Suomen väestönkehitys jatkaa eriytymistään ja erilaistumistaan kuluvalla ja ensi vuosikymmenellä, ennustaa konsulttiyhtiö MDI tuoreessa väestöennusteessaan.

Sam Forsbom teki Kemiönsaaren vapaa-ajan asunnostaan kodin. Kemiönsaaren kunnanjohtaja Erika Strandberg on huomannut muuttovoittotrendin.

Suomen väestönkasvu keskittyy pääkaupunkiseudulle, suuriin yliopistokaupunkeihin, suurten kaupunkien kehysalueille ja pistemäisesti muualla maahan, käy ilmi konsulttiyhtiö MDI:n laatimasta väestöennusteesta.

Ennusteen mukaan väestönkasvu perustuu vieraskielisen väestön kasvuun. Vuosien 2020-2040 aikana vieraskielisen väestön määrä kasvaisi 490 000 henkilöllä, kun kotimaisia kieliä äidinkielenään puhuvien määrä vähenisi 450 000 henkilöllä.

Kotimaisia kieliä puhuvien määrä laskee kaikissa maakunnissa ja lähestulkoon kaikissa kunnissa. Kotimaisia kieliä puhuvien määrä kasvaisi ennusteen mukaan vain 21 kunnassa vuoteen 2040 mennessä.

Jo aiempi kehitys ja aiemmat ennusteet ovat osoittaneet, että väestönkehityksen voittaja-alueita ovat pääkaupunkiseutu ja suuret kunnat kehysalueineen. Nyt tehty ennuste povaa voittajiksi lisäksi suuria vapaa-ajan ja matkailun keskittymiä eri puolilla Suomea.

Korona-aika onkin lyhyellä aikavälillä jo nyt tasapainottanut suurten mökki- ja matkailukuntien väestönkehitystä, MDI näkee.

Viime vuosi oli poikkeuksellinen, sillä muuttovoittokuntien määrä kaksinkertaistui ja muuttovoitot jakautuivat aiempaa tasaisemmin eri puolille maata.

-Vaikka useissa kunnissa muutokset ovat lukumääräisesti pieni, monelle pienelle kunnalle pienetkin purot ovat suhteellisesti isoja virtoja, MDI:n kehitysjohtaja Janne Antikainen sanoo.

Kemiönsaari on ollut tuttu paikka Sam Forsbomille lapsesta lähtien.

Hänen isovanhempansa ovat Kemiönsaarelta kotoisin ja vanhemmilla on ollut kunnassa mökki vuodesta 1970.

Sam Forsbom rakensi kakkosasunnon Kemiönsaarelle vuonna 2010.

Hän teki töitä ulkomailla. Perjantait ja maanantait hän teki etätöitä kakkosasunnolta, jolloin viikonloput pitenivät.

– Reissutyö sujui aika paljon paremmin, kun pystyi olemaan yhdessä paikassa vähän pidempään.

Sam Forsbom muutti perheineen Kemiönsaarelle.

Sam Forsbom lopetti päivätyöt ja matkustelut puolitoista vuotta sitten. Hän ryhtyi katsomaan, miten vapaa-ajan asunnon voi muuttaa pysyväksi asunnoksi.

Hän päätti muuttaa perheineen kokonaan Kemiönsaarelle. Heistä tuli siis yksi konsulttiyhtiö MDI:n mainostamista, mökkikunnille muuttaneista.

Kun on työelämässään reissannut paljon ulkomailla, hän on huomannut Kemiönsaarelle asettuessaan, miten elinpiiri on muuttunut.

– Oli iso asia, kun kävin viime viikolla Turussa. Se oli kuin olisi ulkomailla käynyt. Ehkä sellaista vähän kaipaa, että pääsisi välillä Helsinkiin, Turkuun tai Tukholmaan.

Tavallinen Kemiönsaarelle muuttavan tarina on se, että ihmiset muuttivat koronan aikana Kemiönsaaren kesämökille tekemään etätöitä. He huomasivat, että mökkipaikkakunnalle voi jäädä asumaan pysyvästi.

