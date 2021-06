Jo kaksi retkeily­kauppaa on vetänyt hitti­tuotteen pois myynnistä – maahan­tuojalta halutaan lisätietoa laitteen vaikutuksista

Partioaitan lisäksi Scandinavian Outdoor veti Thermacell-tuotteet myynnistä.

Viime päivinä kohua herättäneet Thermacell-hyttyskarkottimet on myyty monin paikoin loppuun. Asia käy ilmi, kun selaa tuotetta myyvien liikkeiden verkkosivuja. Laitteet ovat loppu monin paikoin myös myymälöistä.

Myös viime kesänä Thermacellit olivat hyttysten karkottamiseen tarkoitettu hittituote.

Keskustelu Thermacell-laitteiden ympärillä kiihtyi tiistaina, kun retkeily- ja ulkoilutarvikkeisiin erikoistuneet Partioaitta ja Scandinavian Outdoor kertoivat lopettavansa laitteiden myynnin. Partioaitta kertoi saaneensa asiakkailtaan palautetta, jonka mukaan tuotteella on haitallisia vaikutuksia luonnon monimuotoisuuteen.

Asiasta on keskusteltu paljon myös sosiaalisessa mediassa.

Partioaitan ja Scandinavian Outdoorin päätöksistä uutisoi ensimmäisenä Yle.

Tokmannin sijoittajasuhde- ja viestintäpäällikkö Maarit Mikkonen kertoo, että Tokmannilla seurataan keskustelua, jota Thermacell-laitteen ympärillä käydään. Myös Tokmannin sisällä asiasta on käyty keskusteluja.

Mikkonen korostaa, että laitteet ovat turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin hyväksymiä.

– Totta kai nyt katsotaan vähän eri silmällä, mitä niiden kanssa tehdään.

– Nämä ovat Tukesin suositusten ja säädösten mukaisia ja olemme toimineet näiden ohjeiden mukaisesti.

Tokmannin verkkosivuilta käy kuitenkin ilmi, että tällä hetkellä Thermacell-hyttyskarkottimet on myyty loppuun verkkokaupasta. Mikkonen kertoo, että tuote on tällä hetkellä loppu myös monesta liikkeestä. Niitä on mennyt kaupaksi eri puolilla Suomea.

Myös muut hyttysten karkottamiseen tarkoitetut tuotteet ovat suosittuja.

– Nyt on kova hyttyskesä ja muitakin vastaavanlaisia tuotteita on mennyt kaupaksi.

Mikkonen ei ole tietoinen, että Tokmanni olisi saanut asiakkailta palautetta Thermacell-tuotteista.

Myös Puuilon toimitusjohtaja Juha Saarela kertoo, että Thermacell- ja muut hyttysten karkottamiseen tarkoitetut laitteet ovat olleet myös kuluvana kesänä suosittuja.

– Kaikki hyttysten karkottamiseen liittyvät tavarat menevät nopeasti kaupaksi.

Hän kuuli Partioaitan ja Scandinavian Outdoorin päätöksistä vasta, kun Ilta-Sanomien toimittaja otti häneen yhteyttä eikä tunne tapauksen taustoja tarkkaan.

– Meidän pitää keskustella asiasta tavarantoimittajan kanssa ja katsoa, onko tarpeellista ryhtyä toimenpiteisiin.

– Suhtaudumme asiaan vakavasti, jos kyse on siitä, että siitä olisi laajempaa haittaa, mutta vielä on liian aikaista ottaa asiaa kantaa.

Partioaitan toimitusjohtaja Nina Ehrnrooth kertoi aiemmin, että Thermacellit vedetään myynnistä varotoimenpiteenä.

– Jos se vaikuttaa luonnon monimuotoisuuteen negatiivisesti, niin se on yksinkertainen päätös. Kuuntelemme tarkkaan asiakkaitamme. He ovat hyvin valveutuneita ja auttavat meitä tänä päivänä näissä asioissa, Ehrnroot perusteli.

Partioaitta haluaa saada Thermacell-laitteiden maahantuojalta lisää tietoa laitteen mahdollisista ympäristövaikutuksista ennen kuin laite palautetaan valikoimaan.

Scandinavian Outdoorin toimitusjohtaja Johanna Rantala kertoi tiistai-iltana Ilta-Sanomille, että päätöksen taustalla on halu saada lisätietoa tuotteesta. Hän kertoo, että he ovat jo käyneet aiheesta keskusteluja Thermacell-laitteita maahan tuovan Proviter Oy:n kanssa ja Proviter on vastannut Scandinavian Outdoorin kysymyksiin.

Rantala kertoo, että Scandinavian Outdoor on esittänyt Proviterille vielä lisää kysymyksiä.

– Maahantuojan tiedonannossa puhutaan esimerkiksi siitä, että laitetta voi käyttää pihapiirissä ja lyhyitä aikoja. Haluamme selvennyksiä siihen, mitä se tarkoittaa.

Thermacell-hyttyskarkotteiden ympäristövaikutuksista on keskusteltu viime päivinä paljon.

Aiemmin tiistaina Proviterin markkinointiviestintäpäällikkö Sari Juntunen korosti, että laitetta on käytettävä ohjeiden mukaan.

– Thermacell on käyttöohjeiden mukaan käytettynä turvallinen niin ihmiselle kuin hyönteisille ja ympäristöllekin. Sen teho ei perustu hyönteisten tappamiseen vaan niiden häätämiseen, eikä laitteen vaikuttava aine keräänny luontoon käytön seurauksena, vaan hajoaa luonnossa nopeasti auringonvalon vaikutuksesta, Juntunen sanoi sähköpostivastauksessaan.

Proviter julkaisi tiistaina tiedotteen, jonka mukaan ”käyttöohjeiden mukaan ulkotiloissa käytettynä Thermacell ei tapa hyttysiä, mehiläisiä, eikä mitään muitakaan hyönteisiä.” Tiedotteen mukaan mehiläiset ja muut pölyttäjät reagoivat laitteeseen samalla tavalla kuin hyttyset eli pakenemalla, eivät pökertymällä.

Tukes on hyväksynyt Thermacellin käytön. Ylitarkastaja Hannu T. Mattila sanoi tiistaina, että myrkkytyynyissä käytettävien tehoaineiden pralletriinin ja d-alletriinin arviointi on kesken EU:ssa.

Arviointia edellyttää EU:n biosidiasetus.

Biosidit ovat aineita, joilla torjutaan ihmisille haitallisina pidettyjä eliöitä, kuten hyönteisiä, rottia, viruksia ja mikrobeja. Mattila kertoo, että EU:n mukaan esimerkiksi suomalaisille tutut Off-tuotteet kuuluvat valmistusryhmään 19 eli ne ovat karkotteita tai houkutteita.

Pralletriini ja d-alletriini puolestaan ovat valmistusryhmässä 18 eli ne ovat EU:n mukaan myrkkyjä, joilla pyritään tappamaan kohde.

– Valmistajan mukaan hyttyset aistivat myrkyn ja pysyvät siksi poissa, mutta olisi hyvä saada tutkimustietoa, mitä käytännössä tapahtuu.