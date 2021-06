Lasse asensi katolleen aurinkopaneelit ja säästi yli 600 euroa vuodessa – näissä tapauksissa paneelit kannattavat

Aurinkopaneelien suosio on kasvanut. Omakotitalojen ohella niitä asennetaan enenevissä määrin kerrostaloyhtiöihin.

Vantaalla asuva Lasse Tuomala asennutti asuntoonsa 20 aurinkopaneelia reilulla 9 000 eurolla viime vuonna. Todellinen hinta oli kuitenkin reilusti pienempi, sillä asennuksesta sai kotitalousvähennyksen.

Paneelit ovat olleet Tuomalalla nyt reilun vuoden, eli hänellä on hyvä käsitys niiden tuotoista.

– Säästin viime vuonna sähkökuluissa 635 euroa. Näin olen laskenut, Tuomala sanoo.

Kesäkuukausina Tuomala ei joudu maksamaan muuta kuin sähkönsiirrosta, sillä paneelit tuottavat yli tarpeiden. Helen maksaa ylijäävästä sähköstä virtuaaliakku-palvelun kautta Tuomalalle kiinteän hinnan, ja hän odottaa nytkin noin 60 euron hyvitystä ylijäämäsähköstä.

Lisäsäästöjä hän saa hankittuaan hybridiauton, jonka voi ainakin keväisin ja kesäisin ladata täysin aurinkosähköllä.

Tuomala sai idean aurinkopaneeleihin tyttäreltään, joka asensi kotiinsa paneelit hieman aiemmin.

– Aiemmin minulla on ollut asuntovaunu, jossa oli yksi aurinkopaneeli. Minulla oli siis jonkinlainen haju siitä, kuinka paneelit toimivat. Sähköähän ne antavat pilviselläkin säällä.

Muille paneeleita suunnittelevalle Tuomala antaa pari vinkkiä: paneelit kannattaa valikoida tarkoin, eikä halvinta tai kalleinta kannata usein valita.

Yksi Tuomalan paneeli tuottaa noin 325 wattia.

Aurinkosähkön kysyntä on Suomessa moninkertaistunut viime vuosien aikana. Kysynnän kasvaessa aurinkopaneelien hinta on myös laskenut 2010-luvun alusta voimakkaasti.

Motivan uusiutuvan energian asiantuntija Milja Aarni sanoo, että keskimääräinen omakotitaloon asennettava aurinkopaneeli­järjestelmä asennuksineen maksaa noin 7000 euroa.

Asennuksesta voi tehdä kotitalousvähennyksen, ja lisäksi asennukseen voi saada ARA:n myöntämän energia-avustuksen. ARA-avustuksessa rakennuksen energiatehokkuuden pitää parantua, eikä avustuksen saamiseen siis riitä pelkkä paneelien asentaminen.

Aarni kertoo, että keskimäärin aurinkopaneelit maksavat itsensä takaisin omakotitalon kokoluokassa 10–15 vuodessa. Takaisinmaksuaika on pudonnut selvästi halvempien hankintahintojen myötä.

Aarnin mukaan on mahdotonta arvioida, puhutaanko aurinkopaneelin elinkaaren osalta kymmenien, satojen vai tuhansien eurojen säästöissä sähkökuluissa, sillä summaan vaikuttaa moni muuttuja. Aurinkopaneelien hinnan lisäksi euromääräiseen säästöön vaikuttavat paneelien koko, sähkön hinnan kehitys sekä kulutuksen määrä.

– Kun katsotaan historiaa, sähkön hinta on noussut tasaisesti. Sikäli paneeleja voi pitää hyvänä hankintana, Aarni pohtii.

Aurinkopaneelien arvioidaan kestävän noin 30 vuotta. Vaikka paneelien energiatehokkuus laskee vuosien myötä, vielä 25 vuoden iässäkin niiden tehokkuus on vähintään 80–85 prosenttia alkuperäisestä.

Säästötoiveiden lisäksi aurinkosähköön päädytään usein ideologisista syistä, sillä energiamuoto on uusiutuva eikä saastuta.

