Näin aktivistisijoittajien hallituspaikat voivat vaikuttaa öljyjätti Exxonin strategiaan

Vaikka Yhdysvaltain suurin öljy-yhtiö jatkaa toistaiseksi entisiä latujaan, voi perustava muutos olla jo tulossa.

Exxon on tottunut luottamaan perinteisiin energianlähteisiin.

Amerikkalaisen öljy-yhtiön Exxon Mobilin hallituksen uusiminen voi pidemmällä aikavälillä näkyä yhtiön strategiassa, mutta tämä voi asiantuntijoiden mukaan viedä vuosia.

Engine No. 1 -niminen sijoittajaryhmä on ajanut omia ehdokkaitaan Exxonin hallitukseen. Näistä yksi on suomalainen, aiemmin Nesteen uusiutuvien polttoaineiden liiketoimintaa vetänyt Kaisa Hietala.

Vain piskuisen osan Exxonin osakkeista omistava Engine No.1 sai kampanjansa taakse lukuisia suursijoittajia, jotka haluavat Exxonin ottavan ilmastonmuutoksen huomioon liiketoiminnassaan.

Exxonin johto ei ollut asiasta innostunut, mutta joutunee nyt taipumaan suursijoittajien tahtoon.

Exxonin hallitukseen on nimitetty yleensä entisiä suuryhtiöiden toimitusjohtajia, joilla ei ole välttämättä ollut energia-alan kokemusta. Arvostelijoiden mukaan tämä on jarruttanut yhtiön uusiutumista ja ohjannut investointeja kalliilla hinnalla uusiin kaasukenttiin.

Uusien hallitusjäsenten odotetaan nyt ohjaavan investointeja kohti uusiutuvaa energiaa.

Analyytikot eivät usko, että Exxon pystyy vetäytymään suurilta öljy- ja kaasuesiintymiltään kovin nopeasti. Suursijoittajien painostus voi kuitenkin tuottaa tuloksia.

– Tämä on vaatimus arvioida uudestaan energian tarjonnan ja kysynnän perusteita pitkällä aikavälillä ja kyseenalaistaa Exxonin nykyinen linja uusiutuvien markkinaosuuden kasvusta liian vaatimattomana, sanoi CFRA:n analyytikko Stewart Glickman asiakasviestissään.