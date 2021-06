Mökkiläiset hamuavat nyt erityisesti yhtä tuotetta – kova kysyntä yllätti kauppiaat

Mökkeilyn lisääntynyt suosio on heijastunut mökkikaupan lisäksi myös tavarakauppaan. K-ryhmä paljasti, mitä suomalaiset erityisesti hankkivat mökeilleen.

Mökkeily on kasvattanut suosiotaan viime vuoden kesästä lähtien. Tämä on heijastunut paitsi mökkikauppoihin myös erilaisiin mökille tehtäviin hankintoihin.

Medialle perjantaina pitämässään tilaisuudessa K-ryhmä kertoi tarkemmin, mitä suomalaiset mökeilleen oikein ostavat ja millaisten tuotteiden ja tarvikkeiden perässä suomalaiset tänä kesänä ovat.

Kauppaketjun keräämän myyntidatan perusteella suomalaiset puuhastelevat nyt erityisesti mökkiensä pihamailla.

K-raudan myymälöistä mökeille hankitaan esimerkiksi ulkoporealtaita, riippukeinuja ja hiiligrillejä. Mökkiympäristöä somistetaan myös ulkoterasseja rakentamalla ja laitureita kunnostamalla, mikä näkyy muun muassa puutavaran menekissä.

Viimeisen vuoden aikana kuitenkin erityisesti yhteen tuoteryhmään on kohdistunut jopa yllättävän kovaa kysyntää. K-raudan ketjujohtajan Olli Peren mukaan suomalaiset on vallannut pizzabuumi, jonka myötä pizzauuneista on tullut miltei mökkien vakiovarusteita.

Tässä tuoteryhmässä myynti kasvoi huhti-toukokuussa hurjat 814 prosenttia verrattuna vastaavaan ajankohtaan viime vuonna.

Suomalaisten innostus pizzanpaistoon on heijastunut myös K-ryhmän ruokakauppojen puolelle. Vuoden ajalta kerätyn myyntidatan perusteella pizzajauhojen myynti on kasvanut 70 prosenttia viime vuodesta ja pizzapohjien puolestaan 48 prosenttia.

K-Supermarketin ketjujohtajan Anne Hujalan mukaan ylivoimainen nousija mökeille ostettavien ruokien joukossa on ollut grillattava kasvismakkara, jonka menekki on kasvanut edellisvuodesta yli 303 prosenttia.

K-ryhmän pitämässä etätilaisuudessa arvioitiin, mitkä voisivat olla tämän kesän hittituotteita.

Rautakaupan puolelta esiin nousivat muun muassa pihakalusteet, aurinkopaneelit sekä hyötykasvit ja niiden kasvatusalustat.

Ruokakaupan puolella lähiruokabuumin arvioidaan jatkuvan tänäkin kesänä. Ketjujohtaja Anne Hujala kertoi buumin näkyvän myös tarjontapuolella, jossa K-ryhmän lähiruokatoimittajien määrä on lisääntynyt viime vuodesta 15 prosenttia.

K-Citymarketin käyttötavaran osto- ja myyntijohtaja Hannele Åberg puolestaan kertoi suomalaisten pyrkivän mökeillään etelänmatkojen tunnelmaan. Niinpä hän arvioi, että käyttötavaran puolella menekkiään kasvattavat tänä vuonna perinteisten trampoliinien lisäksi etenkin SUP-laudat ja kanootit.

Koronavuosi on näkynyt kaupoissa myös myytävien tuotteiden puutteina. Viruspandemia on keskeyttänyt tavaratuotantoa maailmalla samalla kun tuotteiden kysyntä on kasvanut. Tuotannon arvoketjussa on ollut häiriöitä ja katkoksia, jotka ovat näkyneet kuluttajille tyhjyytenä kauppojen hyllyillä.

K-raudan ketjujohtaja Olli Pere kuitenkin vakuuttaa, ettei suomalaisten kuluttajien tarvitse ainakaan suuresti huolehtia esimerkiksi rakennusmateriaalien puutteista rautakaupoissa.

– Isossa kuvassa saatavuus pysynyt hyvällä tasolla. Tässä K-rauta on hyötynyt siitä, että tavaraa ostetaan pääasiassa suomalaisilta tuottajilta.