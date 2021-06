Bayerilta suurinvestointi Turkuun – rakentaa uuden lääketehtaan 250 miljoonalla eurolla

Tavoitteena on tarjota sadalle miljoonalle naiselle mahdollisuus moderniin ehkäisyyn ja perhesuunnitteluun kehittyvissä maissa vuoden 2030 loppuun mennessä.

Saksalainen lääkeyhtiö Bayer rakentaa uuden lääketehtaan Turkuun. Samalla yhtiö modernisoi nykyisen tehtaansa Turun Artukaisissa. Turun tehtaiden tehtävänä on yhtiön mukaan kehittää ja valmistaa pitkävaikutteisia ehkäisyvalmisteita, joita viedään yli 130 maahan.

Kokonaisinvestoinnin arvo on 250 miljoonaa euroa. Yhtiö kertoo, että kyse on suurinvestoinnista Suomeen. Tehtaan on määrä valmistua vuoteen 2025 mennessä.

– Tämä investointi on sekä Bayerin että Suomen kannalta merkittävä. Se turvaa pitkän aikavälin tuotannon, mikä on edellytys sille, että Bayerin maailmanlaajuisiin kestävän kehityksen tavoitteisiin voidaan vastata, sanoo Bayer Nordicin toimitusjohtaja Miriam Holstein tiedotteessa.

Hänen mukaansa yksi tavoitteista on tarjota sadalle miljoonalle naiselle mahdollisuus moderniin ehkäisyyn ja perhesuunnitteluun kehittyvissä maissa vuoden 2030 loppuun mennessä.

Bayer kutsuu Turkua "maailman ehkäisypääkaupungiksi".

Yhtiön mukaan Bayerin globaalit kestävän kehityksen tavoitteet ja Turun tuotantolaitoksen rooli kulkevat käsi kädessä Suomen hallituksen tavoitteiden ja esimerkiksi äskettäin julkaistun Afrikka-strategian kanssa.

– Rakennamme tuotantolaitosta, jossa käytetään uusinta tekniikkaa, kuten digitaalista tiedon visualisointia ja robotiikkaa, kertoo Turun tuotantolaitoksen johtaja Jennifer Hunt.

Turku on hänen mukaansa Bayerin polymeeripohjaisen lääketeknologian ja pitkävaikutteisten ehkäisyvalmisteiden maailmanlaajuinen osaamis- ja innovaatiokeskus ja siten yksi tärkeimmistä Bayerin lääketehtaista maailmanlaajuisesti.

Bayerin nykyinen laitos Turussa perustettiin 1960-luvulla. Investointeja tarvitaan siten myös olemassa olevan tehtaan modernisointiin.

– Molempien laitosten tulee täyttää samat korkeat standardit, ja niitä tarvitaan vastaamaan tuotekysyntään, Hunt sanoo.

Holstein muistuttaa, että investoinnilla on monivuotiset vaikutukset Suomen taloudelle ja se vahvistaa Turun alueen elinvoimaa vaikeina aikoina.

Bayer työllistää tällä hetkellä Suomessa yli 1 000 henkilöä. Viime vuonna yhtiö palkkasi lähes 150 uutta työntekijää koronapandemiasta huolimatta.

Holsteinin mukaan Suomessa on tehty jo pitkään huippututkimusta ja Suomessa on paljon erityisosaamista sekä korkea koulutustaso.

– Tätä tarvitaan, jotta voimme olla polymeeripohjaisen teknologian ja kliinisten tutkimusten osaamiskeskus. Kansainvälisen life science -yhtiön näkökulmasta Suomi on hyvä paikka investoinneille, hän arvioi.

Bayerin Nordic-alueorganisaation pääkonttori on Espoossa. Alueorganisaatioon kuuluvat Suomi, Tanska, Ruotsi, Norja, Islanti, Viro, Latvia ja Liettua.