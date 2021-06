DNA:n työntekijöiden ei tarvitse palata toimistolle – ”Olen aika vakuuttunut, että tämä murros on nyt pysyvä”

DNA:n työntekijöiden on mahdollista jatkaa etätyöskentelyä haluamassaan mittakaavassa myös koronan jälkeen. Yhtiö ei ainakaan toistaiseksi ole pienentämässä toimitilojaan.

Teleoperaattori DNA:n henkilöstön ei tarvitse palata toimistolle koronan jälkeen. Päätöksen taustalla on toukokuussa tehty henkilöstökysely, joka osoitti, että valtaosa yrityksen työntekijöistä haluaa työskennellä etätyöpainotteisesti jatkossakin.

Paikasta riippumattoman työn merkitys on kasvanut henkilöstön keskuudessa merkittävästi. Kyselyn perusteella noin 70 prosenttia henkilöstöstä arvelee työskentelevänsä jatkossa toimistolla vain 1–2 päivänä viikossa. Vain noin 5 prosenttia vastaajista kaipasi vakituisesti toimistolla toteutettavaa työtä.

DNA:n henkilöstöjohtaja Marko Rissanen uskoo valinnanvapauden lisäävän työhyvinvointia. Niin kutsuttua mutkattoman työn mallia, joka mahdollistaa muun muassa etätyön, on otettu käyttöön yrityksessä asteittain vuodesta 2012 lähtien.

– Kyllähän korona-aika on osoittanut sen, että työ, jossa ei ole pakko olla asiakkaan kanssa fyysisessä kohtaamisessa, pystytään etänä hoitamaan tehtävästä riippumatta. Sillä on merkittävä vaikutus ihmisten motivaatioon, hyvinvointiin ja sitoutumiseen.

Päätös ei ainakaan vielä toistaiseksi johda yrityksen toimitilojen pienentämiseen johtuen yrityksessä jo ennen koronaa vallinneesta osittaisesta etätyökulttuurista.

– Jo ennen korona-aikaa meillä oli keskimäärin se 2 päivää viikossa etänä, eli meidän toimitilamme on jo sopeutettu tästä pitkästä historiasta johtuen suhteellisen reiluun etätyömalliin. On selvää, että etätyön määrä tulee meilläkin lisääntymään aiemmasta, mutta haluaisin toimitilojen osalta nähdä ensin, miten tämä tapa tehdä muuttuu pitkällä aikavälillä. Emme näe ainakaan alkuun syytä reagoida niin, että toimitiloja lähdetään pienentämään.

DNA:n henkilöstöjohtaja Marko Rissanen uskoo etätyön mahdollisuuden olevan jatkossa myös kilpailutekijä.

Etätyön aikaisempaa laajamittaisempi salliminen pienentänee jatkossa yritystoiminnan kustannuksia. Tästä ei kuitenkaan Rissasen mukaan päätöksessä ole kyse.

– Enemmän menemme henkilöstön sitouttamisen ja motivoinnin näkökulma edellä, tässä ei ole kustannussäästöjä edes mietitty. Toki pitkällä aikavälillä jos ylimääräistä kapasiteettia syntyy toimistoissa, totta kai sitten pitää arvioida.

Rissanen uskoo etätyömahdollisuuksien parantamisen lisäävän DNA:n houkuttelevuutta työnantajana.

– Uskon, että sillä, että saa itse päättää ja sovittaa työaikataulut on merkittävä vaikutus siihen. Mielestäni meillä on niin paljon erilaisia työtehtäviä, että on vaikea luoda yhtä mallia kaikille. Olemme aina uskoneet siihen, että antaa tiimien päättää, mikä heille on parasta, miten he kohtaavat, kommunikoivat ja tapaavat toisiaan.

Koronan jälkeisessä maailmassa etätyön mahdollisuutta voidaan Rissasen mukaan pitää myös kilpailutekijänä. Hän uskoo, että etätyöstä on muodostunut korona-aikana pysyvä osa suomalaista työelämää, johon yritysmaailman täytyy sopeutua. Ne yhtiöt, jotka eivät etätyötä mahdollista, kärsivät.

Jatkuva etätyö on tuonut korona-aikana mukanaan omat ongelmansa. Toisten on ollut vaikea sopeutua työympäristön muutoksiin. Rissanen arvioi, että monet pakollisen etätyön aiheuttamat haasteet ratkeavat siinä vaiheessa, kun koronatilanne helpottaa.

– Olen aika vakuuttunut, että tämä murros on nyt pysyvä, ja siinä on paljon hyviä puolia. Luotan siihen, että se, kun päästään uuteen normaaliin ja on mahdollisuus olla enemmän toimistolla, ratkaisee jo itsessään muutamia haasteita.