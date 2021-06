Pulaa on ollut vessapaperista playstationeihin – näin korona-aika on näkynyt kauppojen hyllyllä

Kun koronapandemia alkoi, ensimmäiset puutteet syntyivät kuluttajien käyttäytymisen seurauksena.

Kauppojen hyllyt tyhjentyivät, kun ihmiset hamstrasivat perusruokaa kuten makaroneja, tomaattimurskaa, jauhoja ja ryynejä. Apteekeissa kipu- ja reseptilääkkeiden kysyntä kiivastui, kun väki alkoi varastoida niitä koteihinsa.

– Koronan alkuvaiheessa WC-paperien kysyntä oli todella kovaa, mutta tilanne tasaantui nopeasti, Virpi Viinikainen SOK Marketkaupan ketjuohjauksesta muistelee.

Päivittäistavarakaupan valikoimajohtaja Harri Hellman Keskosta kertoo, että yleensä lisää tavaraa tuli jo seuraavassa kuormassa.

– Pidempää, jopa muutaman viikon kestävää tuotepulaa esiintyi lähinnä käsidesissä, joissain pastatuotteissa ja säilykkeissä, Hellman lisää.

Etenkin aluksi pulaa oli hoitohenkilökunnan suojavarusteista. Maskien hankinnasta syntyi kohu, jonka ytimessä oli Huoltovarmuuskeskus. Työ- ja elinkeinoministeriön tuoreesta arviointiraportista kuitenkin selviää, että suojamateriaalien hankinnat eivät edes kuulu sen tehtäviin, vaan ne lykättiin sille.

” ”Globaalit haasteet tuotannon arvoketjussa näkyvät viime kädessä tyhjinä hyllyinä kaupassa.”

Kun ihmiset vetäytyivät etätöihin, kuntoilutarvikkeiden myynti paisui. Kauppojen hyllyiltä hävisivät niin kahvakuulat kuin jumppakuminauhatkin.

Kotoilun vuoksi tietyistä villalangoista alkoi olla hetkellistä pulaa. Samaan syssyyn pyykkikoneiden ja viihde-elektroniikan menekki ponnahti.

Ilmojen lämmettyä polkupyörien ja retkeilytarvikkeiden kauppa lähti huimaan nousuun. Buumi on jatkunut tänä keväänäkin. S-ryhmässä Prisman pyörätilannetta pidetään markkinoiden yleiseen tilanteeseen nähden hyvänä, mutta puutteitakin voi ilmetä.

– Kysynnän kasvun vuoksi joidenkin mallien osalta luultavimmin joudumme ei-oo-tilanteeseen kauden edetessä, Viinikainen ennakoi.

Puutarha- ja rakennustarvikkeiden myynti on niin ikään sujunut vauhdikkaasti ja paikoitellen esimerkiksi sahatavarasta on pulaa.

Pandemia lieveilmiöineen on Viinikaisen mukaan puutteiden perussyy. Viruksen edetessä ongelmat ovat muuttuneet yhä kansainvälisemmiksi.

– Globaalit haasteet tuotannon arvoketjussa näkyvät viime kädessä tyhjinä hyllyinä kaupassa, hän sanoo.

Koronaviruksen levittyä Kiinassa maa ryhtyi koviin rajoituksiin ja sulki tehtaitaan. Se iski suoraan useiden siellä toimivien suomalaisyhtiöidenkin toimintaan, mutta vaikutti vielä paljon laajemmin alihankinnan kautta.

Viinikainen muistuttaa, että tuotantoketjut ovat pitkiä ja valmistava teollisuus on useiden komponenttitehtaiden toimitusten varassa. Yhden ongelmasta tuli pian toisen ongelma, sillä tehokkuuden nimissä sekä tuotteiden valmistajat että myyjät olivat pyrkineet pitämään varastonsa pieninä.

Joistain raaka-aineista kuten kuparista ja puusta on tullut pulaa ja öljyn hinnan nousu on nostanut hintoja. Ehkä huutavin pula on kuitenkin mikrosiruista.

Sirujen vähyys haittaa yhä lähes kaiken elektroniikan – niin tietokoneiden, älypuhelinten kuin autojenkin – valmistusta. Esimerkiksi Valmet Automotiven tuotanto on kärsinyt sen vuoksi.

Verkkokauppa.comin kaupallinen johtaja Vesa Järvinen kertoo, että kysynnän kasvu ja tuotanto-ongelmat ovat näkyneet erityisesti pelikonsolien, näytönohjainten ja tietokoneiden saatavuudessa.

Hellman puolestaan kertoo, että Kesko on mikrosirujen saatavuushaasteiden vuoksi tilannut tuotteita huomattavasti normaalia aikaisemmin, minkä ansiosta K-Citymarketeissa on pystytty tarjoamaan niitä tarvitsevia laitteita jokseenkin normaalisti.

Järvinen arvioi, että joidenkin komponenttien saatavuusongelmat heijastuvat vastaisuudessakin pelikonsolien, uusimpien näytönohjainten ja joidenkin tietokoneiden saatavuuteen.

– Ennen pitkää näiden patoutunut kysyntä ja rajoittunut tuotanto nostamaa maailmanlaajuisesti tuotteiden hintoja, mutta tuskin kovin radikaalisti, hän ennakoi.

” ”Kaikki huoltovarmuuskriittinen on turvattu, eikä mitään hätää ole ollut.”

Yksi pullonkaula on ollut rahti. Kun lentokoneet ovat pitkälti pysyneet maassa, tavaroita on kuljetettu rekoilla, junilla ja laivoilla. Konteista on ollut pulaa ja kuljetusten hinnat ovat nousseet.

Ongelmista huolimatta Suomessa tilanne on pysynyt hyvänä. Rahtien kuljetus on turvattiin pandemian aikana maksamalla laivayhtiöille siitä, että autolautat ovat kulkivat, vaikka matkustajia ei ollut.

– Missään vaiheessa ei kriittisten hyödykkeiden osalta ole nähty pysähtymistä, Järvinen sanoo.

Huoltovarmuuskeskuksen viestintäpäällikkö Riitta Väkeväinen arvioi, että huoltovarmuusorganisaatio eli alan toimijat ja yritykset ovat tehneet hyvää yhteistyötä.

– Meidän näkökulmastamme kaikki huoltovarmuuskriittinen on turvattu, eikä mitään hätää ole ollut, hän sanoo.

Lue lisää: Konttipula voi näkyä pian kaupan hyllyillä – saattaa iskeä kevään suosikkituotteisiin

Lue lisää: Pyörän ostajilla on nyt kiire: suosituimmat mallit uhkaavat loppua kaupoista, huoltokin voi venyä syksyyn

Lue lisää: Puhelinjätiltä huonoja uutisia: Kännyköiden hinnat voivat nousta