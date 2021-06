Toimitusjohtaja Mari Puoskari tekee 50-tuntista työviikkoa – ”Johdon teot ovat tärkeä viesti”

Yhdysvalloissa asiantuntijatyössä vietetään usein pitkää päivää toimistolla ja halutaan myös näyttää se, mutta se ei kerro tehokkuudesta, konsulttiyhtiön toimitusjohtaja Mari Puoskari sanoo.

Konsulttiyritys FCG:n toimitusjohtaja Mari Puoskari vetää globaalia yritystä, jolla on yli 700 työntekijää ja projekteja 70 maassa. Puoskari on diplomi-insinööri ja äiti, joka on urallaan sovitellut omaa ja alaistensa työtä perhe-elämään ja vapaa-aikaan ja miettinyt työhyvinvoinnin kysymyksiä paljon.

– Se oli outo ulostulo, ja iso poruhan siitä tuli, Puoskari sanoo viime päivien puheenaiheesta.

Huawein tietoturvajohtaja Mika Lauhteen työelämälausunnot ovat olleet päivittelyn ja irvailun kohteina viime päivien some-keskustelussa.

Lauhde kehui Kauppalehdessä, kuinka ei ole viettänyt kesälomaa neljään vuoteen ja kuinka yhtiön työntekijät tekevät sekä Kiinan Shenzhenissä että Yhdysvaltain Piilaaksossa 80-tuntista työviikkoa, kymmenen päivän kesälomalla.

Puoskaria kuitenkin harmittaa, miten laukalle keskustelu lähti – osin henkilöön käyvänä.

– Se oli kurjaa. Itse asiasta olen tietysti vahvasti eri mieltä.

– Johdon teot ovat tärkeä viesti. Jos Huaweillakin politiikkana on, että lomaa on työaikalainsäädännön mukaisesti ja sitten johtaja kerskailee sillä, että ei pidä lomaa ja tekee ylimääräisiä tunteja, siinä on paha ristiriita.

– Jotenkin se, että elämä muotoutuu sellaiseksi, että ei ole muuta kuin työ, ei kuulosta tuottavalta eikä tehokkaalta. Eikä myöskään hyvinvoivalta.

” Emme me ole yhtään vähemmän kunnianhimoisia, vaikka teemme säällisempiä tunteja.

Kokonaan ei kovuutta ihannoiva johtamisen kulttuuri ole kadonnut Suomestakaan. Maailmalla se on yhä hyvin yleistä.

Lauhteen puheet kertovat omaa kieltään työelämän todellisuudesta monissa maissa ja johtotehtävissä. Esimerkiksi Kiinassa kilpailu parhaista opiskelu- ja työpakoista on armottoman kovaa, ja työntekijät ovat länsimaita valmiimpia venymään pitkiin päiviin.

Huaweilla ei Lauhteen mukaan kukaan uskalla esittää neljän viikon kesälomaa.

Lauhde viestitti tiistaina Taloussanomille pitävänsä hyvänä, että jossakin vaiheessa Suomen kilpailukyvyn rakentamisen keskustelua jatketaan, mutta ei halua jatkaa tällä erää aiheesta. Huawein Suomen ja Baltian edustaja on ilmoittanut, että puheet eivät edusta yrityksen kantaa.

Paljon matkustava Puoskari sanoo, että esimerkiksi Yhdysvalloissa, jossa myös jossain määrin edellytetään ja ihannoidaan pitkiä työpäiviä, johtajat toisaalta ihailevat pohjoismaista työelämää.

– He toivovat, että muutosta tapahtuisi tähän suuntaan. Ei ole esimerkiksi mahdollista tai ainakaan helppoa, että molemmat vanhemmat tekevät vaativaa työtä. Se on hirveää osaamisen ja resurssien hukkaa yhteiskunnan tasolla.

Puoskari huomauttaa, että työtunnit eivät ole suoraan yhteydessä tulokseen.

– Voit olla toimistolla 80 tuntia työpaikalla ja esittää olevasi tehokas, mutta oletkin sosiaalisessa mediassa. Eurooppalaisessa keskustelussa puhutaan paljon tuloksellisuudesta, kun taas Yhdysvalloissa on yhä vielä paljon pitkän päivän esittämistä.

– Emme me ole yhtään vähemmän kunnianhimoisia, vaikka teemme säällisempiä tunteja. Toimimme ehkä fiksummin, ja kestävämmin pitkällä aikavälillä.

Lue lisää: Vain yksi ryhmä puurtaa säännöllisesti pitkää päivää Suomessa – 80 tuntia viikossa silti kaukana

Puoskarin mukaan kansainvälisessä kilpailussa pitää keskittyä tulokseen, ei tunteihin.

– Jos olet ihan burnoutissa, on vaikea olla luova. Parannetaan kilpailukykyä mieluummin digitalisoimalla tiettyjä prosesseja ja käytetään levänneitä aivoja tekemään parempia päätöksiä. Bisneksen suurimpia haasteita on se, miten saadaan huippuosaajat töihin ja pidettyä heidät tyytyväisinä.

Puoskari tekee itse 50-tuntista viikkoa, joskus 60-tuntista.

Puoskari on entinen vihreiden kuntapoliitikko ja varapuheenjohtaja. Politiikkauran aikana viikonlopun kokoukset saattoivat venyttää viikon 70 tuntiin. Hän jätti politiikan siirryttyään Pöyryyn johtotehtäviin 2017. Perheessä on kaksi nykyään alakouluikäistä lasta.

– Minulle on hirveän tärkeää, että ehdin osallistua lasten elämään ja urheilemaan. Velvollisuuteni on pitää itseni hyvässä kunnossa ja hyvällä mielellä.

Kesälomaa hän viettää noin 3 kolme viikkoa, syys- ja talvilomat päälle.

– Usein teen lomapäivän aamunakin vähän aikaa töitä. Ihan offline ei pysty olemaan lomallakaan, vaan tarkastan että mitään suuria tulipaloja ei ole. Minulle se sopii mutta lähdemme siitä, että jokaisella on oikeus olla lomalla irti sähköpostista ja työpuhelimesta.

Lue myös: Huippujohtaja tyrmää 80-tuntiset työviikot – ”Se nyt on ihan huuhaata semmoinen puhe”