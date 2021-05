Amanda, 22, ja Eldina, 20, lähtivät Romaniaan opiskelemaan lääkäriksi – edes opintolainaa ei tarvita: ”Välivuoden jälkeen heti hain ja pääsin sisään”

Yhä useampi opiskelee lääkäriksi ulkomailla. Suomalaisopiskelijat kertovat, millaista on opiskella lääketiedettä Romaniassa ja Ruotsissa.

Noin kolme sadasta hakijasta pääsee opiskelemaan lääketiedettä suomalaiseen yliopistoon.

Ei siis ole ihme, että ulkomailla lääketiedettä opiskelevien suomalaisten määrä on selvässä kasvussa.

Lukuvuonna 2011–2012 opintotukea maksettiin 298:lle ulkomailla opiskelevalle lääketieteen opiskelijalle. Lukuvuonna 2019–2020 luku oli jo 1 163.

Suosituimmat maat ovat Ruotsi, Latvia, Romania, Viro ja Ukraina. Erityisesti Romanian ja Latvian suosio on kasvanut, Viron pysynyt tasaisena.

Romaniassa ja Ruotsissa opiskelevat suomalaiset kertovat, millaista lääketieteen opiskelu on ulkomailla.

Romaniassa vapaa-aikana opiskelijat vuokraavat auton ja matkaavat, sillä Oradean yliopisto sijaitsee asukasluvultaan pienessä kaupungissa.

Amanda, 22 ja Eldina, 20 – Universitatea din Oradea, Romania

Amanda Sarsipe ja Eldina Smajli ovat ensimmäisen vuoden lääketieteen opiskelijoita Romanian Oradean yliopistossa. Heidän englanninkielisellä vuosikurssillaan on noin 90 lääketieteen opiskelijaa, joista lähes kolmasosa on suomalaisia. Toinen kolmannes on romanialaisia ja loput muita kansainvälisiä opiskelijoita.

Romaniaan suomalaisia houkuttelee lukuvuosimaksu, joka on 5 000 euroa vuodessa, kun Virossa ja Latviassa hinta on helposti puolet korkeampi. Myös asuminen on Romaniassa halvempaa.

Romania on EU-maa, joten siellä käyty lääketieteellinen koulutus ja tutkintotodistus riittää siihen, että Valviralta voi hakea oikeutta toimia lääkärinä Suomessa.

Hinnan lisäksi Romaniaan hakeutuvia kiinnostavat kansainvälistyminen ja keskustelevampi opiskelutapa. Sarsipen ja Smajlin mukaan maassa voikin pärjätä jopa ilman opintolainaa.

Sarsipe aloitti aiemmin sairaanhoitajaopinnot, mutta ne ovat edelleen hieman kesken. Nyt hän opiskelee kahta tutkintoa samaan aikaan.

– Hoitoalaa opiskellessa minulla kasvoi palo hakea lääkikseen. Lukion jälkeen en halunnut välivuosia, enkä hakenut lääkikseen Suomessa, kun olin kuullut sen olevan hirveän vaikeaa ja vuosien työ. Sairaanhoitajakouluun oli helpompi päästä, Sarsipe kertoo.

Smajlille oli niin ikään selvää jo lukiossa, että hän haluaa lääkäriksi.

– Minäkin kuulin, että menee vuosia pääsykokeeseen. Siinä vaiheessa olin luovuttaa ja ajattelin opiskelevani esimerkiksi psykologiaa. Abivuonna 2019 löysin Romanian lääketieteellisen, ja välivuoden jälkeen heti hain ja pääsin sisään, Smajli muistelee.

Sarsipe ja Smajli osallistuivat noin 5 000 euroa maksavalle valmennuskurssille viime kesänä. Valmennuskurssista olisi saanut rahat takaisin, mikäli opiskelupaikkaa ei olisi onnistunut saamaan. Kurssia naiset pitävät hyvänä, sillä se auttoi myös paperitöiden tekemisessä ja antoi rohkeutta ja valmiutta pääsykokeessa menestymiseen.

