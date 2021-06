Tellervo, 45, omistaa jo 40 sijoitusasuntoa ja loma-asunnon Como-järvellä – paljastaa pahimman mokansa asuntosijoittajana

Asuntosijoittaja kertoo, miten velkavivun harkittu käyttö auttoi osaltaan saavuttamaan taloudellisen riippumattomuuden jo nelikymppisenä.

Kokenut asuntosijoittaja Tellervo Uotila, 45, muistaa erään hetken jo kouluajoilta, historian tunnilla. Luokka ahdisti ja koulupakko. Uotila mietti, mitä hän haluaa aikuisena tehdä

– Minulla oli jo pienenä jokin tunne, että en tule tekemään töitä eläkeikään asti. En halunnut tuntea oloani sidotuksi, vaan päästä tilanteeseen, jossa voin päättää itse, miten aikani käytän.

Koulussa tai historiassa ei ollut mitään vikaa, Uotila pärjäsi niissä oikein hyvin ja opiskeli kauppatieteen maisteriksi.

Kolmikymppisenä Uotila asetti tavoitteekseen taloudellisen riippumattomuuden saavuttamisen 40-vuotiaana.

– Se tavoite on saavutettu, hän kertoo.

Päämäärä on vaatinut ajatustyötä ja riskinottamistakin.

– Toisen lapsen synnyttyä vuonna 2010 lähdin miettimään, olenko sellaisella polulla, että voisin eläköityä kun itse haluan. Totesin, että en todellakaan.

Uotila oli työskennellyt pitkään S-ryhmässä, viimeksi Helsingin Sokos-tavaratalon johtajana.

Vuonna 2012 hän päätyi kuuntelemaan asuntosijoitusluentoa, jossa kerrottiin sijoittamisesta hallitulla velkavivulla.

– Se oli jotenkin tajunnan räjäyttävä hetki. Soitin kotimatkalla miehelle ja kerroin, että meistä tulee asuntosijoittajia. Kun tulin kotiin, mies oli jo katsonut netistä myytäviä asuntoja.

Siitä vajaan kuukauden päästä perheessä oli ensimmäinen sijoitusasunto, yksiö Espoossa.

Uotilan perheen lomakoti on Italian Como-järvellä.

Uotilan tahti on ollut huima. Jo ensimmäisenä vuonna pariskunta osti kuusi asuntoa. Kymmenen vuotta myöhemmin asuntoja on 40.

Uotila kertoo sijoittaneensa aiemmin osakkeisiin ja rahastoihin. Vaikka pesti ja palkka S-ryhmässä olivat hyviä, hän huomasi, miten hidasta palkasta säästäminen oli muiden menojen ja säästökohteiden rinnalla.

– Olin ajatellut, että asuntosijoittaminen on vain niitä varten, joilla on rahat valmiina.

Uotila sai velkavivusta ahaa-elämyksen, vaikkakin tunnisti siihen liittyvät riskitkin.

Velkavipu tarkoittaa asuntojen ostamista lainarahalla. Vivun avulla voi kiihdyttää oman pääoman tuottoa, koska lainaraha tuottaa enemmän kuin sen kustannukset ovat. Velkavivussa on riski, sillä asuntolainan korko voi nousta ja asunnon tuotto laskea, jolloin tappiokin vivuttuu.

Uotilakin muistuttaa riskeistä.

Hänen nykyinen päivätyönsä on perheyrityksessä toimitusjohtajana. Yrittäjäksi hän siirtyi vuonna 2014, kun he ostivat yrityksen Tellervon miehen Jaakon sisaruksilta.

Yritystoiminta tuo heillä tuloja ja tasaa riskiä. Lisäksi asunnot ovat eri-ikäisiä, jotta remontit eivät iske yhtä aikaa. Halvimmista lähiöistä on tultu poispäin. Korkosuojaukset ovat käytössä.

– Ensimmäiset asunnot ostettiin 100 prosentin lainalla, mutta nykyään selvästi alemmalla lainaosuudella. Tärkeää on löytää myyntikohteita alle markkinahinnan. Sijainnin painoarvo kasvaa koko ajan. Kassavirrallisesti toimivan yhtälön löytäminen on vaikeaa eli että saa vuokrilla maksettua kaikki kulut, hän kertoo.

