Korona syöksi Intian talouden maan historian pahimpaan kriisiin – 230 miljoonaa putosi alle köyhyysrajan

Intian kansantalous kutistui 7,3 prosenttia vuoden 2020 alusta tämän vuoden maaliskuun loppuun, kertoo maan tilastoviranomainen. Kyseessä on ollut pahin taloustaantuma sitten Intian itsenäistymisen vuonna 1947.

Pandemian seurauksena noin 230 miljoonan intialaisen päivittäiset tulot laskivat alle köyhyysrajan eli 375 rupian (4,25 euroa). Talous lähti pieneen nousuun viime vuoden lopulla, kun rajoituksia purettiin. Takapakkia on tulossa, koska koronatartunnat räjähtivät käsiin huhti- ja toukokuussa.

Koronan toinen aalto on vaatinut Intiassa yli 160 000 henkeä kahdeksan viikon aikana. Se on johtanut laajoihin rajoitustoimiin, ja noin 7,3 miljoonaa ihmistä on menettänyt työpaikkansa pelkästään huhtikuun aikana.

Pääministeri Narendra Modin hallitus ei toistaiseksi ole ilmoittanut uusista elvytystoimista.