Rajoitukset verottavat yhä ravintoloiden kassoja – sporttibaarin omistaja: ”En pysty näyttämään matsista kuin puolet”

Tieto ravintolarajoitusten lieventämisestä ilahduttaa ravintoloitsijoita. Aukioloaikojen rajoitukset verottavat kuitenkin yhä kassavirtaa.

Hallitus lievensi perjantaina Uudenmaan ravintolarajoituksia niin, että anniskelu voi jatkua kello 22:een asti ja ravintolat saavat olla kello 23:een asti auki. Uudet rajoitukset tulevat voimaan jo perjantain aikana.

Tieto rajoitusten lieventämisestä on ilahduttanut ravintoloitsijoita, mutta jättänyt heille niukasti aikaa reagoida muuttuvaan tilanteeseen.

– Totta kai uutinen on otettu ilolla vastaan. Onhan tässä oltu jo aika kauan ihan hassuissa aukioloajoissa. Siinä mielessä kaikki on plussaa, Ravintolakolmio-konsernia pyörittävä ravintoloitsija Joonas Keskinen sanoo.

Keskinen sanoo osanneensa varautua siihen, että päätös rajoitusten lieventämisestä saattaa tulla äkisti. Niinpä hän oli ryhtynyt jo aiemmin tällä viikolla laatimaan henkilökunnan kanssa suunnitelmia sen varalta, että paikat saavat olla pidempään auki.

– Kyllä tämä silti vaatii henkilökunnalta todella paljon joustamista, että heidän työvuoronsa muuttuvat seitsemän tunnin varoitusajalla. Normaalisti kuitenkin seuraavan viikon työvuoroista pitäisi ilmoittaa viikkoa ennen.

Varsinainen yöelämä ei rajoitusten lieventymisen myötä vielä Uudellamaalla avaudu. On myös anniskelupaikkoja, joiden kassavirta nojaa vahvasti kello 22:n jälkeisiin tunteihin. Tällaisia ovat esimerkiksi urheilubaarit.

Sports Bar Töölöä pyörittävä Amit Badwal harmitteleekin, etteivät ihmiset pääse baariin seuraamaan parhaillaan käynnissä olevia jalkapallon EM-kisoja.

– Kaikki tärkeät pelit alkavat vasta kello 22. Voin pitää baaria auki tunnin pelin alkamisesta, mutta en pysty näyttämään matsista kuin vain puolet, hän sanoo.

– Kyllä nämä rajoitukset vaikuttavat vielä aika paljon urheilubaareihin. Iso osa myynnistä jää uupumaan, kun paikkoja ei voi pitää auki pelien loppumiseen saakka.

Lauantaina pelattavan Suomen ja Tanskan välisen jalkapallo-ottelun Sports Bar Töölö pystyy kuitenkin näyttämään kokonaisuudessaan, sillä peli alkaa jo kello 19.

– Onneksi sen näyttäminen onnistuu, Badwal sanoo.

Hän otaksuukin, että baarin asiakaspaikat täyttyvät lauantaina rajoitusten sallimissa rajoissa.

Ravintolarajoitusten lieventymisestä huolimatta asiakaspaikkarajoitukset pysyvät yhä voimassa. Asiakaspaikkoja rajoitetaan siten, että ravintoloissa, joiden päätoimiala on anniskelu, käytössä on puolet asiakaspaikoista. Muissa ravintoloissa käytössä on 75 prosenttia asiakaspaikoista.

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä linjasi torstaina, että pääkaupunkiseutu on siirtynyt epidemian pahimmasta tasosta alaspäin kiihtymisvaiheeseen.

Tästä seuraava askel epidemian laantuessa on perustaso. Ravintoloitsija Joonas Keskinen kuitenkin huomauttaa, ettei perustasolle palaaminen vielä merkitse paluuta kokonaan normaaliin.

– Tässä kohtaa kaipaisin jo hallitukselta näkemystä siitä, milloin perustasolta on mahdollista päästä normaalitasolle. Ravintola-alalla on kuitenkin mietittävä asioita kesää pidemmälle. Toistaiseksi kukaan tällä alalla ei ole vielä kuullut, milloin ja miten perustasolta siirrytään takaisin normaalille tasolle, hän sanoo.

Keskisen mukaan epidemian laantuminen, rajoitusten lieventyminen ja yhteiskunnan aukeneminen alkavat elvyttää kysyntää ravintola-alalla. Hän kertoo, että ravintoloiden varauskirjat ovat ruvenneet vähitellen täyttymään. Lisäksi yritykset ovat lähteneet jo tekemään pikkujoulukauden pöytävarauksia.

– Kyllähän tässä alkaa sellainen tunnelma olla, että ravintolaan on jälleen sallittua tulla.