvo on enintään 22 euroa.

Tullin mukaan muutokseen liittyvät kysymykset ovat lisänneet jo etukäteen selvästi ruuhkaa asiakaspalvelussa.

– Kyselyjä on tullut nyt runsaasti, vahvistaa tulliylitarkastaja Nadja Painokallio Taloussanomille.

Veroilta välttyy jatkossakin, jos ostos toimitetaan toisesta EU-maasta ja on valmistettu tai tullattu siellä.

Ratkaisevaa ei ole se, missä maassa verkkokauppa sijaitsee, vaan se mistä maasta tavara toimitetaan.

Muutos koskee kaikkia heinäkuun alun jälkeen maahan saapuvia ja EU:n ulkopuolelta tulevia tavaroita, vaikka ne olisi tilattu jo aiemmin.

Tullin sivuilla annetaan asiasta neuvoja ja siellä sijaitsee myös tullilaskuri, jonka avulla selviää arvio maksettavista veroista. Yleensä arvonlisävero on noin 24 prosenttia paketin arvosta ja kuljetuskustannuksista.

Tullauksen voi tehdä itse Tullin nettisivuilla tai ostaa sen palveluna kuljetusyritykseltä. Enintään 150 euron arvoisissa ostoksissa voi tavaran myyjä veloittaa arvonlisäveron myös suoraan ostosten yhteydessä, jolloin Posti tai kuljetusyritys voi tehdä tullauksen. Halutessaan asiakas voi tehdä tullauksen itsekin.

Poikkeuksiakin löytyy, kuten valmisteverotuksen alaiset virvoitusjuomat, joista täytyy maksaa aina maahantuontiverot Suomeen. Rajoitusten alaisista ja valmisteverotettavista tavaroista maahantuontiverot on maksettava tullauksen yhteydessä.

Tullirajat säilyvät sinänsä ennallaan eli tulleja kannetaan vain yli 150 euron arvoisista tuontilähetyksistä. Poikkeuksia ovat alkoholi, tupakka ja hajuvedet, joista kannetaan maahantuontiverot arvosta riippumatta.

Näin ollen 22–150 euron arvoisten lähetysten kohtelu ei heinäkuun alussa muutu.

– Yli 22 euron arvoiset lähetykset käsitellään kuten nytkin. Näistä menee arvonlisävero, mutta ei tullia, joka astuu voimaan vasta yli 150 euron arvoisissa lähetyksissä, Painokallio sanoo.

– Jos olisin tilannut esimerkiksi takin, joka maksaisi 140 euroa, joutuisin maksamaan siitä jo nykyisin arvonlisäveroa, mutta en tullia.

Suurin osa suomalaisten pienistä verkkokauppaostoksista on tullut Kiinasta. Näitä paketteja on tullut Suomeen vuosittain miljoonittain. Muistaa täytyy, että brexitin jälkeen myös Britanniasta on tullut EU:n ulkopuolinen maa.

EU:n laajuisen säädösmuutoksen taustalla on pyrkimys yhdenmukaistaa unionin arvonlisäverojärjestelmää. Sen tarkoitus on myös suojata EU:n kotimarkkinayrityksiä. Muutos pohjautuu EU-direktiiviin.

– Kiinasta tilattavat pienet ostokset ovat asettaneet Suomen ja koko EU:n verkkokauppiaat heikompaan asemaan. Nyt kiinalaisilta poistuu veroetu ja kaikki ovat samalla viivalla, Painokallio sanoo.

Uudistuksen myötä tullattavien pakettien määrä kasvaa roimasti heinäkuusta alkaen, mikä voi Tullin mukaan tarkoittaa myös viivästyksiä toimituksiin.