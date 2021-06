Vuokranantaja jätti vakuuden palauttamatta – korkein oikeus kumosi kavallussyytteen

Korkein oikeus katsoi, ettei vakuuden palauttamatta jättäminen täyttänyt esinekavalluksen eikä saatavan kavalluksen tunnusmerkistöä.

Korkein oikeus ratkaisi toukokuun lopulla tapauksen, jossa kaksi vuokralaista syytti entistä vuokranantajaansa kavalluksesta.

Vuokranantaja ei ollut palauttanut vuokralaisille vuokravakuutta, vaikka he olivat maksaneet vuokransa ajallaan ja pitäneet asunnon kunnossa. Vuokravakuus on lähtökohtaisesti maksettava ajallaan takaisin, jos vuokralainen on täyttänyt kaikki vuokrasopimuksen velvoitteet ja asunto on jäänyt hänen jäljiltään moitteettomaan kuntoon.

Alun perin käräjäoikeus oli katsonut vuokranantajan syyllistyneen kavallukseen, kun tämä oli jättänyt vakuuden maksamatta. Syytteen mukaan hän oli käyttänyt henkilökohtaiselle tililleen maksetun vakuuden omiin menoihinsa.

Vuokranantajan jättämässä valituksessa vedottiin siihen, että kavallus edellyttäisi, että hänen olisi lain tai erillisen sopimuksen velvoittamana pitänyt säilyttää vakuutta erillään muista varoistaan. Korkein oikeus kallistui tälle kannalle ja katsoi, ettei kyse ollut kavalluksesta.

Päätöksessään korkein oikeus viittasi huoneenvuokrauslakiin, jossa ei ole asetettu velvollisuutta pitää vuokravakuus erillään vuokranantajan muista varoista. Varojen myöhemmässä käytössä ei ollut näin ollen kyse rikoslaissa tarkoitetusta esinekavalluksesta, josta vuokranantajaa syytettiin.

Vuokranantajan menettely ei myöskään täyttänyt saatavan kavalluksen tunnusmerkistöä. Korkeimman oikeuden mukaan vakuuden palauttamatta jättäminen ei ollut vielä riittävä osoitus siitä, että vuokranantaja olisi menetellyt varojensa suhteen oikeudettomalla tavalla tai aiheuttanut muulla vastaavalla tavalla sen, että tilitysvelvollisuus on jäänyt täyttämättä.

Vuokralaiset voivat kuitenkin edelleen periä vakuusrahojaan takaisin panemalla vireille vakuuden palauttamiskanteen käräjäoikeuteen. Heillä on myös mahdollisuus hakea kuluttajariitalautakunnalta ratkaisusuositusta siitä, onko vakuuden pidättämisen peruste ja määrä oikea.

Asiasta kertoi ensimmäisenä Talouselämä.