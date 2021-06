Tällaista koronaseulaa Suomen rajoille suunnitellaan – esitykselle laajaa kritiikkiä

Matkailu- ja ravintola-alan toimijat ja sekä työnantaja- että työntekijäliitot kritisoivat ankarasti esitystä, jonka mukaan Suomen rajoitukset pysyisivät tiukempina kuin muiden Euroopan Unionin jäsenmaiden.

Sekä Finnairin toimitusjohtaja Topi Manner että Matkailu- ja ravintolapalvelut -järjestön toimitusjohtaja Timo Lappi pitävät Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) matkustusrajoituksia koskevaa ehdotusta ylimitoitettuna. He moittivat etenkin sitä, että esitys on tiukempi kuin EU-maiden suunnittelemat yhteiset rajoitukset, joita Suomi on ollut mukana laatimassa.

Myös SAK ja Elinkeinoelämän keskusliitto ovat kritisoineet esitystä. Ilmailualan Unioni, Palvelualojen ammattiliitto ja Palvelualojen työnantajat ovat arvioineet, että yleiseurooppalaista tiukempi linja aiheuttaa Suomen matkailulle pysyviä markkinaosuuksien menetyksiä.

Lappi muistuttaa, että matkailuala on globaalisti erittäin kilpailtu. Tiukat säännöt saavat hänen mukaansa ulkomaalaiset suuntaamaan muualle.

STM hahmottelee, että Suomeen saapuvilta vaadittaisiin todistusta sairastetusta koronataudista, kahdesta koronavirusrokotuksesta tai ennen Suomeen saapumista tehdystä negatiivisesta koronatestituloksesta.

Jos testitodistusta ei ole, matkailijan pitäisi käydä testissä tänne tultuaan. Lisäksi niiden, joilla ei olisi rokotustodistusta tai todistusta sairastetusta taudista, pitäisi – toisin kuin muualla Euroopassa – käydä toisessa testissä 3–5 vuorokautta maahantulon jälkeen.

Manner huomauttaa, että STM:n ajatuksena on, että ennakkotestillä tulevat joutuisivat kolmeksi päiväksi omaehtoiseen karanteeniin.

– Toteutuessaan esitys olisi erittäin vahingollinen koko matkailulle. Se estäisi alan toipumista merkittävästi. Ei kukaan tule maahan ollakseen karanteenissa, Manner sanoo.

Hän huomauttaa, että karanteeniin joutuisivat esimerkiksi 12–16-vuotiaat, jotka eivät vielä edes voi saada rokotetta. Moinen vaatimus käytännössä saisi perheet suuntaamaan muualle.

Todistusten tarkastelu olisi pullonkaula satamissa ja lentokentillä ja kuormittaisi kaupunkien terveydenhuoltoa. Helsingin pormestari Jan Vapaavuori sanoi tiedotustilaisuudessa keskiviikkona, että rajatarkastuspisteissä ei voida toteuttaa suunniteltua mallia. Manner arvioi, että tarkastukset aiheuttaisivat jonoja, jotka sinällään olisivat turvallisuusriski.

Matkailu työllistää Suomessa 140 000 ihmistä.

– He ovat kärsineet pandemiasta eniten, Manner sanoo ja viittaa torstaiseen matkailualan imussa kärsineen kulttuurialan mielenosoitukseen.

– Heiltä on aika, rahat ja kärsivällisyys loppu, hän lisää.

Lappi sanoo, että yritykset ja työntekijät ovat niin heikossa tilanteessa, että rajoituksia ei yksinkertaisesti enää kestetä.

Työ- ja elinkeinoministeriön helmikuussa julkaiseman arvion perusteella koronapandemia leikkasi viime vuonna matkailijoiden kulutuksesta Suomessa lähes 7 miljardia euroa. Tälle vuodelle on ennakoitu 6,4–8 miljardin euron lovea.

Suomalaisyritykset menettivät viime vuonna arviolta seitsemän miljardin euron matkailutulot.

– Ei voi olla, että elinkeinotoiminnan rajoittaminen on tämän hetken uusi normaali ja että meidän pitää erityisesti perustella sitä, miksi saisimme harjoittaa elinkeinotoimintaa normaalisti ja kutsua työntekijät töihin, Lappi sanoo.

Esitetyn lain mahdollinen voimaantulo vienee ainakin kuukauden. Manner huomauttaa, että siihen mennessä aikuisista on Suomessa rokotettu näillä näkymin jo 70 prosenttia ja ainakin riskiryhmät ovat saaneet jo toisenkin rokotuksen.

– Rokotekattavuuden lisääntyessä Suomen tulee luoda hyvät olosuhteet terveysturvalliselle matkustamiselle rajojen sulkemisen ja kategoristen matkustusrajoitusten sijaan, Ammattiliitto Pron puheenjohtaja Jorma Malinen sanoo tiedotteessa.

Manner kritisoi riskiperusteisuuden puuttumista esityksestä. Se tarkoittaa, että rajoituksia sovelletaan riippumatta siitä, kuinka vähän tai paljon tulomaassa on koronatautia.

STM esittää, että rajoitukset olisivat voimassa ensi vuoden toukokuun loppuun. Lappi pitää aikaa täysin ylimitoitettuna. Hänestä rajoitukset voisivat jatkua korkeintaan tämän vuoden loppuun.

Matkailualalla toivotaan, että Suomi noudattaisi samoja rajoituksia kuin muut EU-maat.

EU-maat ovat yhdessä linjanneet, että maahan pääsee ilman karanteenia ja testejä, jos on todistus puolen vuoden aikana sairastetusta taudista tai rokotus. Lentoyhtiöt velvoitetaan tarkastamaan koronatodistukset lähtömaassa ennen koneeseen nousua.

Manner korostaa, että terveysturvallisuus on tärkeää. Hän pitää hyvänä ajatusta eurooppalaisesta vihreästä todistuksesta. Korkean riskin maista kuten Intiasta tai Brasiliasta tuleville voitaisiin hänestä käyttää kohdennetusti matkustuskieltoja tai karanteeneja.

Lisäksi voisi olla EU:n mallin mukainen hätäjarrumekanismi, jossa otettaisiin lisätoimia käyttöön, jos virus alkaa levitä uudelleen.

Manner muistuttaa, että koronaan liittyvää turvallisuutta on ehditty harjoitella jo kohta puolitoista vuotta.

– Tiedossani ei ole, että pandemian aikana Finnairin lennoilta olisi lähtenyt tartuntaketjuja.