Aarnin mukaan aurinkopaneelit voivat olla järkevä vaihtoehto, kun kulutusta on tarpeeksi ja varjotonta tilaa löytyy riittävästi. Yleisimmin paneelit nähdään omakotitalojen tai yritysten katolla, mutta viime aikoina myös taloyhtiöiden into paneelien asentamiseen on kasvanut.

Taustalla on Aarnin mukaan lakimuutos, joka mahdollistaa paneeleista saatavan sähkön jakamisen myös asunto-osakkaiden käyttöön, kun aiemmin paneeleista saatu sähkö on käytetty vain kiinteistön yleisissä tiloissa. Näin ollen aurinkopaneeleista saadaan sähköä korvaamaan osakkaiden omaa sähkön ostoa.

Lakimuutos mahdollistaa taloyhtiöiden suuremmat aurinkopaneelihankinnat.

Omakotitaloasujan tai mökkiläisen kannattaa pohtia Aarnin mukaan omaa sähkönkulutustaan. Mikäli sähköä kuluu vain vähän erityisesti kesällä, paneelit eivät ole kannattava hankinta ainakaan taloudellisesta näkökulmasta.

Lisäksi aurinkopaneeleja ei kannata asentaa varjoiseen paikkaan. Paneelit tuottavat Suomessa sähköä parhaiten noin maaliskuusta lokakuulle.

Aurinkopaneelien sähkö menee suoraan kulutukseen, ja ylijäävä sähkö myydään pikkurahaa vastaan sähköyhtiölle, Aarni sanoo. Tarjolla on myös ylimääräistä energiaa varastoivia akkujärjestelmiä, mutta niiden hinta on Aarnin mukaan kuluttajalle turhan kallis.

– Hintojen odotetaan tulevan hyvää vauhtia alas, mutta toistaiseksi kannattaa odottaa. Pitää muistaa, että kuluttajille tarjottavat akut eivät sovellu pitkäaikaiseen varastointiin. Enemmänkin niistä on hyötyä silloin, jos päivällä paistaa aurinko ja iltahämärässä haluaa sähköä käyttää.

Suurin hyöty akusta voisikin olla loppukesästä ja alkusyksystä.

Asennuksen jälkeen aurinkopaneelit vaativat vain vähän hoitoa: käytännössä vuosittaiset tarkastukset ja tuotantolukemien säännöllinen seuranta riittävät.

Lasse Tuomalan katto peittyi vuosi sitten aurinkopaneeleilla.

Helenin tuoteryhmäpäällikön Markku Naumasen mukaan jos aurinkopaneelit voi suinkaan asentaa, kannattaisi niiden asentamista nyt harkita.

– Kunhan katolle ei tule varjoja ja katon kunto on kohtuullisen hyvä, niin paneelit voi kyllä asentaa. Todella huonokuntoisille katoille en paneeleja laittaisi, mutta melkein kaikki muu käy, Naumanen summaa.

Myös Naumasen arvion mukaan aurinkopaneelit maksavat itsensä takaisin parhaimmillaan 12 vuodessa.

– Hyvin pienen kulutuksen tapauksessa kauemminkin voi kestää, koska sähköä ei saa kulutettua tarpeeksi. Siinä auttavat paljonkin älykäs ohjaus ja virtuaaliakku, Naumanen sanoo.

Virtuaaliakulla tarkoitetaan palvelua, jossa aurinkopaneelien ylijäämäenergia myydään verkkoon niin sanottuun virtuaaliakkuun sopimuksen mukaan. Tämä ylijäämäenergia sitten mitataan ja asiakas voi sitten sopimuksestaan riippuen saada tämän energian takaisin samaan hintaan tai saada alennusta takaisin ostetusta sähköstä.

Akuilla varustettuja järjestelmiä Naumanen ei vielä pidä kotitalouksien kannalta järkevänä ratkaisuna.

– Akut ovat tällä hetkellä hieman liian kalliita. Akut ovat tällä hetkellä hieman itse aurinkosähköjärjestelmää kalliimpia. Yrityspuolella erilaisten käyttökohteiden ja -tapojen vuoksi akku voi olla jo nyt järkevämpi hankinta, mutta kotitalouksille hintojen pitäisi laskea vielä hieman, Naumanen sanoo.