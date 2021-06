Heidi Schauman siirtyy Danske Bankiin tutkimusjohtajaksi

Schauman on yksi Suomen tunnetuimmista ekonomisteista.

Heidi Schauman siirtyy Danske Bank -konsernin kaikesta tutkimuksesta vastaavaksi johtajaksi syyskuussa. Schauman on tätä ennen työskennellyt Swedbankin Suomen pääekonomistina, Aktian pääekonomistina sekä ekonomistina Nordealla ja Suomen Pankissa.

Schauman, 43, on väitellyt kauppatieteiden tohtoriksi Hankenilta. Hän työskentelee pääasiassa Helsingistä mutta myös Kööpenhaminassa ja Tukholmassa.

– Rooli tutkimusjohtajana on erittäin kiinnostava ja innostava. Erityisen jännittävää on se, että rooli on pohjoismainen, Schauman sanoo tiedotteessa.

Schauman raportoi työssään Markets & Transaction Banking -yksikön johtajalle Claus Harderille.