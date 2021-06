Ehrnroothit aikovat tuoda Helsingin pörssiin ensimmäisen SPAC-yhtiön

Ehrnroothien Virala Acquisition Companyn tarkoituksena on ostaa yksi tai useampi yritys 3 vuoden kuluessa.

Helsingin pörssiin on tulossa uudenlainen yhtiö.

Virala Acquisition Company (VAC) suunnittelee listautumista Helsingin pörssin päälistan SPAC-segmentille. Sen perustajaosakas ja suurin omistaja on Alexander ja Albert Ehrnroothin perheiden sijoitusyhtiö Virala Oy

VAC pyrkii keräämään listautumisannissa alustavasti 75 miljoonan euron bruttovarat ja hankkimaan yhden tai useamman yhtiön 36 kuukauden kuluessa kaupankäynnin alkamisesta Nasdaq Helsingissä. Listautuvalla yhtiöllä ei ole muuta omaa liiketoimintaa.

Kyseessä on Helsingin pörssin ensimmäinen SPAC-yhtiö. Ilmiö on tulossa Atlantin takaa, missä niitä on jo pitkään ollut pörsseissä tarjolla. Lyhenne muodostuu sanoista Special Purpose Acquisition Company.

Pörssiin listautuva SPAC-yhtiö tai toisin sanoen kuoriyhtiö perustetaan pääoman keräämistä varten. Kyse on tavallaan vaihtoehdosta pääomasijoitusrahastoille. Tarkoitus on, että listatun kuoriyhtiön omistajat muuttuvat automaattisesti myös ostetun kasvuyhtiön omistajiksi. Ostokohde listautuu pörssiin omalla nimellään.

Nyt listautuva VAC tarjoaa listautumisannissa alustavasti 7 500 000 uutta yhtiön c-sarjan osaketta 10 euron merkintähintaan osakkeelta.

Perustajaosakas Virala on sitoutunut merkitsemään osakkeita 30 miljoonalla eurolla. Myös osa ankkurisijoittajista on tietyin edellytyksin sitoutunut merkitsemään osakkeita yhteensä 26 miljoonalla eurolla.

Listautumisannin bruttovaroista 90 prosenttia talletetaan suljetuille pankkitileille, kunnes yritysosto toteutetaan.

– Tarjoamme niin instituutioille kuin yksityissijoittajille suomalaisesta pääomamarkkinasta tähän asti puuttuneen tavan sijoittaa houkuttelevaan yhtiöön. Sijoittajilta saamamme alustava palaute on ollut erittäin positiivista, ja jo tässä vaiheessa olemme saaneet mukaan vaikuttavan joukon sitoutuneita sijoittajia, VAC:n hallituksen puheenjohtaja Alexander Ehrnrooth sanoo tiedotteessa.

VAC aikoo hankkia yhden tai useamman yhtiön, jolla on vahvat siteet Suomeen ja joka on yritysarvoltaan alustavasti 50–500 miljoonaa euroa.