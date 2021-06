Helsinki-Vantaan asema solmu­kohtana on nyt vaarassa, kun Suomi ei avaudu – ”On riski, että tämä aiheuttaa pysyvää haittaa”

Helsinki-Vantaan lentoaseman hartaasti rakennettu rooli Euroopan ja Aasian liikenteen hubina voi olla vaarassa, Finavian toimitusjohtaja Kimmo Mäki ja Finnairin toimitusjohtaja Topi Manner sanovat. Lentomatkustajat saattavat alkaa kulkea vaikkapa Frankfurtin kautta Aasiaan.

Helsinki-Vantaan strategian kulmakivenä on ollut toimiminen Euroopan ja Aasian välisen liikenteen solmukohtana.

Helsinki-Vantaan lentoasemaa on rakennettu vuosikaudet erityisesti Euroopan ja Aasian välisen lentoliikenteen ”hubiksi” eli solmukohdaksi.

Koronakriisin aiheuttama lentoliikenteen romahdus panee kuitenkin palikat uudelleen jakoon. Lentoasemayhtiö Finavian toimitusjohtaja Kimmo Mäki sanoo, että markkina-asema pitää rakentaa kriisin jälkeen käytännössä uudestaan puhtaalta pöydältä.

Finavia on puhunut sen puolesta, että Suomessa pitäisi noudattaa matkustamisen avaamisessa samaa linjaa kuin muissa EU-maissa.

Mäen mukaan Helsinki-Vantaa voi menettää asemiaan, jos joillekin kilpaileville reiteille liikenne palautuu nopeammin.

– Kun yhteydet muodostuvat muiden reittien kautta, takamatkan kurominen on tosi vaikeaa. Lentoyhtiöillä ei ole intressiä luoda uusia yhteyksiä eikä matkanjärjestäjillä intressiä tarjota palveluita, jos koneet eivät täyty matkustajista eivätkä liput käy kaupaksi, Mäki sanoo.

Finnairin toimitusjohtaja Topi Manner kertoo, että esimerkiksi aiemmin vapaa-ajanmatkustajat ovat valinneet lennot Lontoosta Helsingin kautta Hongkongiin sen sijaan, että he olisivat lentäneet suoraan Hongkongiin.

Näin siksi, että lomailijoiden on ollut halvempaa matkustaa Helsingin kautta. Suoralla reitillä lippujen hinnat ovat olleet korkeammat, koska siellä on ollut paljon yritysmatkustajia.

– Jos STM:n ehdotus tulee voimaan, on riskinä, että näin ei enää tapahtuisi.

Manner huomauttaa, että yhtä lailla, kun Hampurista lennetään Helsingin kautta Tokioon, voisi olla, että vastaisuudessa lennettäisiin Hampurista Frankfurtin kautta Tokioon.

Jos taas yritysmatkustus esimerkiksi Lontoon ja Hongkongin suoralla reitillä vähenee, hinnat suoralla reiteillä voivat madaltua.

– Tämän takia juuri nyt meidän pitäisi olla erittäin hyvässä iskussa Helsingin hubina. Tilanteeseen vaikuttaa valtavasti se, millaiset matkustusrajoitukset ja maahantulomalli Suomessa on. Suomalaisten matkustuksen varassa Finnair voi lisätä verkostoa, joka houkuttelee myös kansainvälisiä vaihtomatkustajia.

Helsinki-Vantaan kautta aiheutetaan vähemmän päästöjä kuin etelämpää lennettäessä. Mutta kilpailuetu ei ole sellainen, että voisimme tuudittautua siihen, tämä ei takaa mitään, Finavian toimitusjohtaja Kimmo Mäki sanoo.

Finavian Mäki huomauttaa, että Helsinki-Vantaan markkinaosuus Euroopan ja Aasian välisessä liikenteessä on vain kolme prosenttia, joten kilpailijoita on paljon.

Hän pitää pahimpina kilpailijoina Pohjois-Euroopan isoja hubilentoasemia, Tukholmaa, Kööpenhaminaa, Frankfurtia sekä Istanbulia, Dubaita ja Dohaa.

– Toisaalta jos markkinaosuutemme on kolme prosenttia ja Aasian liikenne jatkaa kasvuaan, jatkossa on myös paljon mahdollisuuksia. Se on ihan meistä kiinni, miten Suomessa pystytään palauttamaan markkina-asema.

Helsinki-Vantaan kilpailuetu on sen sijainnissa, osaamisessa ja palvelukyvyssä, Mäki sanoo.

– Lyhyt reitti [Aasiaan] tuo edun, ja se etu myös korostuu jatkossa, kun päästöjen merkitys korostuu. Helsinki-Vantaan kautta aiheutetaan vähemmän päästöjä kuin etelämpää lennettäessä. Mutta kilpailuetu ei ole sellainen, että voisimme tuudittautua siihen, tämä ei takaa mitään.

Mäen mukaan kilpailuetua ei päästä hyödyntämään, jos Suomen matkailu ei pääse palautumaan samaa vauhtia muiden kanssa.

– Koronapassi kun tulee heinäkuussa isosti voimaan Euroopassa, kyllä meidän pitäisi siihen rintamaan päästä mukaan. Jos ei siihen päästä mukaan, annetaan etumatkaa muille. Sen tulevaisuus näyttää, kuinka pitkä se etumatka on.

Helsinki-Vantaan lentokentän asema liikenteen solmukohtana on Mannerin mukaan kansallinen vahvuus, joka on luonut Suomeen paljon työpaikkoja ennen pandemiaa. Uhkana on, että se alkaa rapistua, kun Suomi ei avaudu Euroopan tahdissa.

– On riski, että tämä aiheuttaa pysyvää haittaa Helsinki-Vantaan gateway-asemalle Euroopan ja Aasian välissä, hän sanoo.

Manner muistuttaa, että sitä on rakennettu vuosikymmeniä; Finnair kasvamalla ja Finavia kehittämällä Helsinki-Vantaan lentokenttää ja maakunnallista lentokenttäverkostoa. Finavia on juuri investoinut miljardi euroa uuteen lentokenttään.