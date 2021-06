Tulossa oleva laki kannustaa työntekijöitä kertomaan väärinkäytöksistä – suojaa ilmoittajaa kostolta

STT:n tietojen mukaan lain soveltamisala on ollut keskeinen kipukysymys loppusuoralla olevassa valmistelutyössä.

Vähintään 50 hengen yrityksissä ja julkisissa organisaatioissa on pian pakko ottaa käyttöön kanava, jonka kautta voi ilmoittaa havaitsemistaan väärinkäytöksistä. EU-direktiiviin perustuvan lain valmistelutyö on STT:n tietojen mukaan ollut haastavaa, mutta nyt se on viimein loppusuoralla.

Esitysluonnos on lähdössä lausuntokierrokselle kesäkuun aikana. Lain pitäisi direktiivin mukaan tulla voimaan 17. joulukuuta, joten lain valmiiksi saamisessa on kiire.

Lain keskeinen tarkoitus on suojella väärinkäytöksistä ilmoittajaa vastatoimilta, kuten irtisanomiselta. Jos ilmoituksen tekijään kohdistuisi vastatoimia, olisi työnantajalla oikeudessa todistustaakka osoittaa, että vastatoimet eivät johtuneet ilmoituksesta.

Direktiivi edellyttää suojaa työntekijöille, jotka ilmoittavat esimerkiksi ympäristörikoksista, rahanpesusta, elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä väärinkäytöksistä tai yksityisyydensuojan rikkomisesta. Ajatuksena on rohkaista työntekijöitä kertomaan väärinkäytöksistä ilman pelkoa kostosta.

Palkansaajapuoli halunnut laajaa soveltamisalaa

STT:n tietojen mukaan keskeinen kiistakysymys työryhmässä on ollut lain soveltamisala eli se, tehdäänkö kansallisesta laista laajempi kuin EU-direktiivi edellyttäisi.

Palkansaajapuoli on halunnut direktiivin vähimmäisvaatimusta laajempaa soveltamisalaa, kun taas työnantajapuoli haluaisi pitäytyä direktiivin rajoissa.

Työryhmä on linjannut, että laki menee suunnilleen direktiivin vähimmäissoveltamisalan mukaan. Näin esimerkiksi työelämäasiat jäävät siitä pois.

Palkansaajien mielestä soveltamisalasta on tulossa sirpaleinen ja vaikeasti hahmotettava. SAK:n lakimiehen Paula Ilveskiven mukaan laajempi soveltamisala olisi perusteltu, koska kynnys ilmoittaa väärinkäytöksistä on joka tapauksessa korkea.

– Jos soveltamisala tulee olemaan rajattu, tällaisen ilmoituksen tekemistä miettivän työntekijän pitäisi ensin lähteä arvioimaan sitä, että mahtaako se olla sellainen asia, josta ilmoittaja kuuluu tämän suojan soveltamisalaan, Ilveskivi sanoo.

Työryhmän puheenjohtajan, oikeusministeriön neuvottelevan virkamiehen Juha Keräsen mukaan myös laajempaa soveltamisalaa harkittiin.

– Päädyimme siihen, että mennään tämän direktiivin mukaisen soveltamisalan mukaisesti ainakin tässä vaiheessa. Tällä rakenteella saamme selvemmän rakenteen ulkoiseen ilmoittamiseen, Keränen kertoo.

Direktiivin määrittelemillä aloilla on jo olemassa olevat valvontaviranomaiset, ja kaikkia mahdollisia aloja koskeva soveltamisala olisi Keräsen mukaan tehnyt rakennelmasta paljon haastavamman.

EK ollut huolissaan liikesalaisuuksien puolesta

Työnantajapuolen mielestä on perusteltua, että lain soveltamisala vastaa tässä vaiheessa mahdollisimman paljon direktiiviä.

– Tämä on kuitenkin se taso, johon yritykset ovat voineet valmistautua siitä asti, kun direktiivi on hyväksytty, sanoo asiantuntija Lauri Koskentausta EK:sta.

– Voi olla, että soveltamisalaa on tarpeen tarkastella myöhemmin, kun on kokemuksia siitä, miten tämä järjestelmä käytännössä toimii.

EK on pitänyt tärkeänä sitä, että esimerkiksi liikesalaisuudet eivät pääse julkisuuteen väärinkäytöksiä käsitellessä.

– Kun puhutaan yritysten sisäisistä asioista, olisi ensisijaisesti tärkeää pyrkiä selvittämään ongelmat yrityksen sisällä ja sitten toissijaisesti luottamuksellisesti viranomaistoiminnassa.