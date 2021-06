Tällaista elämää elää maailman rikkain nainen – Repivä äitisuhde, kohuavioliitto, jättiskandaali perinnöstä...

L’Oréalin suuromistaja Françoise Bettencourt Meyers karttelee julkisuutta, mutta hän oli valtaisan mediahuomion kohteena vuosikaudet sen jälkeen, kun hän alkoi taistella tulevasta perinnöstään. Skandaaliin kytkeytyi jopa Ranskan presidentti Nicolas Sarkozy.

Kosmetiikkajätti L’Oréalin perustajan Eugène Schuellerin lapsenlapsi Françoise Bettencourt Meyers, 67, on maailman rikkain nainen. Julkisuutta ja rikkaiden elämäntapaa vieroksuva vakava älykkö peri muutama vuosi sitten jättimäisen omaisuuden.

Hän ponkaisi suoraan miljardöörilistan kärkijoukkoon vuonna 2017, kun hän peri äitinsä Liliane Bettencourtin omaisuuden.

Forbes-lehden miljardöörilistauksen mukaan Bettencourt Meyers perheineen on 73,6 miljardin dollarin (60,7 miljardin euron) arvoisella omaisuudellaan nyt maailman 12. rikkain. Perhe omistaa kolmanneksen L’Oréalista.

Bettencourt Meyersin elämästä tiedetään varsin vähän, koska hän karttelee julkisuutta, toisin kuin seurapiireissä ja valokeilassa viihtynyt äitinsä. Liliane ja André Bettencourt tunnettiin loistokkaista juhlistaan, mutta heidän tyttärensä ei sellaisista koskaan piitannut.

Hän ei ole myöskään äitinsä lailla aktiivisesti mukana yrityksen johtamisessa.

Bettencourt Meyersin on kerrottu vierastaneen rikkaiden elämäntapaa jo lapsena, ja hänet tunnetaan älykkönä, joka soittaa uutistoimisto Bloombergin mukaan pianoa useita tunteja päivässä.

Bettencourt Meyers on kirjoittanut kirjoja esimerkiksi kreikkalaisesta mytologiasta sekä juutalaisten ja kristittyjen suhteista. Jälkimmäisestä hänellä on omakohtaista kokemusta, sillä hän on naimisissa juutalaisen Jean-Pierre Meyersin kanssa.

Françoise Bettencourt Meyers miehensä Jean-Pierre Meyersin kanssa vuonna 2013.

Tiukaksi katolilaiseksi kasvatetun Bettencourt Meyersin avioliitto juutalaisen kanssa aiheutti Insiderin mukaan aikoinaan kohun, eivätkä hänen vanhempansa katsoneet liittoa hyvällä.

Jean-Pierre Meyersin isoisä oli tunnettu rabbi Robert Meyers, joka kuoli Auschwitzin keskitysleirillä.

Bettencourt Meyersin isoisä Eugène Schueller puolestaan rahoitti fasistista La Cagoule -liikettä ja teki yhteistyötä natsimiehittäjien kanssa. Myös Bettencourt Meyersin poliitikkoisä André Bettencourt kuului nuoruudessaan La Cagouleen.

Bettencourt Meyersin kaksi poikaa, Jean-Victor ja Nicolas, on kasvatettu juutalaisiksi.

Maailman mielenkiinnon kohteeksi perhe joutui erikoisen ystävyyssuhteen ja siitä johtuneen muhkean riidan takia. Skandaali paisui niin suureksi, että sitä on kutsuttu jopa Ranskan Watergateksi.

Bettencourt Meyersin äiti Liliane Bettencourt oli ystävystynyt julkkispiireissä pyörineen valokuvaajan François-Marie Banierin kanssa

Vuosien mittaan Liliane Bettencourt antoi Banierille lahjoja, joiden arvo oli jossain vaiheessa lähes miljardi euroa: esimerkiksi käteistä sekä Pablo Picasson ja Henri Matissen maalauksia.

François-Marie Banier tuomittiin vuonna 2016.

Time-lehden entisen toimittajan Tom Sanctonin kirjoittaman The Bettencourt Affair -kirjan mukaan yksi Bettencourtien työntekijä kertoi vuonna 2007 Bettencourt Meyersille kuulleensa keskustelun, jossa Banier olisi vaatinut Liliane Bettencourtia adoptoimaan hänet.

Bettencourt Meyers oli kirjan mukaan inhonnut Banieria jo aiemmin, mutta tämän kuultuaan hän teki rikosilmoituksen ikääntyneen äitinsä hyväksikäytöstä, ja siitä paisui vuosia puitu skandaali, johon kytkeytyi jopa Ranskan silloinen presidentti Nicolas Sarkozy.

Lähes vuosikymmenen kestäneet oikeudenkäynnit tuhosivat uria ja rikastuttivat asianajajia. Jopa Bettencourt Meyersiä itseään tutkittiin epäiltynä todistajan lahjomisesta.

Bettencourt Meyers poikansa Jean-Victor Meyersin kanssa oikeudenkäynnin alkaessa 2015.

Tom Sanctonin mukaan kyseessä oli modernin ajan kreikkalainen tragedia, joka perustui mustasukkaisuuteen, ahneuteen ja kostoon. Kertomukseen nivoutui myös fasistiliikkeiden rahoittamista, natsimiehityksen aikana tehtyjä valtavia voittoja, laittomia tilejä Sveitsissä ja verojen välttelyä, Sancton kirjoittaa.

Sanctonin mukaan se on toisaalta yksi ranskalaisen teollisuuden häikäisevimpiä menestystarinoita. Lisäksi Bettencourt Schuellerin säätiö on nykyisin Ranskan merkittävimpiä hyväntekeväisyystahoja, joka rahoittaa muun muassa lääketiedettä, taidetta ja koulutusta.

L’Oréal ja Bettencourtin perhe lahjoittivat esimerkiksi 226 miljoonaa dollaria Pariisin Notre Dame -kirkon korjaukseen tulipalon jälkeen.

