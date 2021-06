Raportti: Amazonin Jeff Bezos ja muut superrikkaat vältelleet veroja

Yhdysvalloissa vuotaneet verotiedot paljastavat useiden elinkeinoelämän johtohahmojen onnistuneen harhauttamaan verokarhua varsin onnistuneesti.

Useat amerikkalaiset superrikkaat, kuten verkkokauppajätti Amazonin perustaja Jeff Bezos ja sähköautovalmistaja Teslan toimitusjohtaja Elon Musk ovat onnistuneet välttelemään viime vuosina tuloverojen maksua.

Asian paljastaa tutkivan journalismin järjestön ProPublican julkaisema raportti. Sen mukaan ensi kuussa avaruuteen matkaava Bezos ei maksanut tuloveroa lainkaan vuosina 2007 ja 2011 ja Musk vuonna 2018, kertoo BBC. Listalla on myös muita nimiä.

Tällainen verosuunnittelu ei ole sinänsä laitonta. Rikkaiden maksamat alhaiset verot ovat olleet Yhdysvalloissa pitkään julkinen asia. Apuna ovat usein erilaiset yritysjärjestelyt. ProPublican listalla oleva suursijoittaja Warren Buffett on itse todennut maksavansa vähemmän tuloveroa kuin sihteerinsä.

Hän kommentoikin ProPublicalle, että Yhdysvaltain verojärjestelmä tarvitsee remonttia eikä varallisuuden kasautuminen ole toivottavaa yhteiskunnan kannalta.

ProPublican mukaan sillä on pääsy Yhdysvaltain verohallinnon IRS:n tietoihin ja lisää paljastuksia on luvassa. Valkoisen talon edustaja on kutsunut vuotoa lainvastaiseksi.

– Luottamuksellisen hallinnollisen materiaalin paljastaminen on laitonta, sanoi valtiovarainministeriön tiedottaja Lily Adams talouslehti Wall Street Journalille (WSJ).

IRS:n mukaan viranomaiset tutkivat vuotoa, koska verotiedot eivät ole Yhdysvalloissa Suomen tapaan julkisia. Mikäli tiedot vuotanut IRS:n työntekijä löydetään, häntä uhkaa rangaistus.

ProPublica on ilmoittanut, ettei se tiedä itsekään tuhansia ihmisiä koskevan vuodon lähdettä ja pitää mahdollisena, että IRS:n tietokantoja on hakkeroitu.

Presidentti Joe Biden on asettanut tavoitteekseen superrikkaiden verotuksen kiristämisen ja myös yritysveron globaalin minimitason.