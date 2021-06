Terveystalo ottaa kasvuloikan Ruotsiin

Suomalainen Terveystalo osti enemmistön ruotsalaisesta työterveysyhtiöstä. Yrityskaupan arvo on yli 60 miljoonaa euroa.

Terveyspalveluja tarjoava Terveystalo laajenee Ruotsiin. Yhtiö ilmoittaa hankkineensa enemmistön Tukholman pörssiin listatusta työterveysalan Feelgoodista.

Terveystalo on laajentunut viime vuosina useilla yritysostoilla, mutta tähän mennessä ne ovat suuntautuneet kotimaahan.

Terveystalo kertoo tiedotteessaan ostaneensa 72,1 prosenttia Feelgoodin osakkeista, mikä ylittää pakollisen tarjousvelvollisuusrajan. Lisäksi Terveystalo on saanut ostotarjoukselleen sitoumukset, jotka vastaavat 6,1 prosenttia Feelgoodista.

– Yhdistymisen myötä työterveyspalveluidemme piirissä olevien työntekijöiden määrä yli kaksinkertaistuu reiluun 1,5 miljoonaan henkilöön, sanoo Terveystalon toimitusjohtaja Ville Iho tiedotteessa.

Ostotarjouksen yhteenlaskettu arvo on noin 606 miljoonaa Ruotsin kruunua eli noin 60,16 miljoonaa euroa. Feelgoodin omistajille tarjotaan 5,70 kruunua eli noin 0,566 euroa osakkeelta käteisenä.

Tarjouksen takana oleva Terveystalon tytäryhtiö Terveystalo Healthcare on julkistanut Feelgoodin hallituksen suositteleman pakollisen käteisostotarjouksen jäljellä oleville osakkeenomistajille.

– Terveystalon omistuksen myötä Feelgoodista tulee entistä vahvempi yritys, sekä taloudellisesti että resurssien ja osaamisen suhteen. Yhdessä pystymme kehittämään toimintaamme entistä nopeammin, kasvamaan nopeammin nykyisissä ja täydentävissä palveluissa sekä laajentamaan palvelutarjontaamme pitkällä aikavälillä, sanoo Feelgoodin toimitusjohtaja Joachim Morath.

Tarjouksessa on 43 prosentin preemio eli ylihinta, sillä Feelgoodin osakkeen päätöshinta eilen Tukholman pörssissä oli 3,98 kruunua.

Ostotarjouksen odotetaan alkavan arviolta 11. kesäkuuta ja päättyvän arviolta 12. heinäkuuta.

Feelgood työllistää noin 700 työntekijää ja sillä on Ruotsissa 120 toimipaikkaa. Yrityksellä on noin 8300 yritysasiakasta, joilla on yhteensä noin 825 000 työntekijää.

Viime vuonna Feelgoodin liikevaihto oli 724,1 miljoonaa Ruotsin kruunua eli noin 71,89 miljoonaa euroa.

Helsingin pörssiin listatun Terveystalon suurimpia omistajia ovat työeläkeyhtiö Varma sekä Rettig Group.