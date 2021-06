Velkakatto herättää vastustusta: ”Miksi nuorilta pitäisi kieltää asuntovarallisuuden kerryttäminen?”

Vuokranantajat ja Kiinteistöliitto vastustavat suunnitelmia rajoittaa asuntolainan määrää 450 prosenttiin bruttovuosituloista.

Valtiovarainministeriössä laadittu suunnitelma rajoittaa kotitalouksien asuntolainan määrä 450 prosenttiin bruttovuosituloista on Kiinteistöliiton ja Suomen Vuokranantajien mielestä huonosti harkittu. Etujärjestöt kyselevät kannanotossaan, onko rajoituksen seurauksia harkittu riittävän tarkkaan.

Vuokranantajien toiminnanjohtaja Sanna Hughes arvioi, että enimmäisvelkasuhde todennäköisesti lisäisi sukupolvien välistä epäoikeudenmukaisuutta heikentämällä nuorten mahdollisuuksia kerryttää asuntovarallisuutta. Hänen mielestään rajoituksella korjataan ongelmaa, jota ei ole, koska Suomen asuntomarkkinat toimivat pääsääntöisesti hyvin.

– Miksi nuorilta pitäisi kieltää sama mahdollisuus asuntovarallisuuden kerryttäminen, joka vanhemmilla sukupolvilla on ollut, eli asuntovarallisuuden kerryttäminen, Hughes kyselee tiedotteessa.

Kiinteistöliiton toimitusjohtajan Harri Hiltusen mukaan rajoitusta pohdittaessa pitäisi makrovakausnäkökulman lisäksi ottaa huomioon myös vaikutukset kansantalouteen, työmarkkinoihin, varallisuuden kertymiseen ja eri asumismuotojen rahoitusmahdollisuuksiin.

– Ylivelkaantumista voidaan ehkäistä muillakin keinoilla. Luottolaitoksilla tulee olla velvollisuus arvioida lainanottajien maksukyky nykyistä laajemmin ja huolellisemmin, Hiltunen sanoo tiedotteessa.

Stressitestauksessa tulisi Hiltusen mukaan ottaa huomioon muun muassa kotitalouden lainojen korkotason nousu, lyhennysvapaiden päättyminen, sijoitusasunnon tyhjäkäyttö ja vuokratonttien ehdot.

Finanssikriisin jälkeen asuntolainamarkkinoita on säädelty monin toimin. Suomessa on käytössä muun muassa vakuusvaade, joka on 90 prosenttia asunnon arvosta.

Valtiovarainministeriön suunnitelmasta ei ole vielä tehty poliittista päätöstä, mutta hallituksen lakiluonnos on lähdössä lausunnolle kesän aikana. Odotus on, että sallittava velkasuhde nousee 500 prosenttiin.