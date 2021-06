Kuluttajaliitto: Koronatestien hinnoissa jopa yli 200 euron erot

Halvimmillaan PCR-testin voi saada 114 eurolla. Matkustamiseen vaaditut testit ovat kalleimpia.

Yksityisten lääkäriasemien koronavirustestien hinnoissa on suuria eroja, ilmenee Kuluttajaliiton tekemästä vertailusta. Sen mukaan suurimmat hintaerot paljastuivat oireettoman henkilön testeissä. Hintaerot olivat jopa yli 200 euroa.

Myös testeihin liittyvät lisämaksut saattavat paisuttaa loppulaskua kympeillä tai jopa satasilla.

Hintavertailussa oli mukana kuusi yritystä: Aava, Mehiläinen, Pihlajalinna, Terveystalo, Seppälääkärit, Medipulssi ja 9Lives. Hintatiedot kerättiin huhti-toukokuussa 2021 lääkäriasemien hinnastoista.

Vertailun perusteella PCR-testiin pääsee edullisimmin 9Lives-lääkäriasemalla, jossa testauskokonaisuuden minimihinta on 114 euroa. Kallein minimilasku on 180 euroa Seppälääkäreillä. Myös antigeenitestin edullisin minimihinta, 149 euroa, löytyi 9Lives-lääkäriasemalta. Kallein antigeenitesti on Pihlajalinnassa, jossa minimihinta on 218,20 euroa.

Hinnoista on jo vähennetty Kela-korvaus. Kaikki vertailun hinnat sisältävät varsinaisen testin lisäksi testaukseen vaadittavan lähetteen sekä lääkärin tai sairaanhoitajan kirjoittaman todistuksen.

Koronavirustestiä voi tarvita myös oireettomana esimerkiksi matkustamista varten. Oireettomana testaamisesta ei saa Kela-korvausta.

Kaikkein edullisin oireettoman koronatesti löytyi Medipulssista, jonka testi maksaa 150 euroa. Kalleimman minimihinnan tarjoaa Pihlajalinna, joka laskuttaa 267,80 euroa.

Mikäli matkailija tarvitsee testin lisäksi vielä erillisen Fit to fly -todistuksen, hintaero edullisimman Medipulssin ja kalleimman Pihlajalinnan välillä nousee yli kahteen sataan euroon.

Kuluttajaliitto huomauttaa, että pelkän testin listahinta ei vielä kerro koko totuutta. Asiointitapa vaikuttaa oleellisesti testauksen hintaan ja testin lisäksi on maksettava lähes poikkeuksetta erilaisia lisämaksuja. Lääkäriasemat veloittavat esimerkiksi lähetteestä ja siihen liittyvästä vastaanottokäynnistä sekä usein myös esimerkiksi palvelumaksun tai laskutuslisän kaltaisia lisämaksuja.

Myös näytteenotosta tai tietojen viemisestä Omakanta -järjestelmään voidaan periä ylimääräistä ja loppusummaan vaikuttaa tekeekö oirearvion yleislääkäri, vai sairaanhoitaja ja haluaako lääkärintodistuksen paperisena vai sähköisesti.

– Testaukseen liittyvien erilaisten lisämaksujen selvittäminen hinnastoista osoittautui paikoin haastavaksi, Kuluttajaliiton pääsihteeri Juha Beurling-Pomoell sanoo tiedotteessa.