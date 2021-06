Yksi työhakemus muutti ujon yliopistopudokkaan elämän – nyt hän on miljardööri, jonka elämää hämmästellään ympäri maailman

Jack Dorsey

■ Syntynyt 1976 Marcia ja Tim Dorseylle

■ Opiskeli Missouri University of Science and Technologyssä ja New Yorkin yliopistossa, muttei valmistunut kummastakaan.

■ Laillistettu hieroja

■ Työskenteli podcast-yhtiö Odeossa

■ Perusti Twitterin maaliskuussa 2006 Ev Williamsin, Biz Stonen ja Noah Glassin kanssa.

■ Oli Twitterin toimitusjohtaja 2006–2008.

■ Perusti Jim McKelveyn kanssa 2009 Squaren. Se on maksualusta, jota voi käyttää korttimaksuihin älypuhelimella.

■ Palasi Twitterin toimitusjohtajaksi 2011.

■ Tuli miljardööriksi, kun Twitter listautui pörssiin 2013.

■ Square listattiin pörssiin 2015.