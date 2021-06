Lasse, 23, aloitti matkailubisneksen pahimmassa koronakuopassa – lopputulos löi ällikällä

23-vuotias matkailuyrittäjä Lasse Tammela perusti ystäviensä kanssa vuosi sitten matkailu- ja majoitusyrityksen Nauvon saarelle. Vastoin odotuksia koronapandemian varjostama kesä olikin menestys.

Suomeen suuntautuvan matkailun napapiste muodostuu talvisin Lappiin. Espoolaisen matkailuyrittäjän Lasse Tammelan aikeissa on kääntää matkailun suunta niin, että kesäisin tuo napapiste sijaitsisi Turun saaristossa.

Sen tarkka sijainti olisi Nauvon saarella Tackorkin kylässä. Sinne Tammela suunnittelee ystävänsä Arttu Määtän ja tämän isän Lassi Määtän kanssa maailmanluokan matkailukohdetta.

– Haluaisin tavallaan jatkaa siitä, mihin Lapin talvisesonki päättyy. Lappi ei ole ympärivuotinen matkailukohde eikä ole saaristokaan, mutta yhdessä ne voisivat olla. Tästä olisi monelle hyötyä. Pystyisin esimerkiksi tarjoamaan töitä Lapin sesonkityöntekijöille heti kevään alusta, Tammela avaa suunnitelmiaan.

Ajatus saariston matkailukohteesta syntyi muutama vuosi sitten. Kolmikko oli viettämässä iltaa Artun isän Lassin vapaa-ajan asunnolla Tackorkissa. Puheeksi tuli alueen matkailu – tai oikeastaan se, kuinka lapsenkengissä se oli ja miten sitä pitäisi kehittää. Potentiaalia kun Tackorkissa oli, hyödyntämätöntä vain.

– Totesimme, että ihmiset viihtyvät Tackorkissa hyvin, mutta matkailun kannalta alueella on paljon puutteita. Mietimme, miten niitä puutteita voisi korjata, ja siitä se idea matkailukohteen rakentamisesta sitten sai alkunsa, Tammela kertoo.

Tammelan mukaan keskeinen puute oli saariston hajanaisuus matkailukohteena. Alueella oli useita pieniä matkailuorganisaatioita, mutta ei yhtäkään isoa yritystä, jolla olisi ollut riittävästi kapasiteettia väkimassojen majoittamiseen.

– Meillä on yhteyksiä myös Lapin matkailuun. Sieltä on opittavaa paljon. Esimerkiksi siitä, kuinka kunnat ja muut matkailuorganisaatiot ovat aktiivisina toimijoina edistämässä matkailun kasvua.

Lasse Tammela vietti iltaa ystävänsä ja tämän isän kanssa, kun ajatus saaristoon sijoittuvasta matkailukohteesta syntyi. Kolmikko pohti, miten saariston matkailua voisi kehittää ja parantaa, ja tarttui lopulta tuumasta toimeen.

Tammelan ja kumppaneiden matkailu- ja majoitustoiminta pyörähti kunnolla käyntiin vuosi sitten viime kesänä. Keväällä puhjennut koronakriisi oli tuolloin lähestymässä hetkellistä suvantovaihettaan, mutta matkailualalle tilanne oli edelleen hankala.

Tammela myöntää, ettei matkailutoiminnan käynnistäminen Tackorkissa alan pahimman kriisin keskellä ollut helppo rasti. Lopputulos kuitenkin löi kaikki ällikällä. Tackork Gård & Marina Oy:n liikevaihto kasvoi viime vuonna yli 400 000 euroon ja yrityksen tilikauden tulos ponnahti ensimmäistä kertaa plussalle.

– Yhteiskunta oli sellaisessa shokkitilassa vielä, kun aloitimme tämän. Kukaan ei osannut oikein sanoa, mitä oli tulossa. Meidän onnemme oli siinä, että perusta oli jo valettu valmiiksi ja meillä oli selkeä suunnitelma kesän varalta. Varauduimme siihen, etteivät ihmiset pääse matkustamaan ja tulevat siksi saaristoon, Tammela kertoo.

– Ja niinhän siinä sitten kävikin. Kesä ylitti lopulta kaikki odotukset. Se oli ihan rehellinen yllätys meille kaikille, hän jatkaa.