Oradea.

Pääsykoe Romaniassa on erilainen kuin Suomessa. Koulutodistuksia katsotaan vasta tasatilanteessa. Tärkeämpää on pääsykokeessa menestyminen ja motivaatiokirjeen kirjoittaminen.

Motivaatiotekstissä pyydetään perustelemaan, miksi opiskelija haluaa lääkäriksi ja miksi juuri Romaniaan. Samalla tarkistetaan englannin kielen taito.

Suomen lääketieteellisessä ei ole soveltuvuuskoetta tai motivaatiokirjettä, mitä on toisinaan kritisoitu.

Pääsykoe on Oradiassa noin 15 minuuttia kestävä suullinen koe. Sen voi tehdä joko anatomiasta ja fysiologiasta tai kemiasta. Osassa muita Romanian yliopistoja pääsykoe on kirjallinen monivalintakoe.

– Jos valikoi anatomian ja fysiologian, he voivat kysyä mitä vain aiheeseen liittyen. Esimerkiksi he voivat kysyä, että kerro mulle sydämestä. Sitten he antavat puhua muutaman minuutin, kunnes keskeyttävät ja kysyvät tarkentavia kysymyksiä. Pääsykokeessa on yleensä kaksi tai kolme professoria, Sarsipe sanoo.

Suullinen koe menee painotuksessa ylimmäksi, opiskelijat kertovat.

Sarsipe ja Smajli kertovat pitäneensä hakutavasta, vaikka suullinen pääsykoe stressasikin alkuun.

– On hyvä, että Romaniassa oikeasti kysytään, mikä motivoi lähtemään alalle. Suullinen pääsykoe oli myös hyvä, sillä siinä sai paremmin tuoda osaamistaan esiin, Sarsipe toteaa.

Opinnot ovat opiskelijakaverusten mukaan melko samankaltaiset kuin ne olisivat Suomessakin: luennot ja opeteltavat asiat ovat pääsääntöisesti samanlaisia ja koulutus kestää kuusi vuotta.

Suomen ja Romanian välillä isoin ero on siinä, että kun Suomessa kurssit käsittelevät yleensä yhtä teemaa, kuten anatomiaa, Romaniassa kaikkea opiskellaan limittäin.

Romaniassa ensimmäiset harjoittelujaksot tehdään ensimmäisen vuoden aikana, kun Suomessa harjoittelut painottuvat myöhempään jaksoon. Sekä Sarsipe ja Smajli suorittavat ensimmäiset harjoittelunsa Suomessa ja aikovat palata Suomeen kouluttautumisen jälkeen.

Normaaliin opiskelijaelämään Sarsipe ja Smajli eivät ole koronan takia päässeet tutustumaan. Tavallisesti opiskelijaelämä on kuitenkin aktiivista, sillä esimerkiksi bileitä ja tanssiaisia on säännöllisesti.

– Korona-aikana yhteydessä ollaan oltu muihin suomalaisiin pääasiasiassa Whatsappilla, Smajli sanoo.

Hän haluaa rohkaista lääketieteellisestä unelmoivia hakemaan maahan.

– Haluan rohkaista muitakin opiskelemaan unelma-ammattiaan ulkomaille. Siitä saa paljon uusia kokemuksia, kansainvälisiä kavereita. Lisäksi kehittyy kielitaito ja tutustuu uuteen kulttuuriin.

Daria Khaled ja Amanda Sarsipe opiskelevat lääketiedettä Romaniassa. Päivät voivat olla stressaavia, mutta naiset nauttivat opinnoistaan.

Daria Khaled, 24 –Universitatea din Oradea, Romania

Daria Khaled opiskelee Smajlin ja Sarsipen tavoin Romaniassa, mutta kolmannella vuosikurssilla.

