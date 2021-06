Öljyjätti Exxonin hallitukseen noussut Kaisa Hietala puhuu kohun nostaneesta valinnastaan – ”En ole ympäristöaktivisti”

Öljyalan läpikotaisin tunteva Kaisa Hietala tarttuu seuraavaksi muutosvaatimuksia vastaan pyristelevän Exxonin ongelmiin. Hän uskoo, että yritykset voivat ennakoivasti tarttua ympäristöongelmiin ja tehdä sillä kannattavaa liiketoimintaa.

Suomalaisen Kaisa Hietalan valinta yhdysvaltalaisen öljyjätin Exxon Mobilin hallitukseen oli viime viikon isoja talousuutisia maailmalla.

Hietalan valinnan taustalla oli Engine No. 1 -nimisen sijoittajaryhmän kampanja, joka ajoi omia ehdokkaitaan Exxonin hallitukseen. Neljästä ehdokkaasta kaksi valittiin hallitukseen jo viime viikolla, Hietalan lisäksi öljy-yhtiö Andeavorin entinen toimitusjohtaja Gregory Goff. Tällä viikolla selvisi, että ääntenlaskun tuloksena Engine sai läpi vielä yhden ehdokkaistaan, Alexander Karsnerin.

Lopputulos oli kutkuttava, sillä Exxonin johto vastusti jyrkästi Engine No. 1:n ehdokkaiden valintaa. Engine No. 1 onnistui kuitenkin saamaan merkittävän joukon osakkeenomistajia taakseen, muun muassa yhtiön toiseksi suurimman omistajan, varainhoitojätti BlackRockin.

ENGINEN ehdokkaiden valinnan jälkeen joissain medioissa puhuttiin, että Exxon olisi saanut ympäristöaktivisteja hallitukseensa.

– En ole ympäristöaktivisti. Yhdysvalloissa tapahtui se ilmiö, että kampanjan loppumetreillä erilaiset ympäristöaiheet nostettiin kampanjan viestinnän kärjeksi, vaikka kampanjassa oli kovia talousaiheita myös, Hietala sanoo Taloussanomille.

Hietalan mukaan tätä kulmaa hyödynsivät viestinnässään myös jotkin ympäristötahot.

Samaan aikaan öljyalalla tapahtui myös muita isoja asioita. Chevronin osakkeenomistajat äänestivät läpi ehdotuksen, jonka mukaan yhtiön pitää jatkossa leikata päästöjään. Hollantilainen tuomioistuin puolestaan määräsi Shellin leikkaamaan päästöjään suunniteltua nopeammin ja voimakkaammin.

Hietala huomauttaa, että Engine No. 1:n Reenergize Exxon -kampanjassa ympäristöasiat olivat vain yksi osa. Kampanjan tavoitteena on taklata myös yhtiön lyhyen aikavälin kannattavuusongelmia.

– Ei se ole ongelma, että yhtiö haluaa pysyä öljyntuotannossa, mutta osakkeenomistajat ovat huolissaan, jos ei ole muuta vaihtoehtoa rakennettu rinnalle. Se on riskien hallinnan kannalta sama kuin se, että munat olisivat yhdessä korissa.

Kampanjan yksityiskohdista tai Exxonista Hietala ei voi haastattelussa puhua.

Pesti tarkoittaa Hietalalle paluuta öljybisnekseen, jonka hän jätti taakseen pari vuotta sitten.

Silloin hän irtisanoutui Nesteeltä, jossa hän oli ehtinyt olla yli 20 vuotta, viimeksi uusiutuvien polttoaineiden liiketoiminnan johtajana. Hietalan aikana uusiutuvista polttoaineista tuli Nesteen tärkein liiketoiminta-alue, ja Engine No. 1:n kampanjassakin viitattiin siihen, että Hietala oli keskeisessä roolissa Nesteen muodonmuutoksessa.

– Ihmiset tuppaavat toimimaan sillä viimeisellä hetkellä, kun on pakko, mutta voisivatko yritykset toimia jo ennen? Hietala pohtii.

Jo Hietalan opinnot petasivat tietä myöhemmälle uralle. Geofysiikasta filosofian maisteriksi opiskellut Hietala hankki vielä toisen tutkinnon ympäristötieteistä Cambridgen yliopistossa Britanniassa.

Kun hän palasi Suomeen, hän soitti saman tien Nesteelle ja sai työpaikan, jossa hän pystyi yhdistämään molemmista tutkinnoistaan kertynyttä tietoa.

– Silloin Nesteellä oli vielä öljynporaustoimintaa. Geofysiikka oli hyvä tausta siihen, koska ne, jotka tutkivat, missä öljylähteitä on, ovat geofyysikoita. Menin Nesteelle ympäristökoordinaattorin tehtävään öljynetsintäyksikköön. Se oli täydellinen työpaikka vastavalmistuneelle.