Tammela täytti keväällä 23 vuotta. Hän opiskelee kauppatieteiden maisteriksi Hankenissa ja insinööriksi Aalto-yliopistossa. Kuinka hän saa aikansa riittämään kahden tutkinnon suorittamiseen ja matkailubisneksen rakentamiseen?

– Järjestelykysymys, hän vastaa.

– Kirjoitan kalenteriin, että nämä työt pitää olla tähän mennessä tehtynä. Usein, kun istuu sitten alas ja keskittyy, ne työt saa tehdyksi ihan ajallaan. En minä ole tuntenut oloani koskaan kiireiseksi, vaikka varmasti kaikilla mittareilla mitattuna kiireinen olenkin.

Vaikka kiire on läsnä Lasse Tammelan arjessa, hän ei kuitenkaan tunne oloansa kiireiseksi. ”Kirjoitan kalenteriin, että nämä työt pitää olla tähän mennessä tehtynä. Usein, kun istuu sitten alas ja keskittyy, ne työt saa tehdyksi ihan ajallaan.”

Tammela uskoo sinnikkyyden kumpuavan nuoruuden harrastuksesta. Hän harrasti täysikäiseksi asti kilpapurjehdusta maajoukkuetasolla.

– Aloitin kilpapurjehduksen kahdeksanvuotiaana, ja se oikeastaan on määrittänyt eniten elämääni. Opin itsenäiseksi jo varhain. Jos piti lähteä valmentajien kanssa pariksi viikoksi Italiaan, täytyi itse keksiä, miten sitä pastaa keitetäänkään. Tai jos masto katkesi, siinä oli omin avuin pähkäiltävä, kuinka se korjataan.

Harrastuksen myötä Tammela alkoi tehdä kesätöitä purjehdusvalmentajana. Myös se kasvatti selkärankaa.

– Olin silloin itsekin aika nuori ja opetin purjehdusta vielä itseänikin nuoremmille. Se oli sellaista karjapaimennusta vesillä. Ei ollut mitenkään helppoa opettaa sellainen kohtalaisen hankala taito ja tehdä se lisäksi niin, että kaikilla oli hauskaa.

Sata petipaikkaa lisää. Kansainvälinen lomakohde. Paikka, jossa ihmiset viihtyvät ilman, että he kokevat tarvetta liikkua muualle. Tällaisena Lasse Tammela näkee Tackorkin tulevaisuuden.

Ekologisuus ja puhdas luonto puolestaan ovat arvoja, joita hän haluaa vaalia osana saariston matkailuidylliä.

Joitakin ongelmia on kuitenkin ratkaistava ensin. Tammela harmittelee sitä, että rakennuslupien ja kaavamuutosten saaminen kestää vuosikausia.

Tammela korostaa, että paikallishallinnon olisi hyvä ymmärtää, miksi asfaltoidut tiet, viemäriverkostot ja toimiva sähköverkko ovat keskeisessä roolissa alueen matkailun kehittämisessä.

Kesäkuun alussa Tackorkin rinnalla avautuu Gammelgårdin tyhjillään ollut matkailutila. Tammela ja yrityskumppanit Arttu ja Lassi Määttä hankkivat vanhan kartanon edelliskesän menestyksen rohkaisemina ja remontoivat paikan uuteen uskoon.

Tammelan mukaan Gammelgårdin tarkoitus on toimia eräänlaisena vastapainona Tackorkin tarjoamalle luksukselle.

– Gammelgård on sellainen maanläheinen, hieman Tackorkia huokeampi paikka matkailijoille. Se on myös majoituskapasiteetiltaan isompi paikka. Tackorkissa on 30 petipaikkaa, kun taas Gammelgårdissa on 76.

Tammela suhtautuu saaristomatkailun kehittämiseen kunnianhimoisesti. Hän on kuitenkin jo jonkin aikaa suunnitellut firmoille verkkokauppaympäristöjä toisen yrityksensä kautta. Haaveena onkin, että vastaisuudessa matkailubisneksen ja ohjelmistoalan voisi jollain tavalla liittää toisiinsa.

– Matkailussa on paljon sellaisia asioita, joiden automatisoinnista olisi valtavasti etua niin asiakkaalle kuin yrittäjälle ja työntekijällekin, Tammela toteaa.