Khaled olisi halunnut opiskella Suomessa, mutta lukioarvosanoillaan hän ei olisi päässyt lukemaan lääketiedettä ja pääsykoerumba vaikutti uuvuttavalta.

– Olisin halunnut opiskella Suomessa. En kuitenkaan hakenut lääketieteelliseen Suomessa, Khaled sanoo.

Kahden välivuoden jälkeen Khaled päätyikin Romaniaan ja pitää sitä elämänsä parhaana kokemuksena ja mahdollisuutena saavuttaa unelmansa. Suomessa Khaled opiskeli lähihoitajaksi ja halusi nähdä, kuinka hoitoala maailmalla toimii.

Hän pitää lukuvuosimaksuja kohtuullisena, varsinkin kun ottaa huomioon alan työllisyys- ja palkkatilanteen.

– Vaikeinta oli vaihtaa opiskelukieli englanniksi, kun oli aiemmin opiskellut suomeksi. Alussa oli vaikeaa pysyä perässä.

Tentit ovat useammin suullisia kuin Suomessa. Khaledin mukaan monivalintoja yliopisto-opinnoissa on vain vähän. Sen sijaan opettajat ovat hyvin tiukkoja ja haluavat, että opiskelijat toimivat aina mahdollisimman pitkälti siten kuin toimisivat oikeassakin potilastilanteessa.

– Se on ollut sikakivaa, mutta vaativaa.

Kolmas vuosi on ollut Romaniassa Khaledin mukaan toistaiseksi käytännönläheisin, vaikka korona on vaikuttanut opintoihin.

Romaniassa opiskelupäivät voivat kestää 12 tuntia aamukahdeksasta iltakahdeksaan. Välissä on useamman tunnin tauko, jonka opiskelijat viettävät useimmiten yhdessä opiskellen esimerkiksi kahviloissa.

Khaled kuvaakin opiskeluja hyvin vaativiksi, ja ennen koronaa oli vaikeaa löytää aikaa itselleen. Koronan hopeareunuksena esimerkiksi säännöllisempi ruokailu on helpottunut.

– Ekana vuonna nukuimme tosi huonosti stressin ja tiukan opiskelun takia.

Vapaa-ajalle yliopiston oppilaslautakunta järjestää kuitenkin tanssiaisten ohella esimerkiksi taitokilpailuita.

Romaniaan haluavaa Khaled kehottaa olemaan rohkea: opinnoissa vaaditaan sitä, ettei istu hiljaa ja jännittämiseen suhtaudutaan tiukemmin kuin Suomessa.

– Kannattaa olla rohkea ja uskaltaa mennä uusiin tilanteisiin.

Charlotta Talo pitää opintoja Ruotsissa melko Suomen kaltaisena.

Charlotta Talo, 24 – Uppsalan yliopisto, Ruotsi

Charlotta Talo opiskelee Uppsalan yliopistossa neljännellä vuosikurssilla. Lääkäriopinnot kestävät Ruotsissa 5,5 vuotta, ja sen lisäksi on tehtävä 18–21 kuukautta kestävä työharjoittelu, jonka suoritettuaan opiskelija voi saada työluvan Valviralta Suomeen.

Kouluun kuuluvat pakolliset harjoittelut suoritetaan Ruotsissa, mutta kesällä voi hakea lääkärinsijaisuuksia Suomesta.

Ruotsissa opiskelu on Suomen tavoin maksutonta. Sen sijaan hakumenettely poikkesi Suomesta varsinkin Talon hakiessa vuoden 2016 syksyllä. Opiskelut hän aloitti vuonna 2017.

Ruotsissa ei juuri käytetä pääsykokeita, mutta Suomesta poiketen todistusvalinnassa otetaan huomioon myös lukion päättötodistus ylioppilaskirjoitusten lisäksi.

Ennen Ruotsiin pääsyään Talo ehti hakemaan Turun lääketieteelliseen kahdesti. Ala on ollut aina hänen unelmanaan. Toisena vuonna hän osallistui pääsykoevalmennukseen ja oli lähellä päästä opiskelemaan.

