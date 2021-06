Yhtiö lupasi osakkaille ilmaiset popcornit – meemiosakkeen hinta ampaisi kaksinkertaiseksi

Yhdysvaltalaisen elokuvateatteriyhtiö AMC:n osakkeesta on tullut uusi somehypettäjien suosikki. Eilen sen hinta miltei kaksinkertaistui.

AMC:n osakkeen kurssi on miltei 30-kertaistunut tänä vuonna, vaikka yhtiön tulos todennäköisesti laskee selvästi.

New Yorkissa noteerattavan AMC Entertainment Holdingsin osake käväisi eilen keskiviikkona miltei 130 prosentin nousussa, mutta päätyi lopulta 95 prosenttia tiistaista kalliimmaksi ennätykselliseen 62,55 dollariin.

Yhtiö julkisti eilen AMC Investor Connect -ohjelmansa, jossa se lupasi lyhytaikaisille sijoittajilleen etuja, kuten ilmaiset popcornit elokuvateattereissaan. Elokuvaeväät eivät riitä selittämään kurssinousua.

AMC:stä on tullut niin sanottu meemiosake, jota on hypetetty muun muassa WallStreetBetsin Reddit-sivustolla. Vuodenvaihteen jälkeen osakkeen hinta on miltei 30-kertaistunut ilman kurssiin selvästi vaikuttavia uutisia.

Bank of America kertoi viime viikolla laskelmista, joiden mukaan AMC on mainittu siellä useammin kuin aiempi superhypetyksen kohde, pelikauppaketju Gamestop.

Danske Bankin senioristrategi Tuukka Kemppainen kertoo pankin tiedotteessa, että AMC:n nousu muistuttaa hyvin paljon Gamestopin tilannetta.

– Osaketta tukee toki myös koronarajoitusten vähentyminen ja elokuvateatterien avautuminen. Nousua on kuitenkin lietsottu piensijoittajien keskustelupalstalla ja osaketta on shortattu paljon. Tämä on tuottanut tappioita shorttaajille, hän jatkaa.

Myös Danske Bankin suomalaisasiakkaat ovat käyneet kauppaa AMC:n osakkeella. Se oli toukokuussa heidän vaihdetuin osakkeensa Yhdysvalloissa.

AMC:n markkina-arvo on nyt 31 miljardia dollaria eli suurempi kuin minkään muun meemiyhtiön osakkeiden yhteenlaskettu hinta.

Hypetys ei ole yltänyt koronarajoituksista pahasti kärsineen yhtiön tuloksentekokykyyn.

Uutistoimisto Bloomberg kertoo, että analyytikot ovat jatkuvasti laskeneet arviotaan AMC:n tuloksesta. He odottavat, että tulos ennen veroja supistuu miltei 100 miljoonaa dollaria 12 kuukaudessa.

Yhtiön velkataakka on paisunut ja kasvu alkoi jo ennen koronapandemiaa. Viidessä vuodessa se on lähes kolminkertaistunut 5,4 miljardiin dollariin.