Uusi ennätys: Helene Schjerfbeckin maalaus myytiin 1,7 miljoonalla

Hinta nousi pitkän tarjouskilvan jälkeen maailmanennätystasolle.

Suomalaistaiteilija Helene Schjerfbeckin akvarelli Sininauhainen tyttö myytiin eilen Bukowskin huutokaupassa Tukholmassa 17 137 500 kruunun huimalla hinnalla. Euroissa hinnaksi tulee noin 1,7 miljoonaa.

Bukowskin tiedotteen mukaan Schjerfbeck oli illan suuria yllätyksiä. Kyseessä on taiteilijan akvarellien uusi maailmanennätyshinta. Bukowskilta myös kerrotaan, että kyseessä on kolmanneksi kallein koskaan huutokaupassa myyty Schjerfbeckin teos. Joistain öljyvärimaalauksista on maksettu vielä enemmän.

–Sininauhainen tyttö oli henkilökohtainen suosikki tässä keväthuutokaupassa ja myös taiteenkeräilijöiden arvostama ympäri maailman, Bukowskin johtava asiantuntija Andreas Rydén sanoi tiedotteessa.

Sininauhainen tyttö.

Schjerfbeck maalasi Sininauhaisen tytön vuonna 1909 asuessaan Hyvinkäällä. Mallina oli nuori tyttö Fanny, joka ohitti Schjerfbeckin talon päivittäin koulumatkallaan.

Schjerfbeck palasi aiheeseen uudelleen vuonna 1943, jolloin maalasi Sininauhaisesta tytöstä vielä kaksi uutta versiota.