Talon oli tarkoitus hakea kolmannenkin kerran, mutta hän päätyi hakemaan Ruotsiin ja pääsi opiskelemaan.

Hän muistuttaa, että opiskelijavalinta on sittemmin muuttunut ja suomalaisia todistuksia pisteytetään eri tavalla. Sen myötä suomalaisten opiskelijoiden määrät ovat ainakin Talon opinahjossa laskeneet.

– Itse opinnot muodostuvat aika samalla tavalla kuin Suomessa, eli opinnot jakautuvat teoriaopintoihin ja käytännön klinikkaharjoituksiin. Ehkä meillä Ruotsissa on enemmän pienryhmäopetusta, jossa pienryhmissä ratkomme potilastapauksia. Samanlaista opetusta hyödynnetään Suomessa kai Tampereella.

Talo opiskelee ruotsiksi. Kielitaito jännitti ennen hakua eniten.

– Hirvitti, miten tulen pärjäämään. Samalla se oli kuitenkin suuri motivaatio hakea Ruotsiin. Kielitaidosta on suuri hyöty työelämässä, ja kesäksi olenkin pääsemässä töihin Turkuun ruotsinkieliseen toimipisteeseen.

Ensimmäiset ruotsinkieliset luennot olivat Talolle raskaita, eikä hän ymmärtänyt läheskään kaikkea. Epätoivo oli hiipiä, mutta pikkuhiljaa kielitaito karttui.

Talon mukaan ruotsin kyllä oppii, vaikka ei lukiossa olisi taitava ollutkaan.

Opintojensa jälkeen Talo aikoo palata lääkäriksi Suomeen. Hän kokee, että ruotsalaista koulutusta arvostetaan Suomessa.

Ruotsin suomalaista opiskelijayhteisöä Talo kehuu, vaikkakin opiskelijoiden jakautuminen ympäri Ruotsia aiheuttaa hieman haasteita tapahtumien järjestämisessä.

– Yhteisö auttaa pitämään ammatillisia yhteyksiä Suomeen ja tietenkin samalla tutustuu niin oman kuin muidenkin alojen opiskelijoihin Ruotsissa. Ei ole aina olla helppoa opiskella ulkomailla, joten yhteisö auttaa sopeutumaan ja antaa vertaistukea.

Talo toivookin suomalaisten hakevan Ruotsiin myös jatkossa. Osaksi siitä syystä hän onkin perustanut laakisruotsissa-nimisen Instagram-tilin, jossa avaa opiskelujaan seuraajille.

Taloussanomat pyysi haastateltavaa myös Virosta. Tarton suomalaisia lääketieteen ja hammaslääketieteen opiskelijoita edustava järjestö päätti kuitenkin hallituksensa kokouksen jälkeen jättää haastattelun väliin.

Useimmat hakevat ulkomailta kokemuksia

Lääkäriliiton vuonna 2017 tekemän selvityksen mukaan yleisin syy hakeutua ulkomaille opiskelemaan on halu saada kokemuksia ulkomailla asumisesta ja elämisestä. Sen mainitsi 65 prosenttia vastaajista.

Kielitaidon hankkimista piti syynä 55 prosenttia vastaajista, ja se korostui varsinkin Ruotsiin hakeneiden joukossa.

Iso tekijä oli myös suomalaisen opiskelupaikan saamisen hankaluus. 53 prosentin mukaan syynä oli se, että opiskelun voi aloittaa aikaisemmin kuin Suomessa, puolet ei saanut haluamaansa opiskelupaikkaa Suomesta ja 45 prosenttia mainitsi sen, ettei opiskelupaikan saaminen edellytä pitkää valmistautumista.

Juttua muokattu 31.5. klo 21.40: Korjattu Charlotta Talon kesätyöpaikan sijainniksi Turku.