Uotilan sijoitusstrategiana on hankkia yksiöitä ja kaksioita pääkaupunkiseudulta ja Tampereelta, joka on pariskunnalle tuttu opiskeluajoilta.

Pahin hairahdus on vuosien takaa, jolloin he ostivat Lahdesta kaksi asuntoa halvan hoitovastikkeen taloyhtiöstä. Myöhemmin selvisi, että yhtiön talous oli kuralla ja sotkussa. Pahimmillaan talo oli ilman sähköä.

Asunnoista Uotila pääsi kuitenkin eroon ilman tappioita, mutta kokemus opetti paneutumaan huolella taloyhtiön korjaussuunnitelmiin.

Uotila on myös valmentanut asuntosijoittamisesta kiinnostuneita. Tärkeimpiä neuvoja on säästää puskuria.

On hyvä olla 3–6 kuukauden taloudellinen puskuri omaa taloutta varten. Lisäksi ainakin pari tonnia asuntoa kohden, jos asukas ei vaikka maksakaan vuokraa, jotain hajoaa tai tulee tyhjiä kuukausia.

Jos on vain kova halu päästä buumiin mukaan, mutta oma talous ei olekaan kunnossa, voi päätyä ostamaan halvan sijoituskohteen, joka ei tuotakaan odotetusti vaan tuottaa jopa tappiota.

Perheessä on 10- ja 14-vuotiaat lapset. Oman vapaudenkaipuun lisäksi sijoitukset tuovat turvaa koko perheelle.

– En usko, että kukaan aktiivinen ihminen haaveilee siitä, että jää syljeskelemään kattoon. Tai että makaillaan vaan uima-altaan äärellä drinkkejä vedellen.

Taloudellinen riippumattomuus on tuonut vapauden tehdä asioita perheen ehdoilla. Kesiä Uotilat ovat viettäneet Singaporessa, jossa firmalla on ollut toimintaa. Loma-asunto on Italian Como-järvellä. Perhe matkustelee ja harrastaa paljon yhdessä ja erikseen.

Talon terassilta aukeaa upea näkymä järvelle. Perhe käyttää asuntoa noin kuukauden vuodessa. Se on myös vuokrattavissa.

– Olemme muuttaneet pikkuhiljaa elämäämme sen näköiseksi kuin itse haluamme. Pystymme tarjoamaan aikaamme lapsille paljon enemmän kuin ennen.

Uotila kieltää, että menestyksestä kiitos kuuluisi perheyrityksen kautta tulleeseen vaurastumiseen. Kun puoliso hyppäsi firmaan, siinä ei ollut yhtään työntekijää. Puoliso otti oman riskin ja irtisanoutui työstään. Yritystoiminnassa on ollut ylä- ja alamäkiä, myös konkurssi.

– Olemme lähteneet liikkeelle ihan tavallista lähtökohdista ja perheistä. Emme ole ottaneet riskejä asuntosijoittamisessa niinkään, vaan yritystoiminnassa. Kuka tahansa pystyy tähän, jos on tahtotila. Jotain riskiä pitää jossain kohtaa uskaltaa ottaa, jos mitään elämässä haluaa.

Aluksi Uotila mietti vuokratuottoa.

– Siinä olen muuttanut ajattelua, sillä nykyään meitä kiinnostaa yhä enemmän arvon säilyminen tai mahdollinen nousu. Alussa ajattelimme, että emme mene alle viiden prosentin tuoton. Alkuvuosina 5–7 prosentin kohteita löytyi. Tänä päivänä näitä ei juuri löydy hyvällä sijainnilla, vaan kannattaa tyytyä 3,5–4,5 prosenttiin.

Oman salkun heikoimpia asuntoja ovat halvemmat lähiöasunnot, kun taas uudisasunnot ja arvokkaammat alueet, ovat nykyajattelussa parhaimpia. Niihin on voinut tulla kymppitonnien arvonnousua tuottojen päälle.