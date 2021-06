Suomen hidas avautuminen vie jopa 10 miljoonan euron tulot päivässä

Suomen tiukat ulkomaalaisten matkailijoiden koronarajoitukset voivat viedä matkailualalta miljoonatulot päivässä.

Elinkeinoelämän järjestöt pitävät sosiaali- ja terveysministeriön (STM) valmistelemaa esitystä koronamatkustusrajoituksista talouden kannalta vahingollisena. Kritiikkiä on tullut myös ammattijärjestöjen ja kauppakamarien suunnalta.

Arvostelijoiden mukaan esitetyt rajoitukset ovat selvästi tiukempia kuin muualla EU:ssa, mikä voi karkottaa matkailijoita juuri kun paras matkailusesonki on alkamassa. Suomen rajoitukset ovat olleet tähänkin asti tiukempia kuin monessa muussa EU-maassa.

EK:n arvion mukaan muuta EU:ta tiukemmat koronarajoitukset vievät suomalaisilta matkailuyrittäjiltä liikevaihtoa kesäkaudella parista miljoonasta jopa yli kymmeneen miljoonaan euroon päivässä. Tämä ei tarkoita samansuuruista tappiota, vaan kyse on myyntiluvuista.

Laskelman pohjana ovat Suomen ulkomaalaisista matkailijoista saamat tulot, jotka olivat ennen koronaa noin viisi miljardia euroa vuodessa.

Tämä tarkoittaa noin 13–14 miljoonaa euroa liikevaihtoa päivässä. Käytännössä matkailu painottuu kesäkuukausiin, joten tällöin ollaan miljoonia euroja tämän luvun yläpuolella.

– Kysymys on siitä, kuinka paljon tästä palautuisi, jos rajoitukset jäisivät muiden Schengen-maiden tasolle. Tätä on vaikea arvioida, mutta kyse on joka tapauksessa useammasta miljoonasta eurosta päivässä, taikka ehkä jopa kymmenestä miljoonasta eurosta päivässä, sanoo EK:n johtaja Petri Vuorio Taloussanomille.

Hän korostaa, että STM:n lakiesitys olisi voimassa ensi vuoden toukokuuhun saakka. Tämä aiheuttaisi esimerkiksi Lapin matkailuyrittäjille epävarmuutta jo käynnissä olevaan talvisesongin myyntiin. Nämä ovat kärsineet nimenomaan ulkomaalaisten matkailijoiden vähyydestä.

esityksen mukaan Suomeen tulevilta yli 12-vuotiailta vaadittaisiin todistusta koronan sairastamisesta, kahdesta koronavirusrokotuksesta taikka ennen Suomeen tuloa tehdystä koronatestistä saatu negatiivinen tulos.

Jos testitulosta ei ole, pitäisi matkailijan käydä testissä Suomessa. Toisessa testissä pitäisi käydä vielä 3–5 vuorokautta ensimmäisen testin jälkeen. Näin jos matkailijalla ei ole rokotustodistusta tai todistusta sairastetusta taudista.

Mikäli esitys menisi eduskunnassa läpi sellaisenaan, merkitsisi se järjestöjen mukaan jopa miljardiluokan yhteenlaskettuja tappioita.

EU-maiden linjaus on ollut, että matkailija pääsee maahan jos on puolen vuoden sisällä saatu rokotus taikka todistus sairastetusta koronasta. Erillisiä testejä tai karanteenia ei tarvita.

Elinkeinoelämän järjestöjen ja ammattiliittojen kannanoton mukaan Suomen linja aiheuttaa myös rajaruuhkia, kun maahantulijoilta tarkistetaan koronatodistuksia.

Matkailu- ja ravintolapalvelut ry:n toimitusjohtajan Timo Lapin mukaan alan lopullisia koronatappioita on vaikea arvioida. Mikäli STM:n esitys jää nykyisellään voimaan, voivat ne kuitenkin olla satoja miljoonia euroja.

– Se riippuu paljon myös rokotusten etenemisestä. Jos rokotukset Suomen kannalta tärkeissä lähtömaissa etenevät nopeasti, sen merkitys on aika suuri, Lappi sanoo.

Työ- ja elinkeinoministeriö arvioi keväällä, että koronapandemia kokonaisuudessaan leikkaa matkailijoiden kulutuksesta tänä vuonna 6,4–8,0 miljardia euroa verrattuna koronaa edeltävään aikaan.

STM:n esittämän rajaturvallisuuslain on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian. Nykyiset, maahantuloa lähes kaikista maista rajoittavat rajoitukset ovat voimassa 15. kesäkuuta saakka.

