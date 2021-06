Keväällä Suezin kanavan tukkineella rahtialuksella edelleen jumissa satojen miljoonien edestä rahtia

Ainakin ruotsalaisella huonekalujätti Ikealla ja teknologiavalmistaja Lenovolla on tavaraa edelleen jumissa Ever Givenillä.

Ever Givenillä jumissa olevan lastin arvo on arviolta noin 500-600 miljoonan euron kokoluokkaa.

Maaliskuussa Suezin kanavan tukkinut rahtialus Ever Givenillä on edelleen jumissa satojen miljoonien edestä tavaraa, kertoo CNN.

Egyptiläinen tuomioistuin on takavarikoinut aluksen korvausvaateiden selvittämisen ajaksi. Ever Given on 18 300 kontin lasteineen yhä Suezin Isolla Katkerajärvellä, kun yhtiöt yrittävät saada tavaransa oikeusteitse takaisin.

Aluksella olevan lastin arvo on arviolta noin 500-600 miljoonan euron kokoluokkaa.

– Emme usko, että näemme tavaroitamme tämän vuoden aikana. Vaikka tavaramme kuljetus on vakuutettu, arvelemme, että korvausten saaminen voi kestää kuukausia tai vuosia, brittiläisen pyörävalmistaja Pearson 1860:n toimitusjohtaja Will Pearson kertoi CNN:lle.

Yrityksellä on arviolta 80 000 euron edestä tavaroita aluksella.

Monet yritykset kertovat olevansa pimennossa tapahtumien etenemisestä, eivätkä ole päässeet mukaan tavaroiden vapauttamisneuvotteluihin.

Suezin kanava on nostanut noin 750 miljoonan euron korvausvaateen japanilaiselle Shoei Kisen Kaisha -varustamolle kanavan tukkeutumisen aiheuttamista vahingoista ja tappioista.

Yritykset tai niiden vakuutusyhtiöt saattavat joutua maksamaan merenkulkulain mukaisesti osan sovittelusummasta. Tuhansia vuosia vanhan käytännön mukaan kuljetuksessa olevat osapuolet jakavat tappiotilanteessa kulut suhteellisesti keskenään.

Ever Given ajautui maihin Suezin kanavalla 23. maaliskuuta ja tukki maailmantaloudelle merkittävän kuljetusreitin kuudeksi päiväksi.