Monet Hietalan Cambridgen opiskelukavereista menivät töihin ympäristöjärjestöihin, mutta Hietalalle oli alusta asti selvää, että hän haluaa yritysmaailmaan.

– Minua on aina bisnes kiinnostanut. Uskon, että ymmärtämällä liiketoiminnan arvoketjun ja logiikan voi alkaa miettiä, voiko muutosta tehdä niin, että voi samalla tehdä kannattavaa bisnestä.

Alkuvuodet Nesteellä menivät opetellessa öljyalaa, esimerkiksi öljynporausta, logistiikkaa ja sitä, miten raakaöljystä jalostetaan polttoainetta. Hän kävi myös öljykauppaa eli oppi, miten öljyä kansainvälisesti myydään ja miten sen eri laatujen hinta muodostuu. Lisäksi hän opetteli esimiestyön alkeita.

– Sitten kun yhtiö alkoi pohtia, miten se voisi jalostaa muita kuin fossiilisia polttoaineita, hyppäsin uusiutuviin.

Nesteen Hietala jätti taakseen 2019 sen jälkeen, kun yhtiö valitsi toimitusjohtajakseen Peter Vaneckerin. Hietalan nimi oli pyörinyt spekulaatioissa uudesta toimitusjohtajasta, mutta valinta ei osunut häneen.

Kuluneet pari vuotta Hietala on perehtynyt muihin toimialoihin. Hän osti osuuden konsulttiyhtiö Gaiasta sekä työskenteli kemianyhtiö Kemiran, pakkausyritys Smurfit Kappa Groupin sekä pienen suomalaisen kiertotalousyhtiön Tracegrow’n hallituksissa.

Gaia myytiin keväällä Swecolle, joten Hietala ei enää omista yhtiötä. Smurfitin ja Tracegrow’n hallituksissa hän jatkaa edelleen, mutta Kemiran hallitusjäsenyydestä hän luopui tänä keväänä.

Moni pitää vastuullisuutena sitä, että sijoittaja ottaa rahansa pois ”vastuuttomista” kohteista ja sijoittaa ne ”vastuullisiin”. Hietala kokee mielekkäämmäksi ajaa muutosta sisältäpäin.

– Ensimmäinen syy on se, että jos länsimaiset sijoittajat vetävät rahat pois, joku muu tuo rahat tilalle. Voi olla, että bisnes jatkuu ja jatkuu mahdollisesti vielä huonompana.

– Toinen on se, että näen, että näissä toimialoissa ja yleensäkin ottaen teollisuuden toimialoissa on valtavasti osaamista. Jos se jotenkin hylätään ja sanotaan, ettei teitä tarvita, siinä heitetään hukkaan valtava määrä osaamista.

Hietala kertoo nähneensä tämän Nesteellä, jossa vanhan osaamisen pohjalle rakennettiin uusi bisnes.

– Miksi lähteä nollasta, jos voidaan lähteä siitä, että on jo osaamista ja infrastruktuuria ja on jo tehty jotain investointeja? Vahvasti kannatan sitä, että pyritään korjaamaan, uudistamaan ja muuntautumaan eikä hylätä ja rakenneta uudestaan.

Hietalan mielestä ihmiskunnan vastuu on ratkaista luomansa ongelmat.

Hän sanoo vievänsä eteenpäin ajatusta, että toimimalla ennakoivasti ja hakemalla pitkän aikavälin ratkaisuja myös bisnes ja sijoittajat voittavat.

– Jos mietitään teollisuutta, kyllähän olemassa olevaankin liiketoimintaan tehdään investointeja, jotka eivät heti kannata, vaan maksavat itsensä takaisin 3–5 vuoden kuluessa.

Hietala huomauttaa, että vaikkapa aurinko- ja tuulienergian tai Nesteen esimerkit osoittavat, että ympäristöystävällinen liiketoiminta voi olla hyvinkin kannattavaa.

Nuoret ovat keskimäärin aktiivisempia vaatimaan yrityksiltä vastuullisuutta. Hietalan mielestä se on luonnollista, koska heille esimerkiksi ilmastonmuutoksesta on puhuttu jo päiväkodeissa. He ovat syntyneet maailmaan, jossa he ovat jo nähneet esimerkkejä epäonnistumisista.

– Mielestäni on tärkeää, että he haastavat ja esittävät vaikeitakin kysymyksiä ja vaativat ratkaisuja meiltä ikäpolvilta, jotka istumme nyt päättävissä elimissä.

Hietala on opiskellut myös personal traineriksi, mutta ei ole tehnyt kunto-ohjausta ammatikseen. Sen sijaan hänet tunnetaan siitä, että hän on saattanut vetää yllättäen taukojumppaa esimerkiksi strategiapäivillä tai johtoryhmän kokouksissa.

Pitääkö Exxonin hallituksen nyt varautua taukojumppaan?

– Otan haasteen vastaan, katsotaan mitä tapahtuu, Hietala sanoo.