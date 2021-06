Kotimaan matkailubuumi jatkuu, tältä näyttää kesän varaustilanne: mökit, hotellit, matkailuautot...

Etenkin Etelä- tai Keski-Suomeen suuntautuva mökkireissu kannattaa varata hetimmiten.

Korona-aika on lisännyt kotimaan matkailua.

Kesälomakausi lähestyy. Koronan vielä haitatessa ulkomaanmatkailua on moni suomalainen ottanut korvaavaksi vaihtoehdoksi kotimaan matkailun. Tämä näkyi edelliskesänä muun muassa mökkien ja matkailuautojen kysynnän räjähdysmäisenä kasvuna.

Jos kesälomasuunnitelmia ei olla vielä lyöty lukkoon, voi osa lomakohteista jäädä majoituksen kovan kysynnän vuoksi pois vaihtoehtojen listalta. IS selvitti, miltä kesän varaustilanne näyttää tällä hetkellä vuokramökkien, hotellien ja matkailuautojen osalta.

Jos vielä halajaa lomien ajaksi vuokramökille, kannattaa toimia nopeasti. Lomarengas Oy:n toimitusjohtaja Juha-Pekka Olkkola kertoo, että koronaa edeltäviin vuosiin verrattuna mökkiasioissa liikkeellä on nyt jopa 30 prosenttia enemmän ihmisiä.

– Heinäkuun lomakauden varausaste Etelä- ja Keski-Suomessa on noin 90 prosenttia, juhannuksena jopa enemmän. Aika vähän on enää näiltä suosituimmilta Järvi-Suomen alueilta ja rannikolta vapaana. Kainuun yläpuolelta Koillismaalta ja Lapista löytyy vielä hyvinkin kohteita. Alle 500 kilometrin ajomatkan päässä pääkaupunkiseudulta alkaa olla aika vähän tarjontaa, Olkkola sanoo.

Elokuun osalta tilanne on hieman parempi, ja etenkin koulujen alkamisen jälkeisille ajankohdille mökkejä saa vielä hyvin. Kysyntä on kuitenkin kovaa, sillä nyt kaupaksi menevät myös niin sanotut kuivan maan kohteet, joiden kysyntä on tavallisesti vähäisempää.

– Kun halutuimmilla alueilla myydään eioota, niin kyllä ihmiset katsovat muita vaihtoehtoja.

Suosittuja ovat myös kansallispuistojen lähellä sijaitsevat kohteet, jotka mahdollistavat monipuolisen liikkumisen luonnossa.

Hotellikohteissa samanlaista ruuhkaa ei ainakaan toistaiseksi ole. Lapland Hotelsin toimitusjohtaja Ari Vuorentaustan mukaan Lapin hotelleissa on toistaiseksi hyvin tilaa.

– Kesäksi tehdään varauksia hyvin viime tipassa, joskin ennakkovaraustilanne on ehkä vähän normaalia parempi kotimaisten varausten osalta.

Hotellimajoitus järjestyy kesäksi vielä hyvin myös kaupunkikohteissa, vaikka varauksia onkin jo tehty kohtalaisesti.

– Kesän varaukset ovat yleensä kuitenkin hyvin lähellä sitä majoitusajankohtaa, Vuorentausta kertoo.

Korona-ajan aikaansaama kotimaan matkustuksen buumi jatkunee tänäkin kesänä. Vuorentausta arvioi, että pohjoisessa kotimaan matkailun määrä pysyy viime vuoden tasolla, ja Helsingissä tilanne voi olla jopa viime kesää parempi.

– Helsingin viime kesä oli todella huono johtuen siitä, että se koettiin vähän turvattomammaksi kohteeksi kevään tartuntojen jäljiltä.

Pääkaupunkiseudun elpymisestä huolimatta tilaa on hyvin, kertoo Sokos Hotelsin kaupallinen johtaja Nina Nieminen. Valtakunnallisesti varauksia on kuitenkin tehty edellisvuotta ahkerammin.

– Edellisen kesän tapaan erityisesti luontokohteemme ovat olleet suosittuja. Samoin tutut kesäkaupungit kuten Turku, Tampere, Kotka, Savonlinna ja Mikkeli.

Tietyt ajankohdat, kuten juhannus, ovat kiireisempiä. On myös tiettyjä kohteita, kuten isommat lisäpalveluita sisältävät huoneet, joihin halutessa kannattaa liikkeellä olla hyvissä ajoin.

– Aiempien kesien tapaan heinäkuun viikonloput ovat olleet suosittuja ajankohtia varauksille. Paremmin hotelleistamme löytyy tilaa kesäkuussa sekä heinäkuussa alkuviikon päivinä.

Matkailuautojen osalta tilanne on hieman kiireisempi. Sf-Caravan ry:n toiminnanjohtaja Timo Piilonen kertoo, että jo ennen koronaa kasvussa ollut harrastus on pandemian myötä ottanut lisää tuulta alleen.

– Sen mukaan mitä vuokraamoista olen kuullut menekki on erittäin hyvää, ja sesonkiviikot alkavat olla jo monella vuokraamolla hyvinkin täynnä. Selvästi se on näkynyt.

Myös Matkailuajoneuvotuojat ry:n toiminnanjohtaja Mika Jokinen on huomannut kaupan käyvän hyvin sekä vuokra- että myyntipuolella viime vuoden tapaan.

– Omat haasteensa on siinä, jos haluaisi tilata itselleen räätälöidyn ajoneuvon, jota ei ole tuotu maahan. Niitä ei ole ihan helppo saada tällä hetkellä.

Vuokraaminen onnistuu Jokisen mukaan vielä, mutta kesän suunnitelmia kannattaa tehdä mahdollisimman pian.

– Ei siellä kuitenkaan hirveästi väljää ole. Tietenkin sellaiset suositut ajankohdat kuten juhannus alkavat olla jo täynnä etenkin yksityisillä vuokraajilla.