Uudenmaan ravitsemisliikkeiden aukioloaikoihin ja asiakasmääriin on tulossa tänään muutoksia.

VALTIONEUVOSTO on muuttanut asetusta Uudenmaan ravintolarajoituksista. Uudet rajoitukset astuvat voimaan tänään perjantaina kello 18.00. Muiden alueiden rajoitukset säilyvät ennallaan.

Uusimaa siirtyi torstaina kiihtymisvaiheen rajoituksiin, jonka myötä alueella on perjantai-illasta alkaen sallittua anniskella kello 7–22 välillä. Ravitsemisliikkeet saavat olla avoinna kello 5–23.

Rajoitukset ravintoloiden aukioloajoissa ja asiakasmäärissä vaihtelevat eri maakunnissa. Tarkista oman alueesi tilanne alla olevasta taulukosta.

Perustaso

Epidemian perustasolla ovat nyt Ahvenanmaa, Etelä-Pohjanmaa, Kainuu, Pohjois-Pohjanmaa, Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala, Keski-Suomi, Etelä-Savo, Pohjanmaa, Satakunta, Etelä-Karjala, Pirkanmaa, Kymenlaakso ja Lappi.

Perustason alueilla anniskelu on sallittu klo 07-01 ja ravitsemisliikkeet saavat olla auki ravintola-asiakkaille klo 05-02.

Ravintoloissa, joissa alkoholin anniskelu on päätoimiala, sisätiloissa käytössä on puolet asiakaspaikoista. Muissa ravintoloissa sisätiloissa käytössä on 75 prosenttia asiakaspaikoista.

Asiakasmäärärajoitukset eivät koske Ahvenanmaan maakuntaa.

Kiihtymisvaihe

Uudenmaan lisäksi kiihtymisvaiheessa ovat tällä hetkellä Varsinais-Suomen ja Pohjois-Pohjanmaan maakunnat.

Alueilla anniskelu on sallittu klo 07-22 ja ravitsemisliikkeet saavat olla avoinna klo 05-23.

Ravintolassa, jossa alkoholin anniskelu on päätoimiala, sisätiloissa käytössä on puolet asiakaspaikoista. Muissa ravintoloissa sisätiloissa on käytössä 75 % asiakaspaikoista.

Ulkoterasseilla jokaisella asiakkaalla pitää olla oma istumapaikka ja etäisyyksien pitämisestä on huolehdittava. Asiakaspaikkojen rajoitukset eivät koske ulkoterasseja.

Leviämisvaihe

Epidemian leviämisvaiheessa ovat perjantaista alkaen Päijät-Hämeen ja Kanta-Hämeen maakunnat.

Leviämisvaiheen alueella alkoholia saa anniskella niissä ravintoloissa, joissa se on päätoimiala, klo 07–18 ja ravintolat saavat olla avoinna klo 05–19. Sisätiloissa käytössä on puolet asiakaspaikoista.

Muissa ravintoloissa alkoholia saa jatkossa anniskella klo 7–20 ja aukioloaika on klo 05–21. Sisätiloissa käytössä on 75 prosenttia asiakaspaikoista.

Näiden alueiden ravintoloissa asiakkaat on sisätiloissa ohjattava istumaan paikoillaan, eli niin kutsuttu laulu- ja tanssikielto on yhä voimassa.

Ulkoterasseilla jokaisella asiakkaalla pitää olla oma istumapaikka ja etäisyyksien pitämisestä on huolehdittava. Yllä mainitut asiakaspaikkarajoitukset ja tanssikielto eivät koske ulkoterasseja.

Asetuksessa säädetyt rajoitukset ovat voimassa toistaiseksi ja niitä tarkastellaan viikoittain. Ne eivät koske henkilöstöravintoloita, huoltoasemia tai noutoruokaa.