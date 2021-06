Tuoreen kyselyn mukaan jopa 40 prosenttia etätyöläisistä olisi valmis irtisanoutumaan, jos eivät saa jatkaa etänä.

Applen toimitusjohtaja Tim Cookin käskyä 137 000 alaiselleen ympäri maailmaa palata pääosin toimistotöihin syyskuusta alkaen ei ole otettu kaikkien työntekijöiden joukossa ilolla vastaan.

Cook ilmoitti viime viikolla, että haluaa kaikkien yhtiön työntekijöiden palaavan toimistolle syyskuun alussa vähintään kolmeksi päiväksi viikossa. Loput kaksi päivää saisi halutessaan tehdä etätyönä.

Kaikki Applen etätöihin tottuneista eivät ilahtuneet käskystä. Verge-uutissaitin mukaan noin 80 työntekijää lähetti Cookille avoimen kirjeen, jossa esittivät vastalauseensa toimistoon paluulle.

– Mielestämme tämä käytäntö ei vastaa työntekijöiden tarpeisiin, kirjoitti Applen väki.

He huomauttivat, että Applen tuotteiden ja palveluiden laatu on säilytetty, vaikka lähes kaikki ovat tehneet etätöitä.

Applen käytäntö eroaa esimeriksi muista teknojäteistä. Sekä Twitter että Facebook ovat ilmoittaneet, että heidän työntekijänsä voivat halutessaan jatkaa etätöitä pysyvästi myös pandemian jälkeen.

Esimerkiksi Google on ilmoittanut, että viidennes sen työntekijöistä voi jatkaa pysyvästi etätyössä. Facebookin toimitusjohtaja Mark Zuckerberg on puolestaan todennut, että ”etätyö on tulevaisuutta”.

Forbes-lehti huomauttaa, että tulevaisuudessa nähdään vääntöä yhtiöiden ja niiden työntekijöiden kesken etätöistä.

Forbesin mukaan osalle toimitusjohtajista saattaa vaikuttaa helpommalta johtaa alaisia, jos heidät on karsinoitu tiettyihin keskeisiin paikkoihin. Työntekijät saattavat olla eri mieltä etenkin työ- ja perheajan yhteensovittamisen vuoksi.

Jopa tuntikausia päivittäin vievät työmatkat eivät jatkossa enää innosta. Työmatkojen vähentyminen olikin ylivoimaisesti tärkein syy vastaajille suosia etätyötä.

Applen työntekijöiden kirjeessä varoitetaan yhtiön mahdollisesti menettävän tärkeitä osaajia, jos heidät pakotetaan palaamaan toimistolle.

Bloomberg Newsin teettämän tuoreen mielipidemittauksen mukaan 39 prosenttia vastaajista ilmoitti harkitsevansa irtisanoutumista, jos heille ei tarjota mahdollisuutta etätyöhän. Nuoremmilla osuus oli jopa 49 prosenttia.