Näin hinnat nousevat Suomessa: bensa, viina, tupakka, junamatkat... – asiantuntijat kertovat, onko syytä huoleen

Iskeekö pelätty inflaatio? Bensa, viina, tupakka ja junamatkat ovat kallistuneet reippaasti.

Inflaatio eli kuluttajahintojen nousu kiihtyy Suomessa.

Huhtikuussa kuluttajahinnat kallistuivat Tilastokeskuksen mukaan 2,1 prosenttia vuodentakaisesta, kun vielä maaliskuussa inflaatio oli 1,3 prosenttia.

Tavalliselle kuluttajalle inflaatio tarkoittaa sitä, että rahan arvo laskee ja euroilla pystyy ostamaan entistä vähemmän tuotteita ja palveluita.

Suomalainen huomaa hintojen nousun liikkumisessa. Liikkuminen autolla tai junalla on 7,5 prosenttia kalliimpaa kuin vuosi sitten.

Oman auton käyttö on lähes 12 prosenttia kalliimpaa. Bensiinistä ja dieselistä autoilija joutuu maksamaan 22 prosenttia enemmän.

Bensiinin ja dieselin lisäksi veronkorotus on nostanut alkoholin ja tupakan hintaa. Alkoholi ja tupakka kallistui 4,7 prosenttia viime vuodesta.

Asumiseen menee suomalaiselta enemmän rahaa. Hinnat ovat nousseet eniten erilaisissa jätemaksuissa. Jätteiden kuljetus kallistui vuodessa 6 prosenttia.

Lohdutusta asunnon ostaja saa siitä, että asuntolainojen korko on pysytellyt matalana.

Korona-aika on vähentänyt joidenkin palveluiden käyttöä ja alentanut hintoja.

Entistä edullisempaa on nauttia oluttuoppi ravintolassa, tehdä laivaristeily tai hankkia televisio.

Jos haluaa katsella televisiosta maksullisia palveluita, siitä joutuu pulittamaan enemmän. Television ja radion maksulliset palvelut kallistuivat vuodessa lähes 22 prosenttia.

Kotimaan lentolipun saa neljänneksen halvemmalla kuin vuosi sitten, mutta junamatkasta pitää maksaa yli 22 prosenttia enemmän.

Kahvilassa ja ravintolassa syöminen on noin prosentin kalliimpaa. Eniten kallistui take away -ruoka, palveluissa hinta nousi yli 3 prosenttia.

Hintojen nousu voi tulla monelle yllätyksenä.

Kuluttajaliiton pääsihteeri Juha Beurling-Pomoell sanoo, että ihmiset ovat eläneet pitkään maailmassa, jossa hinnoissa ei ole ollut suuria heilahteluja.

Hänen mielestään nyt pitää katsoa erityisen tarkasti, missä tuotteissa kuluttajahinnat nousevat. Erityisen tarkkana olisi oltava ihmisten välttämättömyyshyödykkeissä.

– Jos niissä tai niiden hintoihin välillisesti vaikuttavissa hinnoissa rupeaa inflaatio laukkaamaan kovaa, se iskee erityisesti pienituloisiin.

Beurling-Pomoell muistuttaa, että Suomessa on paljon kädestä suuhun eläviä pienituloisia.

He saavat saman verran toimeentulotukea tai eläkettä kuukaudessa käteen eivätkä summat ole nousemassa.

– Jos he asuvat vaikka maaseudulla ja ovat auton varassa, ja liikkuminen kovasti kallistuu, ihminen voi olla nopeasti pulassa.

Työntekijäjärjestö SAK:n pääekonomisti Ilkka Kaukoranta ei ole huolissaan inflaatiokehityksestä. Hän uskoo, että huhtikuun 2,1 prosentin inflaatiokasvu on hetkellinen piikki.

– Tämä on sitä, mitä euroalueella on tavoiteltu. Meillä on pikemminkin ollut inflaation puute viime vuosina Euroopassa.

Kaukorannan mukaan euroalueella on ollut tavoitteena vajaan kahden prosentin inflaatio.

– Jos inflaatio lähtee siitä nousemaan, on ongelmallinen tilanne. Uskoisin, että keskuspankeilla on hyvät työkalut inflaation kuriin laittamiseksi.

Inflaatiolla on Kaukorannan mielestä ollut euroalueella merkitystä kilpailukykyyn liittyvien ongelmien korjaamisessa.

Jos inflaatio on nolla, euroalueen keskimääräinen palkankorotustahti on lähellä nollaa.

– Jolloin kilpailukyvyn parantaminen voi vaatia työvoimakustannusten suoraa alentamista. Kuten Suomessa tehtiin kilpailukykysopimuksen yhteydessä. Se oli kipeä ja ikävä lähtökohtaisesti.

Työnantajia edustavan Elinkeinoelämän Keskusliitto EK:n johtava ekonomisti Sami Pakarinen muistuttaa, että kilpailukyky on syytä pitää mielessä.

– Jos on maltillinen inflaatio, pitää muistaa, että palkankorotuksilla ei ole varaa sössiä tilannetta. Kilpailukyky on säilytettävä hyvänä.

Pakarinen uskoo, että inflaatio on jäämässä tänä vuonna noin puolentoista prosentin tuntumaan.

Hän ei ole huolissaan huhtikuun 2,1 prosentin inflaatioluvusta.

Hän muistuttaa, että viime vuonna oli poikkeustilanne ja tiedettiin, että hyppyjä tulee.

– On ollut jännä huomata, että nyt kun pomppuja tulee tilastoon, ollaan ihmeissään, nytkö tämä inflaatio lähtee. Vähän tulee mieleen, että talvi yllättää autoilijan.

Pakarinen sanoo, että korona-aika hankaloittaa inflaation mittaamista.

Poikkeusaika toi paljon muutoksia inflaation mittaamiseen käytettyyn kulutuskoriin. Koronan aikana ihmiset eivät ole voineet entiseen tapaan käydä ravintoloissa syömässä tai matkustella.

– Miten paljon kulutuskori on muuttunut tosiasiallisen kulutuksen mukana, se oli viime vuonna haaste ja on haaste myös tänä ja ensi vuonna.

Pakarinen arvelee, että hintojen todellinen nousu voi jäädä vaimeammaksi.

– Voi olla, että tänä vuonna jopa yliarvioidaan todellista hintojen nousua.

Yksi kysymys on Pakarisen mielestä siinä, että kotitalouksiin on kertynyt varallisuutta, kun ne eivät voineet kuluttaa korona-aikana.

– Mihin tämä kulutusvara tämän vuoden aikana purkautuu. Se on mittaamisen haasteena tänä vuonna.

Kulutusvaran purkautuminen voi nostaa hintoja hetkellisesti.

Inflaatiokeskustelu on Pakarisen mukaan noussut pintaan enemmän Yhdysvalloista.

Maa elvyttää voimakkaasti ja rahaa on tullut suoraan kuluttajille. Pelko on syntynyt inflaation kiihtymisestä.

– Keskustelu on sieltä sitten lainehtinut tänne vanhalle mantereelle.