Mökkiläinen maksaa kunnallisia mökkimaksuja keskimäärin 815 euroa vuodessa. Kalleinta mökkeily on Savonlinnassa.

Mökin omistaminen on kunnallismaksujen perusteella kalleinta Itä-Suomessa.

Kolme itäsuomalaista mökkikuntaa – Savonlinna, Kuopio ja Mikkeli – nousevat Omakotiliiton tuoreen kunnallismaksuvertailun kärkeen. Mökkiläiseltä hupenee näissä kunnissa yli tuhat euroa vuodessa kunnallismaksuihin, kun taas muualla Suomessa mökkiläinen selviää alle tuhannella eurolla vuodessa.

Keskimäärin kunnallisiin mökkimaksuihin uppoaa 815 euroa vuodessa. Kalleinta on Savonlinnassa, missä kunnallismaksut ovat 1160 euroa vuodessa. Suomen kenties ikonisimmassa mökkikunnassa Mäntyharjulla kunnalliset mökkimaksut ovat noin 950 euroa vuodessa.

Kunnallisiin mökkimaksuihin lasketaan kiinteistöveron lisäksi kuuluvaksi myös sähkö- ja jätemaksut. Näistä suurin menoerä on sähkömaksut, jotka muodostavat keskimäärin 56 prosenttia kokonaiskustannuksista. Toisiksi suurin menoerä on kiinteistövero, jonka osuus on keskimäärin 40 prosenttia. Jätehuollon osuus on keskimäärin neljä prosenttia.

Lähtökohtaisesti suosituimmat mökkipaikkakunnat ovat myös kaikkein kalleimpia. Tilastokeskuksen mukaan mökkejä oli viime vuonna eniten Kuopiossa, Mikkelissä, Paraisilla, Savonlinnassa, Hämeenlinnassa ja Lohjalla.

Pienimmät kunnallismaksut länsirannikolla

Edullisinta mökin omistaminen on Omakotiliiton kunnallismaksuvertailun perusteella Oulussa. Siellä mökkiläisen menot ovat yli puolta pienemmät kuin kalleimmalla paikkakunnalla Savonlinnassa.

Oulussa mökkiläinen selviää maksamalla yhteensä 493 euroa vuodessa. Eroa Oulun ja Savonlinnan kunnallismaksujen välillä on siis 667 euroa vuodessa.

Oulun jälkeen toisiksi edullisin mökkikunta on Pori, missä kunnallismaksut ovat vuodessa noin 550 euroa. Melko edullista mökin omistaminen on myös Kouvolassa, Rovaniemellä, Pälkäneellä ja Ylöjärvellä. Näillä paikkakunnilla kunnalliset mökkimaksut ovat vuodessa keskimäärin 650 euroa.

Fakta Omakotiliiton vertailu Omakotiliitto tutkitutti mökkikustannuksia kolmatta kertaa. Ensimmäisen kerran sama tutkimus tehtiin vuonna 2019. Tutkimuksessa vertailtiin mökkeilyn kustannuksia 50 m²:n kokoisessa ja 35 vuotta vanhassa mökissä, joka sijaitsee omalla, 4 500 m²:n tontilla. Mökkiä käyttää neljä henkeä kesällä.

Mökkeilijän on syytä varautua maksamaan myös nuohoamisesta ja mökkitien ylläpidosta

Kesänviettopaikkaa lähdetään harvoin valitsemaan pelkästään sen perusteella, missä kunnallismaksut ovat alhaisimmat. Useimmiten paikan valintaan vaikuttavat enemmän mökin sijainti ja se, onko mökki rantatontilla.

Mökinostajan on silti syytä varautua siihen, että mökin omistamiseen sisältyy erinäisiä kustannuksia. Osa niistä on edellä mainittuja kunnan puolelta tulevia maksuja ja osa taas on puhtaasti mökin ylläpitoon liittyviä kustannuksia.

Kunnallismaksujen lisäksi mökinomistajan on huolehdittava tien ylläpidosta, mikäli mökille ajetaan yksityistietä pitkin, ja nuohouksesta.

Tien käyttömaksut koostuvat yleensä tien ylläpito-, auraus- ja korjauskuluista. Tiemaksu voi vaihdella sadasta eurosta kahteensataan euroon vuodessa.

Paljon käytetyille mökeille suositellaan nuohousta kerran vuodessa ja vähemmällä käytöllä oleville kerran kolmessa vuodessa. Nuohoamisesta kannattaa varautua maksamaan 30–100 euroa vuodessa.

Mökkikiinteistöä on myös pidettävä kunnossa. Niinpä rahaa on varattava erilaisiin remontteihin, kuten katon uusimiseen ja rakennusten maalauttamiseen. Omien yksilöllisten tarpeiden mukaan mökilleen voi lisäksi asennuttaa esimerkiksi ilmalämpöpumpun.

Kuntakohtaiset maksut nousseet viime vuodesta keskimäärin 1,1 prosenttia

Mökkeily näyttää lisänneen suosiotaan koronaviruspandemian myötä.

Mökkikauppojen määrä on koko maassa kasvanut alkuvuoden aikana miltei 50 prosenttia viime vuodesta. Koronapandemiaa edeltäneeseen toissa vuoden alkuun nähden mökkikauppa piristyi suosituilla mökkipaikkakunnilla lähes 120 prosenttia.

Samalla mökkien hintataso on kääntynyt nousuun pitkän laskukauden jälkeen. Maanmittauslaitoksen mukaan mökkien keskihinta on noussut yli 20 prosenttia viime vuoden alusta.

Kunnalliset mökkimaksut eivät sen sijaan ole vuoden aikana nousseet mitenkään merkittävästi.

Kokonaiskustannuksissa nousua on tapahtunut viime vuodesta 1,1 prosenttia. Jos taas tarkasteluvälin ulottaa koronapandemiaa edeltäneeseen vuoteen 2019, kokonaiskustannukset ovat nousseet 4,6 prosenttia.

Omakotiliiton toiminnanjohtajan Janne Tähtikuntaan mukaan nousu johtuu pääasiassa sähkönsiirtomaksujen kohoamisesta.

– Sähkö on noussut keskimäärin eniten. Kiinteistöverojen muutokset ovat olleet pienempiä. Sähkö ja jätemaksut oikeastaan ovat ne, joissa isoimmat muutokset ovat tapahtuneet.

Sähkönsiirtomaksut kallistavat mökin omistamista Itä-Suomessa

Eniten hinnat ovat nousseet Kuopiossa. Mökkiläisen maksamat kunnallismaksut ovat kohonneet siellä viime vuodesta miltei viisi prosenttia.

Hinnannousu on ollut reipasta myös Mikkelissä, Mäntyharjulla, Savonlinnassa ja Rovaniemellä.

– Kuopiossa hinnannousu selittyy nimenomaan sähkönsiirtomaksujen kohoamisella. Mikkelissä kunnallismaksujen nousu johtuu jätteidenkäsittelyyn liittyvien maksujen korotuksista, Tähtikunnas kertoo.

Sähkönsiirtomaksut ovat lopulta merkittävin syy siihen, miksi mökin omistaminen on niin paljon kalliimpaa Itä-Suomessa kuin vaikkapa länsirannikolla.

– Jos esimerkiksi Savonlinnassa sähkön hinta olisi yhtä alhainen kuin Oulussa, niin silloin mökkiläisen maksamat kunnallismaksut putoaisivat Savonlinnassa jopa keskiarvon alapuolelle, Tähtikunnas toteaa.