– Se on selkeä trendi. Me olemme kuuluneet muuttovoittajaan viime vuonna ja tänäkin vuonna, kunnanjohtaja Erika Strandberg kertoo.

Viime vuonna Kemiönsaaren asukasmäärä lähti kasvuun kuuden muuttotappiovuoden jälkeen. Uusia asukkaita tuli yli 20 henkeä.

Tänä vuonna muuttoliike on entisestään voimistunut 6600 asukkaan kunnassa. Kunta on saanut 43 uutta asukasta.

– Ihmisiä tulee eri paikoista, mutta esimerkiksi pääkaupunkiseudulta muuttaa tänne asukkaita.

Kemiönsaarella asumista helpottaa se, että kunnassa ovat hyvät nettiyhteydet.

Kunnanjohtaja kehuu, että paikallinen puhelinyhtiö on määrätietoisesti rakentanut kuituverkkoa.

Monipaikkaisuus on kunnanjohtajan mielestä tehnyt sen, että Kemiönsaarella liikkuu entistä enemmän ihmisiä ympäri vuoden.

Kemiönsaaren kunnanjohtaja Erika Strandberg on huomannut, että paikkakunta kiinnostaa ihmisiä.

– Sen huomaa päivittäistavarakaupoissa ja siitä, että melkein kaikki pienetkin mökit ovat menneet kaupaksi tämän vuoden aikana.

Kunnanjohtaja Strandberg arvelee, että Kemiönsaari houkuttelee ihmisiä loistavan sijaintinsa puolesta.

Kemiönsaari sijaitsee Helsingin ja Turun puolivälissä. Kemiönsaari on myös portti saaristomerelle.

– On monipuolisia elämyksiä ja kulttuuritarjontaa. Meillä on Bengtskärin majakka, Öron saari, Söderlångvikin museokartano ynnä muuta.

Muuttoliikkeen ansiosta Kemiönsaarella on säilynyt hyvä palvelutaso.

– Meillä on esimerkiksi perätä yhdeksän ruokakauppaa. Se on aika paljon tämän kokoiselle kunnalle ja kertoo sen, että täällä käy tosi paljon ihmisiä, kunnanjohtaja Strandberg sanoo.

Kemiönsaarella on hänen mukaansa paljon palveluita mökkiläisille ja veneilijöille.

Kuntaan on syntynyt venealan klusteri. On eri toimijoita ja pienyrityksiä, jotka tekevät yhteistyötä ja luovat palveluita veneilyalalle.

– Meillä on ollut hyvä positiivinen vire ja uskomme, että se jatkuu. Ihmiset ovat investoineet, kun he ovat ostaneet kesämökin tai uuden veneen. Investointi tarkoittaa sitä, että ihmiset aikovat pysyä täällä, kunnanjohtaja sanoo.

Muun muassa Puumala on suosittu kesäpaikkakunta.

Mökkikuntaansa muuttanut Sam Forsbom on mukana monessa hankkeessa, jossa yritetään saada Taalintehtaan kyläelämää virkeämmäksi.

Taalintehdas on kehittynyt paljon viiden viime vuoden aikana. Kylällä on tarjota palveluita niin asukkaille kuin matkailijoille.

– Tänne on muuttanut sekä lapsiperheitä että sellaisia, jotka ovat uransa loppuvaiheessa. He ovat tehneet etätöitä ja päättäneet siirtää työnsä ja asumisensa tänne.

Taalintehtaalta löytyy kaikki mitä ihminen kaipaa, Sam Forsbom sanoo.

– Olen venemessuilla sanonut veneilijöille, että mistä löytyy sellainen paikka, että venesatamasta on kivenheiton päässä kaksi ruokakauppaa, kolmesta neljään ravintolaa, elokuvateatteri, postipankkiautomaatti, matkahuolto, bussiyhteydet, Alko, apteekki, koirapuisto, luontopolku ja parturi-kampaamo.

Kaikki palvelut löytyvät Taalintehtaan keskustasta 500 metrin ympyrän sisältä.

Taalintehtaalta ei ole tarvetta lähteä mihinkään.