Jo yksi Airbnb-yö voi viedä tämän veroedun – menetykset jopa kymmeniä tuhansia euroja

Lyhytkin vuokra-aika riittää mitätöimään jopa kymmenien tuhansien eurojen arvoisen veroedun asuntoa myytäessä.

Oman asuntonsa lyhytaikaisestakin vuokraamisesta esimerkiksi Airbnb-käyttöön voi seurata kymmenien tuhansien eurojen menetys asuntoa myytäessä. Asunnon omistajat joutuvat asuntokaupan yhteydessä maksamaan myyntivoitostaan veroa, ellei Airbnb-vuokrauksesta ole kulunut yli kahta vuotta.

Verottaja linjaa, että omistamansa asunnon voi myydä verovapaasti, jos asunnossa on asunut kaksi vuotta joko itse, puoliso tai alaikäinen lapsi.

Korkein hallinto-oikeuden eilen maanantaina julkistaman päätöksen mukaan asunnon lyhytaikainenkin vuokraus katkaisee kahden vuoden yhtäjaksoisen asumisajan, joten tällöin asunnon myynti- eli luovutusvoitosta on maksettava vero.

Käytännössä KHO:n päätös vahvistaa jo käytössä olevan linjan, joista kerrotaan Verohallinnon verkkosivuilla.

Luovutusvoitto ei ole pelkkä yksinkertainen myynti- ja ostohinnan erotus, sillä tästä saa vielä vähentää mahdollisen varainsiirtoveron sekä voiton hankkimiskulut, kuten esimerkiksi välityspalkkiot.

Veroprosentti riippuu luovutusvoiton suuruudesta. Luovutusvoitosta maksetaan veroa pääomatulojen veroprosentin mukaan, eli 30 000 euroon asti veroprosentti on 30, ja sen ylittävältä osuudelta 34 prosenttia.

Verottaja antaa vielä yhden mahdollisuuden selvitä pienemmällä verolla. Myynti- ja luovutusvoiton sijaan saattaa nimittäin joskus olla kannattavampaa käyttää niin sanottua hankintameno-olettamaa.

Jos asunnon on omistanut alle 10 vuotta, on hankintameno-olettama 20 prosenttia asunnon myyntihinnasta. Jos taas asunnon on omistanut 10 vuotta tai pidempään, on hankintameno-olettama 40 prosenttia asunnon myyntihinnasta.

Hankintameno-olettaman käyttö kannattaa esimerkiksi, jos alle 10 vuotta omistetun asunnon myyntivoitto on suurempi kuin 20 prosenttia myyntihinnasta. Nän voi käydä, jos asunnon arvo on omistuksen aikana noussut reilusti.