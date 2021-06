Jos tapahtuma joudutaan perumaan esimerkiksi koronarajoitusten takia, tapahtumajärjestäjät voivat saada valtionkonttorin kautta korvauksen toteutuneista kuluistaan.

Tapahtuma-alalla suhtaudutaan uuteen tapahtumatakuu-nimiseen tukimuotoon ristiriitaisin tuntein.

– Olemme tyytyväisiä siihen, että se tuli vihdoin voimaan, mutta jotta se olisi ollut oikea-aikaisempi, sen olisi pitänyt tulla jo viime tammikuussa, sanoo edunvalvontajohtaja Kati Kuusisto Tapahtumateollisuus-järjestöstä.

– Iso joukko suuria tapahtumia on jo jouduttu perumaan, ja he jäävät kokonaan tämän tukimuodon ulkopuolelle, samoin kuin niiden alihankintaketjut.

Kesän suurista festaritapahtumista esimerkiksi Ruisrock, Provinssirock, Tuska ja Flow-festivaali on jo peruttu.

Tapahtumajärjestäjät ovat voineet hakea tapahtumatakuuta Valtionkonttorista vasta kesäkuun ensimmäisestä päivästä lähtien.

Jos tapahtuma joudutaan perumaan esimerkiksi koronarajoitusten takia, tapahtumajärjestäjät voivat saada valtionkonttorin kautta korvauksen toteutuneista kuluistaan.

Kettusen mukaan tapahtumatuki varmasti onnistuu tukemaan useita tapahtumia ja luomaan alalle varmuutta. Monet tapahtumat jäävät kuitenkin sen ulkopuolelle.

– Se ei vieläkään onnistu tunnistamaan tapahtumateollisuutta kokonaisuutena, Kettunen sanoo.

– Tapahtumia eivät ole vain konsertit ja festarit. On kurjaa, että se se jättää esimerkiksi toistuvaluonteiset tapahtumat sen ulkopuolelle, kuten esimerkiksi urheiluliigojen ottelut ja erilaiset toistuvat musiikki- tai stand-up -klubit.

Tapahtumatakuuta on valmisteltu työ- ja elinkeinoministeriössä. Teollisuusneuvos Mikko Huuskosen mukaan takuumuodon ei ole ollut tarkoituskaan kattaa kaikkia tapahtumia.

– Valmistelun alkuvaiheessa huomattiin, että ihan pelkällä tapahtumatakuulla ei voi koko tapahtuma-alaa ja kaikkia sen alihankintaketjuja tukemaan, Huuskonen kertoo.

Ideana on, että tapahtumatakuun rinnalla on haettavissa useita opetus- ja kulttuuriministeriön piiriin kuuluvia erillisiä tukimuotoja.

– Kysymys on rajanvedosta. Tapahtumatakuu pyrkii kattamaan isompia tapahtumia, Huuskonen sanoo.

– On pyritty luomaan tukimalli, jossa isommat toimijat ovat TEMin ja pienemmät OKM:n asiakkaita.

Tapahtumatakuu koskee nimenomaan vakiintuneita ja ammattimaisia yleisötapahtumien järjestäjiä ja näiden järjestämiä vuosittaisia, vähintään 200 hengen yleisötapahtumia. Lisäksi tapahtumajärjestäjän liikevaihdon alarajan piti vuonna 2019 olla vähintään 150 000 euroa. Takuu kattaa ennakkoon ilmoitetuista toteutuneista kustannuksista 85 prosenttia.

Klubimuotoiset toistuvat tapahtumat on lakitekstissä rajattu tarkoituksella pois. Tapahtumatakuu ei koske ympärivuotista tapahtumatoimintaa, kuten ympärivuotista esitys-, konsertti ja teatteritoimintaa tai sarjamuotoisia urheilutapahtumia.

Vuoden 2021 toiseen lisätalousarvioon sisältyvät tapahtumatakuun ulkopuolelle jäävät ympärivuotista esitys-, konsertti- ja teatteritoimintaa ja sarjamuotoisia urheilutapahtumia varten haettavat erilliset avustukset, joita voi hakea OKM:n kautta.

Kettusen mukaan epäselvyyttä menettelystä on esimerkiksi messujen kohdalla, joissa tapahtumatakuu korvaa messujen järjestäjän ja tämän suoraan palkkaamien alihankkijoiden kuluja, mutta jättää messuille osastojaan pystyttäneet näytteilleasettajat ilman tukea.

– Se on tapahtuman sisällä olevaa toimintaa, messuja ei jaeta useisiin alatapahtumiin, Huuskonen sanoo.

Hän arvioi myös, etteivät näytteilleasettajien kohdalla myöskään toteudu tapahtumatakuun ehdot yleisömääristä ja liikevaihdosta.

Kettusen mukaan tapahtumatakuu on ongelmineenkin silti parannus tapahtumajärjestäjien tilanteeseen.

– Tiedän, että moni tapahtuma on kesäkuullekin suunniteltu tapahtuma on odottanut, että pääsevät jättämään hakemuksen. Osasyy, että niitä ei ole peruttu on tieto siitä, että tämä tapahtumatakuu on tulossa, Kettunen sanoo.

Lisäksi koronatilanne on suuressa osassa maata parantunut niin, että tapahtumia voidaan jopa päästä toteuttamaan.

– Se, että se ei kata koko alaa on ei tietenkään ole hyvä. Tämä on nyt kuitenkin alku, ja toivon, että tästä myös opitaan, Kuusisto sanoo.

– Alihankintakenttä elää laajasta tapahtuma-alasta, ei yksittäisistä tapahtumasisällöistä, ja sitä tässä ensimmäisessä tukimuodossa ei ole oikein vielä hahmotettu.

Takuun ansiosta ammattimaiset tapahtumajärjestäjät voivat nyt suunnitella esimerkiksi loppukesälle yli 200 hengen tapahtumia, vaikka koronarajoitukset nyt kieltävätkin yli 50 hengen tapahtumat.

Tapahtumatakuulla kikkailu on kuitenkin pyritty estämään.

– Kustannukset eivät voi olla ilmeisen perusteettomia, Huuskonen sanoo.

– Esimerkiksi jos suunnittelee muutaman päivän päähän stadionkonserttia, vaikka yleisörajoitukset ovat voimassa.