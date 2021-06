Vaarallisiksi epäiltyjä tuote-eriä on sittemmin poistettu myynnistä.

Kauppaketju Lidl tiedottaa poistaneensa myynnistä eriä Delicorner Eat Away -kana-hummussalaattia. Valmissalaattia myydään valmiiksi pakatuissa rasioissa kylmähyllyssä muiden take away -tuotteiden kanssa.

Lidl pyyttää palauttamaan Delicorner Eat Away -kana-hummussalaatti-pakkauksen myymälään.

Toimenpiteen taustalla vaikuttaa tuotteen valmistajan havaitsema vierasesineriski. Ainesosana käytetyssä oliiviöljyssä saattaa esiintyä lasinsiruja.

Lidlin mukaan tuotteita on myyty 75 ketjun myymälässä eteläisimmästä Suomesta Päijät-Hämeeseen ja Kymenlaaksoon ulottuvalla alueella. Muualla Suomessa tuotetta ei ole myyty.

Lidl pahoittelee tapahtunutta ja kertoo asiakkaiden voivan palauttaa ostamansa tuotteet myymälään, jossa tuotteen hinta hyvitetään.