Upporikas Jeff Bezos lähtee avaruuteen, matkaseurana veli ja huutokaupan voittaja

Amazonin perustaja Jeff Bezos lähtee itse yhtiönsä ensimmäiselle miehitetylle avaruuslennolle heinäkuussa.

Amazonin perustaja Jeff Bezos aikoo matkustaa avaruuteen. Upporikas Bezos kertoi nousevansa Blue Origin -avaruusteknologiayhtiönsä ensimmäiselle miehitetylle avaruuslennolle.

– Viiden vuoden ikäisestä asti olen haaveillut avaruuteen matkustamisesta. Heinäkuun 20. päivänä teen matkan veljeni kanssa, Bezos kirjoitti Instagram-tilillään.

Blue Originin mukaan Bezos ja Mark-veli matkustavat avaruuteen yhtiön New Shepard -avaruuskapselin kyydissä.

Yhtiö huutokauppaa kolmannen matkustajapaikan. Hinta on jo noussut liki kolmeen miljoonaan dollariin, ja huutajia on ollut lähes 6 000 yli 140 maasta. Huutokaupan tuotto menee Blue Originin Club for the Future-säätiölle, joka kannustaa nuoria teknistieteellisille aloille.

Matka kestää kymmenen minuuttia, joista neljä vietetään maan ilmakehän ja avaruuden erottavan Karmanin rajan yläpuolella. Raja erottaa maan ilmakehän ja avaruuden.

