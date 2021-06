Helsingin pörssiin hurja tunku – ”Joskus romahdus kyllä tulee”

Helsingin pörssiin odotetaan tänä vuonna ennätysmäärää uusia listautujia. Tänään listautumisaikeista kertoi Puuilo.

HELSINGIN pörssiin on kevään aikana listautunut uusia yhtiöitä ennätystahtia.

Kesäkuun alkuun mennessä pörssin päälistalle ovat listautuneet muoviyhtiö Orthex, infrarakentaja Kreate ja konsulttiyhtiö Sitowise. Listautumista suunnittelevat spac-yhtiö Virala Acquisition Company sekä tänään aikeistaan kertonut halpakauppaketju Puuilo.

Vuodesta povataan jo nyt ennätyksellistä. Helsingin pörssin toimitusjohtaja Henrik Husman ennusti Helsingin Sanomien haastattelussa viime viikolla, että vuodesta 2021 olisi tulossa listautumisten suhteen vilkkain 20 vuoteen.

Yhteensä listautujia sekä listautumisaikeistaan kertoneita yhtiöitä on nyt 13 kappaletta. Lähivuosien ennätys on 14 uutta listautumista koko vuonna. Valtaosa tänä vuonna listautuneista yhtiöistä listattiin Nasdaq Helsingin First North -kauppapaikalle.

Vaasan yliopiston liiketaloustieteen professori sekä Suomen Osakesäästäjien hallituksen puheenjohtaja Timo Rothovius pitää listautumisten aaltoa selkeänä buumina, mutta kokoluokaltaan se ei ole Rothoviuksen mukaan vielä poikkeuksellinen.

– Samanlainen ilmiöhän toistuu silloin tällöin, noin kymmenen vuoden välein. Kyllä esimerkiksi vuonna 1999 oli samantapainen buumi, eli ei tämä ilmiönä mitenkään poikkeuksellinen ole, Rothovius sanoo.

Perinteisesti listautumisaalto ajoittuu Rothoviuksen mukaan aikaan, jolloin talous käy kuumana. Esimerkiksi sijoituspalvelutalo FIM:n päästrategi Lippo Suominen arvioi markkinakatsauksessaan huhtikuussa ylikuumenemisen riskien kasvaneen.

Rothovius ei kuitenkaan näe listautumisten kasvavaa määrää erityisenä varoitusmerkkinä tulevasta romahduksesta, vaikka romahdus on kiistatta edessä.

– Silloin, kun kurssit ovat suhteessa tunnuslukuihin korkealla, yhtiöitä tuodaan pörssiin, koska silloin niistä saadaan hyvä hinta. Nyt on meneillään poikkeuksellisen pitkä, lähes 20 vuoden mittainen nousukausi, joten järjellisesti kurssit tulevat kyllä jossain vaiheessa alas, Rothovius toteaa.

– Joskus romahdus kyllä tulee, mutta sen ajoittaminen on kuitenkin mahdotonta. En näe, että tämä olisi syy olla erityisen varovaisena.

Suuremmaksi huolenaiheeksi sijoittajien kannalta Rothovius nostaa keskuspankkien toiminnan. Esimerkiksi Euroopan keskuspankki EKP on pitänyt omaa korkotasoaan historiallisen matalalla jo pidemmän aikaa. Samankaltaisen lähestymistavan on ottanut myös Yhdysvaltojen keskuspankki Federal Reserve.

Rothoviuksen mukaan keskuspankkien nykylinja ei voi jatkua loputtomiin.

– Nyt on kokoajan lisätty rahaa markkinoille ja pidetty korot alhaalla. Ei tuollainen politiikka voi loputtomiin jatkua. Se, miten tilanne joskus korjataan on huolenaihe, mitä kaikkien sijoittajien kannattaa miettiä, Rothovius sanoo.