Vakava työvoimapula kurittaa Pohjanmaan yrityksiä – Vaasan seudulla auki 200 metallialan työpaikkaa, tekijöitä haalitaan Itä-Euroopasta

Työvoimakilpailu kiristyy Pohjanmaalla. Mara-ala avautuu, ja vienti kasvanee hurjastikin tänä vuonna. Työvoimaa on haettava ulkomailta, sillä työvoimapulan pelätään pahenevan monilla aloilla.

Koronarokotusten eteneminen vauhdittaa elinkeinoelämän elpymistä ja talouden avautumista. Esimerkiksi Pohjanmaata vaivaa vakava pula ammattiosaajista.

– Metalliosaajista on iso pula, pk-yrityksissä, alihankkijoilla ja projektiyrityksissä. Hitsaajista, levyteknikoista, koneistajista ja särmääjistä. Näin on ollut jo korona-aikanakin. Nyt kun yritysten tilauskannat ovat parantuneet, osaajapula vain kasvaa, Baronan koulutusjohtaja Ari Lähteenmäki kertoo.

– Syksylle tilanne vain pahenee.

Alueen yritykset kilpailevat samoista tekijöistä, ja uudet isot investoinnit alueelle kiristävät työvoimakilpailua entisestään.

Työ- ja elinkeinotoimistoissa työvoimapula-ammateiksi määriteltiin 37 ammattia koko maassa helmi-maaliskuussa. Uusina ammatteina top-15 -listalle nousivat tuttujen sote-alan ammattien ulkopuolelta maansiirtokoneiden kuljettajat ja kattoasentajat.

Vaikein tilanne oli edelleen sairaanhoitajien, sosiaalityön erityisasiantuntijoiden, puheterapeuttien, lähihoitajien ja lastentarhanopettajien saannissa.

Ennen koronaa kaksi kolmasosaa keskuskauppakamarikyselyn yrityksistä kertoi työvoiman saantiongelmasta tai niitä koskevista huolista. Optimistisimmissa ennusteissa vientiin on povattu jopa seitsemän prosentin kasvua kuluvalle vuodelle.

Vaikka vertailuvuosi painui miinukselle, ennuste on siltikin hurja.

– Kyllä tässä huomattava riski on, että työvoimapuolasta tulee jopa kasvun este joillekin yrityksistä. Lähivuosien uudesta normaalista tulee taloudellisesti vielä aiempaa toimeliaampaa, mikä vahvistane pulaa, Keskuskauppakamarin pääekonomisti Mauri Kotamäki sanoo.

Hän pitää oikeansuuntaisena sitä, että hallitus vauhdittaa työperäistä maahanmuuttoa muun muassa D-viisumeilla. Toisaalta nopeaa lääkettä maahanmuuttotoimista ei välttämättä ole, eikä huippuosaajille suunnattu D-viisumi auta suorittavan ammattityön vajeeseen.

Viennissä ongelma vaivaa osittain hyvinkin perinteisiä aloja raskaassa teollisuudessa, jossa ammattityön vajetta on jo valmiiksi.

– Meilläkin vahvasti viestiä tulee duunaripuolen osaajavajeesta, kun taas julkisuudessa esillä ovat usein enemmän Helsinki-keskeiset korkeakoulutetut ja koodarit.

– Tekevistä käsistä on pulaa, mikä on kypsässä kansantaloudessa tavallistakin. Mutta jos siitä tulee kasvun este, se voi nousta erittäinkin isoksi ongelmaksi kansantalouden tasolla – varsinkin kun lääkkeet, koulutus ja maahanmuutto, ovat pitkän aikavälin asioita.

Kotamäki ei näe, että työsuhteita olisi palvelusektorillakaan tuhoutunut pysyvästi paljoa koronan takia. Kun myöskään konkurssiaaltoa ei ainakaan toistaiseksi ole nähty majoitus -ja ravintola-alalla, työvoimaa tarvitaan pian paljon kun suomalaiset lähtevät kuluttamaan palveluita.

Metallialalla paha tilanne

Baronan ja Teknologiateollisuuden tuoreet kyselyt osoittavat, että osaavan työvoiman pula johtuu tilauskirjojen täyttymisestä ja taustalla vaikuttavasta eläköitymisestä. Tämä näkyy erityisesti metalliteollisuuden pk-yrityksissä.

Työpaikkoja on Lähteenmäen mukaan auki noin 200 osaajalle 60 metallialan yrityksessä vanhan Vaasan läänin alueella. Työntekijöitä yritetään löytää niihin Metallimestarit-koulutusohjelman kautta. Siihen osallistuvien valmistavan teollisuuden yritysten osaajatarve on kevään aikana kaksinkertaistunut.

– Palvelupuolella tilanne on sama, kun ravintolat aukeavat. Meillä on kymmeniä paikkoja auki esimerkiksi Vaasassa, Kokkolassa ja Seinäjoella. Isoin pula on kokki- ja tarjoilijapuolella, joissa on alan vaihtajia.

Apua Barona etsii ulkomailta. Yrityksellä on yli kymmenen vuoden kokemus rekrytoimisesta Barona on tuonut sieltä jo satoja teollisuuden, it-alan, ravintola- ja hoiva-alan työntekijöitä.

Filippiiniläisiä lähi- ja sairaanhoitajia rekrytoidaan Pohjois-Pohjanmaalle, mutta myös muualle Suomeen. Tänä vuonna rekrytoidaan ja koulutukset käynnistyy noin 100 hoitajalle.

Filippiiniläisiä kokkeja on myös tulossa Pohjanmaalle.

Baronalla on toimintaa noin kymmenessä eri maassa. Työvoimaa rekrytoidaan koko ajan Itä-Euroopan alueelta, erityisesti Puolasta ja Slovakiasta. Näistä maista työvoimaa menee teollisuuteen ja rakentamiseen.

Lähteenmäki on erityisen tyytyväinen filippiiniläisten kotoutumisesta ja työllistymisestä. Lähes 90 prosenttia Baronan rekrytoimista filippiiniläisistä on jäänyt pysyvästi Suomeen. He kouluttautuvat lisää ja tuovat myös perheensä Suomeen.

Kielikoulutus alkaa jo lähtöpäässä ja jatkuu Suomessa.

Baronan ja Teknologiateollisuuden mukaan Pohjanmaan pk-yritysten on otettava kansainvälinen rekrytointi yhdeksi ratkaisuksi työvoimapulaan. Lähialueilta tai edes koko maasta ei löydy riittävästi osaavaa väkeä töihin.

Pohjanmaalla työttömyysprosentti on maan alhaisimpia, ja siten vapaata työvoimaa on alueella aivan liian vähän tarpeeseen nähden. Etelä-Pohjanmaalla ulkomaalaistaustaisen väestön osuus on vain hieman yli kaksi prosenttia, kun Manner-Suomen keskiarvo on lähes kahdeksan prosenttia.