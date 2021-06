Huippujohtaja tyrmää 80-tuntiset työviikot – ”Se nyt on ihan huuhaata semmoinen puhe”

Planmecan perustaja Heikki Kyöstilä kertoo, mitä ajattelee 80-tuntisista työviikoista.

Hammashoitolaitteita valmistavan Planmecan perustaja, toimitusjohtaja Heikki Kyöstilä on Suomen tunnetuimpia yritysjohtajia.

Kyöstilä on seurannut viime päivien kuumaa keskustelua ylipitkistä työpäivistä vain sivusilmällä, mutta hänellä on silti selvä mielipide ylipitkistä työpäivistä.

– Ihmisen pitää tehdä ahkerasti töitä, mutta kyllä elämään kuuluu myös vapaa-aika ja monta muuta asiaa.

Kohu nousi, kun Huawein tietoturvajohtaja Mika Lauhde kehui Kauppalehdessä, kuinka hän ei ole viettänyt kesälomaa neljään vuoteen ja kuinka yhtiön työntekijät tekevät sekä Kiinan Shenzhenissä että Yhdysvaltain Piilaaksossa 80-tuntista työviikkoa, kymmenen päivän kesälomalla.

Lue lisää: KL: Yritysjohtaja vaatii Suomeen heti seitsenpäiväistä työviikkoa – ”Minä teen koko ajan yli 80-tuntista viikkoa”

Lauhteen työelämälausunnot ovat olleet päivittelyn ja myös irvailun kohteina viime päivien some-keskustelussa.

– Jos ajattelen itseäni, työntekoa on ollut paljon, mutta en siitä valita kenellekään. Se on ollut vapaaehtoista, ja olen voinut sitä yrittäjänä itse säädellä. Jos teet esimerkiksi fyysistä teollisuus- tai rakennustyötä, se on todella raskasta työtä.

Kyöstilän ura on ollut huima. Hammaslääkärialan teknologiaa valmistavan yrityksen ensimmäinen hammaslääkärin aputuoli valmistui 1970-luvun alussa perheen autotallissa Helsingissä.

Viime vuonna konsernin liikevaihto oli 764 miljoonaa euroa, ja yhtiö työllisti maailmanlaajuisesti lähes 2 900 henkilöä.

” Jos teet esimerkiksi fyysistä teollisuus- tai rakennustyötä, se on todella raskasta työtä.

Huawein johtajan työaikanäkemyksistä Kyöstilällä on tiukka kanta.

– Se on nyt on ihan huuhaata tällainen puhe.

Kyöstilä ei usko siihen, että viikkotuntimäärä kertoo työnteon tehokkuudesta tai sen aikaansaannoksista.

– Sekin on huuhaata, jos henkilö väittää tekevänsä 80 tuntia tehokasta työtä joka viikko.

– Amerikkalaisetkin usein arvostelevat suomalaisia, että meillä on pitkät kesälomat. Meidän Amerikan tiimi vitsailee, että mietitte aina lomaa kuukausi ennen ja palattuanne kuukauden mitä teitte.

Yhdysvalloissa on toisaalta myös omia ylimääräisiä juhlapyhiä ja vapaapäiviä. Lopussa päädytään usein samaan lomamäärään kuin Suomessa, Kyöstilä huomauttaa.

– Näin kovan ilmaston maassa kesäloma tulee todella tarpeeseen. Sellaisesta puheesta, että lomaa ei ole vietetty neljään vuoteen, aiheutetaan vain pahaa mieltä ihmisille, eikä se ole rakentavaa keskustelua.

Kyöstilä huomauttaa, että joskus tehokas työ voi tarkoittaa neljää tuntia. Tärkeintä on tehdä työtä aidosti ja tehokkaasti. Lopputulos ja aikaansaannokset ratkaisevat.

Suomen nykyinen työaikalainsäädäntö on Kyöstilän mukaan hyvä, sitä ei pidä pidentää tai lyhentää.

” Näin kovan ilmaston maassa kesäloma tulee todella tarpeeseen.

Suomalaisia pitää Kyöstilän mukaan silti kannustaa ahkeruuteen. Pandemia-aika etätöineen lisää eriarvoisuutta.

– On hienoa, että tuotantomme on kaikesta huolimatta toiminut normaalisti.

Kun palataan normaaliaikaan, Kyöstilä toivoo, että ihmiset palaavat takaisin työpaikoille.

– Pelkkään etätyöhön siirtymistä emme kestä, meillä on niin paljon kovia kilpailijoita maailmalla.

Kyöstilällä ei ole mitään tiettyä periaatetta oman kesälomansa pituudelle. Tärkeintä on, että lomaillaan tehokkaasti.

– Minulla onneksi on säilynyt golfin peluun mahdollisuus. Jonkinlaista liikuntaa, mahdollisimman paljon ja usein. Sen ei tarvitse olla neljää viikkoa putkeen.

– Neljä tuntia (golfia) on pitkä aika, siinä unohtuu työmurheet, vaikka olisivat isompia kuin golfin onnistumiset.

