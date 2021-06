Nimekkäät ravintolayrittäjät toivovat pidempiä aukioloaikoja: ”Ei me mietitä kassan kilinää tässä”

Muun muassa Sikke Sumari, Jyrki Sukula, Henri Alén ja Kari Aihinen vaativat ministeri Krista Kiurua pidentämään ravintoloiden aukioloaikoja henkilöstön takia.

Joukko tunnettuja ja tunnustettuja ravintolayrittäjiä on julkaissut avoimen kirjeen perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurulle, jossa he vetoavat ravintoloiden aukioloaikojen rajoitusten lieventämisen puolesta.

Vetoomusta on jaettu muun muassa Facebookissa, ja sen allekirjoittajina ovat muun muassa televisiostakin tutut Kari Aihinen, Henri Alén, Jyrki Sukula ja Sikke Sumari sekä Savoyn keittiömestari Helena Puolakka, ravintola Olon keittiömestari Pekka Terävä ja BasBas-ravintoloitsijat Kalle Kiukainen ja Nicolas Thieulon.

Vetoomuksessa muistutetaan, että rajoituksista oli tarkoitus luopua heti, kun ne eivät ole välttämättömiä. Allekirjoittajien mukaan tätä sääntöä ei ole noudatettu.

– Lähes 80 000 ravintola-alalla työskentelevää ihmistä perheineen odottaa, että säännöistä pidetään kiinni. Kuka niistä pitää kiinni, ellei ministeri? avoimessa kirjeessä sanotaan.

Allekirjoittajat vakuuttavat ymmärtävänsä, että rajoitusten purkamisessa mennään terveys edellä. Heidän mukaansa tuntuu, että kyse ei ole enää siitä, sillä tartuntamäärät ovat vähentyneet.

– Jos esimerkiksi viidessä tiukimmin rajoitetussa maakunnassa sallittaisiin anniskelu klo 22 ja sulkeminen klo 23 asti, voitaisiin heti kutsua takaisin töihin 10 000 työntekijää, kirjeessä ehdotetaan.

– Kesä olisi monille perheille erilainen, kun isä tai äiti voisi palata pitkän tauon jälkeen töihin. Perheiden kärsimys loppuisi.

Sikke Sumarin kirjeen ja aukioloaikojen pidentämisen tavoitteena onkin ensisijaisesti henkilöstön työllistäminen.

– Meillä ihmiset haluavat tehdä töitä, heillä on perheet ja lapset, kodit ja lainat. Kun tilanne on paranemaan päin, niin me emme ymmärrä, minkä takia näitä rajoituksia ei voida hellittää, Sumari kertoo Ilta-Sanomille.

– Ei me nyt mietitä kassan kilinää tässä, vaan me mietitään sitä, että ihmiset tarvitsee töitä.

Ravintoloitsijat päätyivät avoimeen kirjeeseen miettiessään keinoja tavoittaa ministeri Kiurun huomion.

Sumari korostaa, että allekirjoittajat ovat nimenomaan ruokaravintoloista. Hänen mukaansa aukioloaikojen pidentäminen parilla tunnilla ei vaarantaisi asiakkaiden terveyttä.

– Tällä hetkellä tilanteessa ei ole paljon järkeä, että ihmiset voi istua aamusta alkaen. Mihin perustuu, että yhtäkkiä pitää ravintola laittaa kiinni kello kahdeksan? Sumari ihmettelee.

Hänen mukaansa ruokaravintoloiden aikainen sulkeminen estää osaa ihmisistä käytännössä pääsemästä niihin lainkaan.

Ravintoloiden asiakasmäärien rajoituksiin eivät ravintoloitsijat tällä erää vaadi muutoksia.

– Kyllä me voimme ne välimatkat pitää, mutta me haluamme antaa ihmisten istua rauhassa syömässä, sen sijaan, että niillä on paniikki ahmia ruokansa ennen sulkemista. Se on tehnyt tilanteen jollain lailla kaoottiseksi, Sumari sanoo.