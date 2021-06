Sijoitusasuntoihin haetut lainat räjähdysmäisessä kasvussa – Kuopiossa ja Joensuussa 80 prosentin nousu

Sijoitusasuntolainoja alkuvuonna haettu enemmän reippaasti enemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Nuoret sijoittavat asuntoihin yhä useammin.

Pankkikonserni OP kertoo tiedotteessaan, että sijoitusasuntolainojen kysyntä on kasvanut tammi-huhtikuussa räjähdysmäisesti.

OP:n kilpailijan Nordean kiinnitysluottopankin toimitusjohtaja Jussi Pajala sanoo, että Nordeasta sijoitusasuntoihin on tammi-maaliskuussa haettu keskimäärin miltei viidennes enemmän lainoja kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Pörssiyhtiönä pankki julkistaa lukujaan vain vuosineljänneksittäin.

Lukumääräisesti eniten sijoitusasuntolainoja OP:stä on haettu Helsinkiin, jossa hakemusten määrä kasvoi tammi–huhtikuussa miltei kolmanneksen vuotta aiemmasta. Espoossa ja Vantaalla hakemusten määrä paisui lähes puolet vuodentakaista suuremmaksi.

Eniten OP:n sijoitusasuntolainojen kysyntä on kuitenkin kasvanut Kuopiossa ja Joensuussa, joissa hakemusten määrä on noussut miltei 80 prosenttia vuotta aiemmasta. Oululaisasuntojakin varten sijoittajat ovat hakeneet lähes 70 prosenttia aiempaa useammin lainaa.

Nordeassa lainakysyntä keskittyy suurimpiin kaupunkeihin enemmän kuin OP:ssä. Sijoitusasuntojen vuokramarkkinat ovat potentiaalisimmat pääkaupunkiseudulla, Turussa ja Tampereella sekä muissa yliopistokaupungeissa.

– Sijoitusasuntolainoista noin kolme neljäsosaa haetaan kasvukeskuksiin, Pajala kertoo.

Esimerkiksi Oulu on hänen mukaansa ollut kovassa vedossa jo jonkin aikaa. Muidenkin maakuntien keskusten kiinnostavuuden kasvu on havaittu myös Nordeassa.

Huimat nousuluvut selittyvät pankkien mukaan osin heikoilla vertailuluvuilla, sillä viime vuoden alkukuukausina koronapandemia hiljensi asuntomarkkinoita.

– Kovia kasvulukuja selittävät osaltaan koronasta johtuneet epävarmuudet viime vuoden alkupuolella ja toisaalta myös kysynnän jo pidempään jatkunut yleinen kasvu, kertoo OP:n asumisen rahoituksesta vastaava päällikkö Satu Nurmi OP:n tiedotteessa.

– Korona ei ole ainakaan hidastanut ilmiötä, Pajala sanoo.

” ”Alle 40-vuotiaiden asuntosijoittajien osuus on kasvanut reilusta 20 prosentista lähelle 40 prosenttia viidessä vuodessa.”

Koronan aikana monille on jäänyt rahaa säästöön ja sille on etsitty hyvää kohdetta. Asuntosijoittamisen suosiota selittävät Nurmen mukaan myös korkojen mataluus ja sijoittajaa tukeva verotus.

Pajala arvioi, että asuntosijoittaminen on kansanomaistunut samalla kun muukin sijoittaminen on yleistynyt. Sijoittajien kirjo on kasvanut ja sijoittajien joukko on naisistunut ja nuortunut.

Sekä OP:ssä että Nordeassa sijoituslainaa hakevien keski-ikä on painunut hieman päälle 40 vuoteen.

– Alle 40-vuotiaiden asuntosijoittajien osuus on kasvanut reilusta 20 prosentista lähelle 40 prosenttia viidessä vuodessa, Pajala kertoo.

Suomen Pankin tilaston perusteella uusia sijoitusasuntolainoja nostettiin maaliskuussa 210 miljoonan euron arvosta. Niiden osuus asuntolainanostoista oli jo kymmenen prosenttia. Sijoitusasuntojen lainakanta oli 8,1 miljardia euroa.

Sijoitusasunnot ovat tavallisimmin yksiöitä tai kaksioita ja niihin haetaan pienempää lainaa kuin omaan asuntoon. Tyypillinen summa on pankinjohtajien mukaan reilu 100 000 euroa.

Helsingissä summat ovat suurimmat. OP:stä helsinkiläiseen sijoitusasuntoon haettiin alkuvuonna keskimäärin 182 000 euroa lainaa. Espoossa summa oli 148 000 ja Vantaalla 119 000 euroa.

Nurmi kertoo, että halvemmat hinnat houkuttelevat sijoittajia pääkaupunkiseudun ulkopuolelle.

Pajala korostaa, että sijoitusasuntolainoja koskevat samat kriteerit kuin muitakin lainoja ja pankissa tarkastellaan asiakkaan kokonaisvelkarasitetta.

– Jos asiakkaalla ei ole maksukykyä, lainaa ei myönnetä, olipa käyttötarkoitus mikä hyvänsä, hän painottaa.