Uusi jättitehdas vauhdittaa Kemin sataman kasvua – Ajosta ruopataan ja laajennetaan yli 40 miljoonalla eurolla

Ajoksen sataman ulkomaille suuntautuva vienti kasvaa yli miljoonan tonnin verran, kun Kemiin rakennettava Metsä Groupin tehdas aloittaa tuotannon.

Metsä Group keskittää Kemiin rakennettavan biotuotetehtaan viennin kokonaan Ajoksen satamaan. Metsäyhtiö rakennuttaa sinne myös tuotevaraston.

Kemin Satama Oy:n toimitusjohtaja Markku Rautio sanoo, että Ajos on tulevaisuudessa koko Pohjoiskalotin tärkein sekä Lapin ainoa yleinen tuonti- ja vientisatama.

– Metsä Groupin sopimus kasvattaa Kemin sataman kautta tapahtuvaa ulkomaan vientiä vuositasolla nykytilanteeseen verrattuna yli miljoona tonnia. Nyt tehtävä sataman laajennus ja väylän syvennys 10 metristä 12 metriin luo myös muulle pohjoisen alueen vienti- ja tuontiteollisuudelle hyvän logistisen reitin Kemin Ajoksen kautta kaikkialle maailmaan.

Raution mukaan sataman toimintaa täytyy nyt kehittää ja nykyaikaistaa jatkuvasti. Vuosina 2021-2023 tärkeimmät kehittämiskohteet ovat väylän ja satama-altaan syventäminen sekä laajentaminen. Satamaan rakennetaan myös uusi 400 metrin laituri.

– Samalla digitalisoidaan satama rakentamalla kattava kuitukaapeliverkko ja pystytetään poikkeusolojen vaatimukset täyttävä langaton privaattiverkko sekä kattava kameravalvonta- ja tilannekuvajärjestelmä.

Rautio arvelee, että digitalisoinnin myötä koko pohjoisen alueen logistiikkaketjuun saadaan kilpailukykyä, toimintavarmuutta ja kilpailuetua.

– Henkilöstöä on koulutettava jatkuvasti ja henkilöstön toimintakyvystä on pidettävä huolta lisääntyneiden toimintojen ohella.

Sataman investoinnit maksavat kaikkiaan noin 43 miljoonaa euroa. Summalla rakennetaan uusi laituri, ruopataan meri- ja tuloväylät, rakennetaan infraa ja ruopataan satama-allas.

Metsä Group rakentaa parhaillaan uutta 1,6 miljardin euron tehdasta Kemin Pajusaareen. Kyseessä on Suomen metsäteollisuushistorian suurin investointi kotimaahan.

Kemin biotuotetehtaan vienti keskitetään kokonaisuudessaan Ajoksen satamaan. Satamaan rakennetaan myös tehtaan 37 000 neliön tuotevarasto. Logistisissa ratkaisuissa on edellytetty tehokkaita ja vähäpäästöisiä ratkaisuja.

– Pitkäaikainen sopimus Metsä Groupin kanssa mahdollistaa Lapin ainoan yleissataman jatkuvan parantamisen myös tulevaisuudessa ja näiltä osin luo uskoa sekä toivoa koko maakunnan vienti- ja tuontiteollisuudelle. Olemme erittäin tyytyväisiä yhteistyöhön, Rautio sanoo.

Kemin Satama Oy on perustettu vuonna 1869. Ajoksessa on neljä laituria, joissa on yhteensä 11 laituripaikkaa.

Kemin biotuotetehtaalla valmistettavan sellun kuljetuksesta tehtaalta maanteitse Ajoksen satamaan vastaa porilainen Kuljetusliike Kalevi Huhtala Oy.

Metsä Groupiin kuuluva Metsä Fibre tiedotti maanantaina tehneensä logistiikkasopimukset biotuotetehtaalle Kemin Satama Oy:n ja Kuljetusliike Kalevi Huhtala Oy:n kanssa.

– Nyt tehdyt sopimukset tarjoavat tehokkaat logistiset ratkaisut sellun kuljetukselle tehtaalta satamaan ja operoinnille Kemin satamassa. Kemin biotuotetehdas valmistaa vuosittain 1,5 miljoonaa tonnia havu- ja lehtipuusellua, josta suurin osa toimitetaan vientiin, kertoo hankinta- ja logistiikkajohtaja Jarmo Toikka Metsä Groupista.