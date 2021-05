Tutkija yllättyi mökki-ilmiöstä nuorten parissa

Mökkikesästä on tulossa entistä vilkkaampi, kun varaussivustoilla käy entistä enemmän ihmisiä, jotka eivät ole aiemmin mökkeilleet.

Korona-aika on mullistanut lomamatkailua Suomessa. Käsitys siitä, että kesällä kotimaassa voi matkustaa on noussut uudelle tasolle. Erityisesti nuorten innokkuus matkustaa Suomessa on kasvanut huomattavasti.

Yle kertoo, että Lomarenkaan, Suomen suurimman mökkivälittäjän, mökkejä oltaisiin kesäksi varattu 30 prosenttia enemmän kuin koronaa edeltävinä vuosina. Datan perusteella varaussivustoilla käy myös entistä enemmän sellaisia kävijöitä, jotka eivät ole aiemmin mökkeilleet.

Työ- ja elinkeinoministeriön teetättämän kyselyn perusteella mökkeily kiinnostaa nyt myös aiempaa nuorempia. Tuhannelle suomalaiselle tehdyn kyselyn perusteella kesämökki on ehdottomasti suosituin kotimaan lomakohde.

– Oletin, että nuoremmat sukupolvet olisivat hieman urbaanimpia, mutta näin ei näytä olevan. Yhä edelleen mökkeily on ihan ykkönen kesällä, matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutin johtaja Antti Honkanen kertoi Ylelle.

Kyselyn perusteella kotimaan matkailun vetovoimaa lisää sukulaisten tai tuttavien luona vierailu, nähtävyydet, ruoka- ja ravintolapalvelut ja kansallispuistot. Erilaiset kotimaan pakettimatkat vaikuttavat kiinnostavan erityisesti 25–34-vuotiaita sekä lapsiperheitä.

Korona-aika näyttääkin tuoneen suurimman muutoksen juuri 25–34-vuotiaiden matkailutottumuksiin. Nyt nuoria kiinnostaa kotimaassa matkustus ulkomaanmatkojen sijaan. Työ- ja elinkeinoministeriön mukaan nuoret haluavat kasvattaa kotimaanmatkailua.

Mökkien vuokraamisen lisäksi myös kesämökkikauppa on jatkunut Suomessa vilkkaana. Jo alkuvuodesta mökkikauppojen määrän kerrottiin kasvaneen Suomessa miltei 50 prosenttia viime vuodesta.

– Mökkikaupan kasvua talvisaikaan voi pitää pienenä ihmeenä. Se todistaa kiinteistövälittäjien väitteet kovasta kysynnästä, koska toteutuneiden kauppojen määrän kasvu on noin valtavaa, sanoi rekisteripäällikkö Taisto Toppinen Maanmittauslaitoksesta tiedotteessa.