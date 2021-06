Apple haluaa työntekijät syksyllä takaisin toimistoon – etätöitä saisi tehdä kaksi päivää viikossa

Etänä työtä voisi tehdä vain kahtena päivänä viikossa. Kaikille se ei olisi lainkaan mahdollista.

Teknologiajätti Applen pääjohtaja Tim Cook haluaa kaikkien yhtiön työntekijöiden palaavan toimistolle syyskuun alussa vähintään kolmeksi päiväksi viikossa. Cook lähetti aiheesta eilen työntekijöille viestin.

Kyseessä on iso muutos koronavuoden jälkeen. Globaali pandemia pakotti monet yritykset etätöihin. Cookin linjaus myös poikkeaa monista muista teknologia-alan yhtiöistä.

Jatkossa Applen työntekijöiden tulee olla toimistolla maanantaisin, tiistaisin ja torstaisin. Keskiviikkona ja perjantaina osalla työntekijöistä on mahdollisuus tehdä työtä etänä. Joissain tiimeissä ei ole lainkaan etätyömahdollisuutta.

– Vaikka olemme saaneet aikaan paljon erossa toisistamme, totuus on, että meiltä on puuttunut jotain olennaista kuluneena vuonna. Nimittäin toisemme. Videokokoukset ovat lyhentäneet välimatkaa, mutta on olemassa asioita, joita ei vain voi jäljentää, Cook sanoi viestissään. Viestistä kertovat muun muassa verkkojulkaisu The Verge sekä uutistoimisto Bloomberg.

Työpaikalle paluuta suunnitteleva Cook viittaa rokotteiden saatavuuteen ja koronavirustartuntojen määrän laskuun. Osa Applen työntekijöistä on jatkanut työskentelyä työpaikallaan läpi pandemian, mutta tuhannet ovat olleet poissa yli vuoden.

Cook luonnehtii viestissään paluuta pilottihankkeeksi, jonka tuloksia arvioidaan uudelleen ensi vuonna. Paluukehotus ei tullut Applen työntekijöille myöskään yllätyksenä, Cook on jo aiemmin viestinyt, että toimistoille palattaisiin jo kesäkuussa.

Verrattuna muihin teknologiajätteihin, Applea voisi kuitenkin luonnehtia perinteiseksi. Esimerkiksi Google on ilmoittanut, että viidennes sen työntekijöistä voi jatkaa pysyvästi etätyössä. Facebookin toimitusjohtaja Mark Zuckerberg on puolestaan todennut, että ”etätyö on tulevaisuutta”.